Samsungs Galaxy-telefoner kan få en ny kameradesign för att göra plats för MagSafe-liknande laddning

Samsung uppges överväga att göra om kameraupplägget i framtida Galaxy-telefoner

Detta kan delvis vara för att skapa utrymme för magneter, så att du kan använda magnetiska laddare och tillbehör utan skal

Vi lär tidigast få se den här designförändringen med Galaxy S27

Huruvida Samsung Galaxy S-serien har en ikonisk design eller en tråkig sådan är något subjektivt, men det som är obestridligt är att det visuella knappt har förändrats på flera år, speciellt när det gäller kamerauppsättningen på baksidan.

Nu verkar det dock som att Samsung snart kan skaka om detta, eftersom Ice Universe (en pålitlig läcka) skriver på Weibo (via PhoneArena) att företaget överväger att ändra positionen på de bakre kamerorna.

Samma uppgift har också framförts av en annan läcka på den sydkoreanska sajten Naver, som i en kommentar tillade att en del av anledningen till denna förändring är att skapa utrymme för inbyggda Qi2-magneter, så att framtida Samsung-telefoner kan få magnetisk trådlös laddning i stil med MagSafe utan att behöva ett skal.

Makala inaendelea hapa chini

Kan hämta inspiration från konkurrenter

Image 1 of 4 Google Pixel 10 Pro (Image credit: Philip Berne / Future) iPhone 17 Pro (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Xiaomi 17 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) OnePlus 15 (Image credit: Philip Berne / Future)

Om så är fallet är det troligt att de omdesignade kamerorna inte kommer att sträcka sig lika långt ner på baksidan av telefonen som de gör idag, så de kan istället få en avlång modul i stil med Google Pixel; en bred kamerayta i iPhone-stil; eller ett mer fyrkantigt block som hos OnePlus 15.

Det är också möjligt att vi får se en cirkulär kameramodul, liknande den du hittar på Xiaomi 17 Ultra, även om den i så fall sannolikt behöver vara mindre än Xiaomis variant om magneter ska inkluderas.

Självklart tvivlar vi på att Samsung skulle kopiera någon av dessa telefondesigner rakt av, eftersom företaget vill att dess enheter ska ha en egen identitet. Men detta är de fyra vanligaste övergripande designspåren för telefonkameror, så något som ligger i linje med någon av dem verkar sannolikt.

Det är oklart när denna designförändring kan dyka upp, om den ens gör det, men vi antar att en flaggskeppsmodell skulle få en ny design först, så det tidigaste vi förväntar oss att se det är med Samsung Galaxy S27-serien, som sannolikt inte lanseras förrän i början av 2027. Så vad Samsung än planerar får vi förmodligen vänta ett tag på det.