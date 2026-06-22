Samsung Galaxy-telefonen din har en skjult Wi-Fi-meny som lar deg finne døde soner i hjemmet ditt

Det finnes en meny på Galaxy-telefonen din som du kanskje ikke har funnet.

Hvis du bruker en Samsung Galaxy-telefon, vet du sannsynligvis allerede at One UI, Samsungs Android-baserte grensesnitt, er fullpakket med smarte funksjoner og innstillinger. Faktisk er det mer å utforske enn på mange andre Android-telefoner, inkludert Googles Pixel-modeller.

Det er så mange alternativer at Samsung til og med har skjult noen av dem.

One UI inkluderer en meny kalt Connectivity Labs, hvor du finner en rekke nyttige funksjoner. Problemet er at du må gå gjennom flere trinn før menyen blir synlig.

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Når du har aktivert den, kan du sjekke Wi-Fi-signalet i hele hjemmet, feilsøke nettverksproblemer, endre hvordan telefonen bytter mellom mobildata og Wi-Fi og mye mer.

Nedenfor veileder vi deg gjennom hvordan du finner Connectivity Labs og hvordan du bruker det.

Aktiver Connectivity Labs og Wi-Fi-skanninger

Skann Wi-Fi-nettverket i hjemmet ditt. (Image credit: Future)

For å se menyen, åpne Innstillinger på Galaxy-telefonen din og velg Tilkoblinger etterfulgt av Wi-Fi. Trykk deretter på de tre prikkene øverst til høyre og velg Intelligent Wi-Fi. På neste side trykker du på Intelligent Wi-Fi-teksten sju ganger nederst på skjermen. Etter noen få trykk vises en nedtelling som bekrefter at du er på rett spor. Ferdig.

Du har nå fått tilgang til en ny meny kalt Connectivity Labs. Åpne den, og du får tilgang til en rekke statistikker om nettverket ditt, samt flere funksjoner og innstillinger du kan utforske. Øverst kan du for eksempel se hvor lenge telefonen din har vært koblet til Wi-Fi i løpet av dagen og hva ditt daglige gjennomsnitt er.

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Lenger nede finner du informasjon om hvilke Wi-Fi-bånd telefonen din er koblet til og hvilken Wi-Fi-standard den bruker. Dette gjør det enkelt å sjekke at den nye Wi-Fi 7-ruteren din faktisk fungerer som lovet. Du kan også se hvor mange Wi-Fi-nettverk som er lagret på telefonen din.

En av de mest nyttige funksjonene for meg er Home Wi-Fi inspection. Hvis du velger den og trykker på Start, får du en guidet tur rundt i hjemmet ditt, der telefonen viser deg Wi-Fi-signalstyrken i sanntid, samtidig som den advarer deg om områder med svak dekning.

Heldigvis er Wi-Fi-signalet hjemme hos meg ganske sterkt, men verktøyet identifiserte fortsatt et par steder der signalet er svakere.

Det er også en praktisk måte å teste endringer i nettverket ditt på, for eksempel hvis du flytter ruteren til et nytt sted og vil se hvordan dekningen påvirkes.

Flere funksjoner i Connectivity Labs

Diagrammer og alternativer i Connectivity Labs. (Image credit: Future)

Det er mye mer å utforske hvis du fortsetter å bla gjennom Connectivity Labs. Aktivering av automatisk tilkobling til operatørens Wi-Fi vil automatisk koble telefonen din til offentlige Wi-Fi-nettverk som drives av operatøren din. Det finnes også en Wi-Fi 7-bryter som sikrer at telefonen din alltid bruker den nyeste Wi-Fi-standarden når den er tilgjengelig.

Aktivering av Bytt til mobildata raskere vil automatisk bytte telefonen din til mobildata når den oppdager et svakt eller ustabilt Wi-Fi-signal. Dette kan bety høyere dataforbruk, men det betyr også færre avbrudd når det trådløse nettverket ditt ikke fungerer så bra som det skal.

Funksjonene Intelligent Wi-Fi Handover og Bytt til mobildata med AI fungerer på en lignende måte. Førstnevnte flytter noen oppgaver til mobildata når Wi-Fi-signalet ditt er svakt uten å koble fra Wi-Fi helt, mens sistnevnte analyserer bruksmønstrene dine – for eksempel surfing og nedlasting – for å bestemme når det er best å forlate Wi-Fi.

Innstillingen Koble til 2,4 GHz for IoT-konfigurasjon tvinger telefonen din til å bruke ruterens 2,4 GHz-bånd. Mange smarthjemprodukter bruker fortsatt dette båndet, så funksjonen kan være nødvendig når du installerer nye enheter. Det er også støtte for L4S, en spesiell protokoll med lav latens som kan forbedre tilkoblingen hvis ruteren din støtter den.

Du kan også velge å vise nettverkskvaliteten direkte i listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk, noe som gjør det enklere å avgjøre hvilket nettverk som tilbyr best ytelse når flere alternativer er tilgjengelige.

Dette er virkelig nyttige funksjoner, noe som gjør det litt merkelig at Samsung valgte å skjule dem fra starten av.