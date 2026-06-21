Din Samsung Galaxy-telefon har en dold Wi-Fi-meny som låter dig hitta döda zoner i hemmet – så här hittar du den

Det finns en meny på din Galaxy-telefon som du kanske inte har hittat.

Om du använder en Samsung Galaxy-telefon vet du säkert redan att One UI, Samsungs Android-baserade gränssnitt, är fullpackat med smarta funktioner och inställningar. Det finns faktiskt mer att utforska än på många andra Android-telefoner, inklusive Googles Pixel-modeller.

Det finns så många alternativ att Samsung till och med har gömt vissa av dem.

One UI innehåller nämligen en meny som heter Connectivity Labs, där du hittar en rad användbara funktioner. Problemet är att du måste ta dig igenom några steg innan menyn blir synlig.

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När du väl aktiverat den kan du kontrollera Wi-Fi-signalen i hela hemmet, felsöka nätverksproblem, ändra hur telefonen växlar mellan mobildata och Wi-Fi samt mycket mer.

Här nedanför går vi igenom hur du hittar Connectivity Labs och hur du använder det.

Aktivera Connectivity Labs och Wi-Fi-skanningar

Skanna Wi-Fi-nätverket runt ditt hem. (Image credit: Future)

För att visa menyn öppnar du Inställningar på din Galaxy-telefon och väljer Anslutningar följt av Wi-Fi. Tryck sedan på de tre prickarna uppe i högra hörnet och välj Intelligent Wi-Fi. På nästa sida trycker du sju gånger på texten Intelligent Wi-Fi längst ner på skärmen. Efter några tryckningar visas en nedräkning som bekräftar att du är på rätt väg. Klart.

Nu har du fått tillgång till en ny meny som heter Connectivity Labs. Öppna den och du får tillgång till en mängd statistik om ditt nätverk samt flera funktioner och inställningar att utforska. Högst upp kan du exempelvis se hur länge telefonen varit ansluten till Wi-Fi under dagen och vad ditt dagliga genomsnitt är.

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Längre ner hittar du information om vilka Wi-Fi-band telefonen anslutit till samt vilken Wi-Fi-standard som används. Det gör det enkelt att kontrollera att din nya Wi-Fi 7-router faktiskt fungerar som utlovat. Du kan även se hur många Wi-Fi-nätverk som är sparade på telefonen.

En av de mest användbara funktionerna för mig är Hemnätverksinspektion. Om du väljer den och trycker på Start får du en guidad rundtur genom hemmet där telefonen visar Wi-Fi-signalens styrka i realtid samtidigt som den varnar för områden med svag täckning.

Som tur är är Wi-Fi-signalen hemma hos mig ganska stark, men verktyget identifierade ändå ett par platser där signalen är svagare.

Det är också ett praktiskt sätt att testa förändringar i nätverket, exempelvis om du flyttar routern till en ny plats och vill se hur täckningen påverkas.

Fler funktioner i Connectivity Labs

Diagrammen och alternativen för Connectivity Labs. (Image credit: Future)

Det finns mycket mer att utforska om du fortsätter att scrolla genom Connectivity Labs. Om du aktiverar Automatisk återanslutning till operatörens Wi-Fi kommer telefonen automatiskt att ansluta till offentliga Wi-Fi-nätverk som drivs av din operatör. Det finns även en Wi-Fi 7-knapp som säkerställer att telefonen alltid använder den senaste Wi-Fi-standarden när den finns tillgänglig.

Aktiverar du Växla snabbare till mobildata kommer telefonen automatiskt att hoppa över till mobilnätet när den upptäcker att Wi-Fi-signalen är svag eller instabil. Det kan innebära högre dataförbrukning, men samtidigt färre avbrott när det trådlösa nätverket inte presterar som det ska.

Funktionerna Intelligent Wi-Fi Handover och Växla till mobildata med AI fungerar på liknande sätt. Den första flyttar vissa uppgifter till mobilnätet när Wi-Fi-signalen är svag utan att helt koppla bort Wi-Fi, medan den andra analyserar dina användningsmönster – exempelvis surfande och nedladdningar – för att avgöra när det är bäst att lämna Wi-Fi-nätverket.

Inställningen Anslut till 2,4 GHz för IoT-konfiguration tvingar telefonen att använda routerns 2,4 GHz-band. Många smarthem-produkter använder fortfarande detta band, så funktionen kan vara nödvändig när du installerar nya enheter. Här finns också stöd för L4S, ett särskilt lågfördröjningsprotokoll som kan förbättra anslutningen om din router har stöd för det.

Du kan dessutom välja att visa nätverkskvalitet direkt i listan över tillgängliga Wi-Fi-nätverk, vilket gör det enklare att avgöra vilket nätverk som erbjuder bäst prestanda när flera alternativ finns tillgängliga.

Det handlar om genuint användbara funktioner, vilket gör det lite märkligt att Samsung valt att gömma dem från början.

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