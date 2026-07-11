Samsung Galaxy Z Flip 8 kan bli den sista modellen i serien – och det vore både tråkigt och oväntat

Samsung uppges överge kompakta vikbara mobiler

Det innebär att kommande Galaxy Z Flip 8 kan bli den sista modellen i serien

Uppgifterna kommer från en trovärdig läcka, men om tillräckligt många köper modellen kan Flip-serien fortfarande räddas

Samsung Galaxy Z Flip 7 är en fantastisk telefon som fick 4,5 av 5 stjärnor i vårt test. Men trots dess kvaliteter kan Samsung vara på väg att lägga ned serien efter lanseringen av Galaxy Z Flip 8.

Det hävdar den välkända läckan @UniverseIce, som skrev på X att "Samsung Galaxy Z Flip 8 sannolikt blir Samsungs sista kompakta vikbara produkt."

Läckaren förklarade inte varför Samsung skulle fatta ett sådant beslut, men det går att spekulera. Till att börja med har Flip-serien länge varit Samsungs mest populära serie av vikbara mobiler, men det finns tecken på att det håller på att förändras. Den sydkoreanska sajten FN News rapporterade exempelvis att Galaxy Z Fold 7 fick fler förhandsbokningar än Galaxy Z Flip 7 – åtminstone på hemmamarknaden i Sydkorea.

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The Samsung Galaxy Z Flip 8 is likely to be Samsung's last small folding product. pic.twitter.com/9zN4nNRLT2July 9, 2026

Det kan tyda på att efterfrågan på bokliknande vikbara mobiler med större skärm ökar, vilket inte vore särskilt förvånande. Vanliga telefoner med stora skärmar säljer generellt bättre än mer kompakta modeller, och med den ryktade lanseringen av Apples vikbara iPhone Ultra senare i år lär intresset för den typen av vikbara telefoner knappast minska.

Samtidigt har en av Flip-seriens största fördelar varit att den erbjudit ett relativt prisvärt sätt att skaffa en vikbar mobil. Med stigande priser på minneskretsar riskerar dock den fördelen att försvinna.

Dessutom uppges Samsung lansera en ny vikbar modell senare i år med ett kortare och bredare format, vid sidan av den traditionella efterföljaren till Galaxy Z Fold 7. Den nya modellen sägs bli större än Galaxy Z Flip, men fortfarande mindre än företagets nuvarande vikbara mobiler i bokformat. Samsung kan därför se den som ett alternativ för användare som vill ha en mer kompakt vikbar mobil utan att välja en Flip-modell.

En telefon som skulle bli saknad

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Även om @UniverseIce:s uppgifter känns trovärdiga hoppas vi verkligen att de inte stämmer. Trots argumenten ovan tycker vi fortfarande att Flip-serien fyller en viktig roll bland dagens vikbara mobiler.