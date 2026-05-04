Samsung Galaxy S27 Ultra ryktas skippa 3x-telekameran, vilket stärker rykten om en iPhone-liknande redesign

Samsung Galaxy S27 Ultra kan få en kamera mindre än sin föregångare

3x-telekameran uppges försvinna

Det skulle innebära att endast 5x optisk zoom återstår, om inga andra förändringar görs

Samsungs Galaxy Ultra-telefoner har länge varit toppval för telefotografering, delvis tack vare att de har haft två telefotokameror, där de flesta premiumtelefoner bara har en. Det låter dock som att Samsung Galaxy S27 Ultra kan bli lite mer konventionell, då den enligt uppgifter ser ut att förlora en av sina telefotolinser.

Detta enligt @UniverseIce (en läcka med god historik) som hävdar att 3x-telekameran inte kommer att finnas på S27 Ultra. Formuleringen är något oklar, men det låter som att Samsung kommer att ta bort kameran helt, snarare än att ersätta den med en annan brännvidd.

I så fall, om den andra telefotokameran förblir oförändrad jämfört med Samsung Galaxy S26 Ultra, kommer vi att vara begränsade till 5x optisk zoom. Samtidigt är det möjligt att Samsung ändrar denna kamera, eller till och med möjliggör flera zoomnivåer via en enda lins, vilket skulle ta behovet av en extra kamera.

Early Samsung Galaxy S27 Ultra rumors are in: that often mocked 3x telephoto, famous for being tiny and underwhelming, has finally changed. It didn't get stronger. It didn't get weaker. It's simply gone.😂April 30, 2026

En kamera som inte kommer att saknas särskilt mycket

Oavsett vilket verkar Samsung-fans inte särskilt bekymrade över uppgifterna, med svar på inlägget som inkluderar “good riddance I say. Hope it's not just the Ultra that bids farewell to that awful lens” och “finally. The 3x was always the 'meh' middle child anyway.”

Det är inte särskilt förvånande, eftersom det i dagsläget inte är den mest användbara kameran i Ultra-modellen, då det redan går att få en bild med “optisk kvalitet” i 2x från huvudkameran på 200 MP. 3x-zoomkameran har dessutom en sensor på 10 MP, medan de övriga bakre kamerorna ligger på 50 MP eller mer.

Även om vi bör ta uppgiften med en nypa salt, ligger den i linje med tidigare rapporter om att Samsung Galaxy S27 Ultra kommer att få en omdesignad kameramodul (möjligen i stil med kameramodulen på iPhone 17 Pro) för att möjliggöra MagSafe-liknande laddning, så det kan mycket väl stämma.

Om det visar sig vara korrekt hoppas vi dock att Samsung planerar förbättringar på andra håll i kamerauppsättningen, eftersom borttagningen av 3x-telekameran utan andra förändringar skulle vara en tydlig nedgradering, även om den är den minst användbara kameran i Samsung Galaxy S26 Ultra.

Vi lär dock inte få veta exakt vad Samsung planerar förrän i början av 2027, då Galaxy S27-serien sannolikt lanseras.