Samsung Galaxy S27 Ultra kan miste ett kamera sammenlignet med forgjengeren

3x telekameraet skal visstnok forsvinne

Det vil bety at bare 5x optisk zoom gjenstår, hvis ingen andre endringer gjøres

Samsungs Galaxy Ultra-telefoner har lenge vært det beste valget for telefotografering, delvis takket være at de har to telekameraer, der de fleste premiumtelefoner bare har ett. Det høres imidlertid ut som Samsung Galaxy S27 Ultra kan være bli mer konvensjonell, ettersom den angivelig ser ut til å miste et av teleobjektivene sine.

Dette ifølge @UniverseIce (en tipser med god merittliste), som hevder at 3x telefotokameraet ikke vil bli å se på S27 Ultra. Ordlyden er litt vag, men det høres ut som Samsung vil fjerne kameraet helt, i stedet for å erstatte det med en annen brennvidde.

I så fall, hvis det andre telefotokameraet forblir uendret sammenlignet med Samsung Galaxy S26 Ultra, vil vi være begrenset til 5x optisk zoom. Samtidig er det mulig at Samsung vil endre dette kameraet, eller til og med aktivere flere zoomnivåer via et enkelt objektiv, noe som vil fjerne behovet for et ekstra kamera.

Early Samsung Galaxy S27 Ultra rumors are in: that often mocked 3x telephoto, famous for being tiny and underwhelming, has finally changed. It didn't get stronger. It didn't get weaker. It's simply gone.😂April 30, 2026

Et kamera som ikke vil bli savnet

Uansett virker ikke Samsung-fansen altfor bekymret for informasjonen, med svar på innlegget som blant annet «godt å bli kvitt dett, sier jeg. Håper det ikke bare er Ultra som sier farvel til det forferdelige objektivet» og «endelig. 3x var alltid det kjipe mellombarnet uansett.»

Dette er ikke spesielt overraskende, ettersom det ikke er det mest nyttige kameraet på den nåværende Ultra-modellen, ettersom du allerede kan få et bilde av «optisk kvalitet» på 2x fra 200MP hovedkameraet. 3x zoomkameraet har også en 10MP sensor, mens de andre bakkameraene er 50MP eller høyere.

Selv om vi bør ta denne informasjonen med en klype salt, stemmer den overens med tidligere rapporter om at Samsung Galaxy S27 Ultra vil ha en redesignet kameramodul (muligens lik den på iPhone 17 Pro) for å muliggjøre MagSafe-lignende lading, så det kan godt være sant.

Hvis det viser seg å stemme, håper vi imidlertid at Samsung planlegger forbedringer andre steder i kameraoppsettet, ettersom det å fjerne 3x telefotokameraet uten andre endringer ville være en klar nedgradering, selv om det er det minst nyttige kameraet på Samsung Galaxy S26 Ultra. Vi vil imidlertid ikke vite nøyaktig hva Samsung planlegger før tidlig i 2027, når Galaxy S27-serien sannsynligvis lanseres.