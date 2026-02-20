Samsung Galaxy S26 kan få det mest AI-baserte kameraet noensinne
Alt skal føyes sammen.
- Samsung har nettopp kunngjort et helt nytt kamerasystem
- Det blir garantert en del av den etterlengtede Galaxy S26-serien
- Kamerasystemoppdateringen bør integrere alle Galaxy AI-bildeverktøyene mer sømløst.
Det som en gang var adskilt, kan bli ett, og det som en gang var forvirring, kan endelig gi klarhet: det er det potensielle løftet om Samsungs neste store kamerasystem for den kommende, etterlengtede serien med Galaxy S26-smarttelefoner.
Etter forrige uke å ha kunngjort at de vil holde sitt store Winter Unpacked-arrangement i New York 25. februar, hvor de ventes å avduke nye Galaxy S26-smarttelefoner (muligens sammen med Galaxy Buds og en Galaxy Watch-oppdatering), avslører Samsung nå noen detaljer om den store lanseringen.
I en kort pressemelding støttet av en håndfull avslørende videodemoer, sa Samsung at de planlegger å «avduke en ny Galaxy-kameraopplevelse designet for å forene foto- og videoopptak, redigering og deling i ett intuitivt system».
Blant de lovede funksjonene er:
- Gjør et bilde om fra dag til natt
- Gjenopprett manglende deler av objekter
- Ta detaljerte bilder i svakt lys
- Slå sammen flere bilder til ett enkelt bilde
Dette høres ut som en blanding av gamle og nye funksjoner. Vi kunne allerede skissere på bilder for å lage nye elementer, som romskipet over kua som vises i denne GIF-en.
Den raske erstatningen av en bit av en cupcake for å gjøre den hel igjen er imidlertid en utjevning av AI-funksjoner.
Det som er mer interessant her er potensialet til å ha Galaxy AIs bilderedigerings- og forbedringsverktøy dypere integrert med basiskamerasystemet. Akkurat nå, for eksempel, ligger AI-redigeringsfunksjonene under en Galaxy AI-knapp, og selv der er skisse-til-bilde og generativ redigering separate elementer i verktøyet.
Kan alle disse ulike delene slås sammen til ett sammenhengende kamerasystem? Kan de vises som verktøy under bildeopptak?
Slik beskriver Samsung det: «De nyeste Galaxy AI-opplevelsene vil bringe avanserte kreative verktøy på ett sted, og eliminere behovet for å bytte mellom apper og navigere i kompleks redigeringsprogramvare.»
I likhet med partneren Google har Samsung satset på generativ bildemanipulering på en måte som for eksempel Apple og iPhone ikke har gjort. Man finner «Clean Up»-verktøyet i iOS 26s Bilder-app, men det verktøyet for fjerning av elementer er omtrent så langt Apple er villig til å gå innen AI-området. I årevis har vi kunnet skissere en rudimentær hund på et hvilket som helst Galaxy-bilde og la Galaxy AI generere en naturtro hund som ser ut som om den alltid har vært en del av bildet.
Integreringen av disse kraftige AI-verktøyene er ikke uventet, men det signaliserer at Samsung er villig til å la AI-opplevelsen bli mer sømløs inntil de ikke lenger blir sett på som disse separate og kanskje esoteriske tingene: det er bare en del av Galaxy S26-telefonens muligheter.
Vi er nysgjerrige på om dette nye kamerasystemet også betyr en tettere integrering av alle verktøyene som for tiden er skjult under Galaxy Camera-appens «Mer»-meny. Dette inkluderer «Pro»-verktøyene, «Pro Video», «Single Take», «Panorama» og mer.
På samme måte lurer vi på hvor dypt Samsung planlegger å integrere videoopptak og -redigering. Selv om de nevner video, ga Samsung ingen detaljer om hvilke endringer vi kan forvente i håndteringen av levende bilder.
Uansett hva disse endringene innebærer, er én ting klart: Samsung Galaxy S26-serien vil kombinere maskinvareoppdateringene til kameraet (ingen forventer store objektivendringer) med en helt ny kameraplattform, en som kan være både optisk og kunstig intelligens.
Samsung Galaxy Unpacked blir garantert en fascinerende avduking. Følg med TechRadar, som vil være på bakken i San Francisco 25. februar kl. 19.00 norsk tid.
