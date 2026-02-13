«På tide å bytte merke.» Stor lekkasje om Samsung Galaxy S26-serien avslører alle spesifikasjonene – og telefonene kan bli årets første store skuffelse

Lekkasje hevder å vise fulle spesifikasjoner for Samsung Galaxy S26-serien

Den eneste store endringen ser ut til å være en nytt prosessorbrikke

Samsung-fans uttrykker allerede sin skuffelse

På dette tidspunktet har vi en ganske god idé om hva vi kan forvente av Samsung Galaxy S26-serien, ettersom de fleste lekkasjene nå stemmer overens – og en stor ny spesifikasjonslekkasje antyder nok en gang at ikke mye vil endre seg sammenlignet med i fjor.

WinFuture har delt fullstendige spesifikasjoner for Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26 Plus og Samsung Galaxy S26 Ultra, og ved et raskt blikk kan det være vanskelig å se noen store forskjeller mellom de kommende telefonene og Samsung Galaxy S25-serien.

Når det gjelder Galaxy S26, sies den å ha en 6,3-tommers AMOLED-skjerm med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz og en oppløsning på 1080 x 2340, et Exynos 2600-brikkesett, 12 GB RAM, 256 GB eller 512 GB lagringsplass, et 4300 mAh batteri med 25 W lading, et 50 MP hovedkamera, et 10 MP telefotokamera med 3x optisk zoom, et 12 MP ultravidvinkelkamera og et 12 MP selfiekamera.

Den sies også å måle 149,6 x 71,7 x 7,2 mm, veie 167 g og komme i hvitt, blått, svart og lilla. Til sammenligning er Samsung Galaxy S25 146,9 x 70,5 x 7,2 mm og 162 g, noe som ville gjort den nye telefonen marginalt høyere, tynnere og tyngre.

Samsung Galaxy S25 Plus (Image credit: Philip Berne / Future)

Samsung Galaxy S26 Plus vil på sin side ha en 6,7-tommers AMOLED-skjerm med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz og en oppløsning på 1440 x 3120, samt et batteri på 4900 mAh med 45 W lading, og de samme kameraene, brikkesettet, fargene, RAM-en og lagringsplassen som standardmodellen Galaxy S26.Telefonen skal etter sigende måle 158,4 x 75,8 x 7,3 mm og veie 190 g, noe som er identisk med Samsung Galaxy S25 Plus med mål på 158,4 x 75,8 x 7,3 mm og en vekt på 190 g.

Til slutt skal Samsung Galaxy S26 Ultra ha en 6,9-tommers AMOLED-skjerm med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz og en oppløsning på 1440 x 3120, et Snapdragon 8 Elite Gen 5-brikkesett, 12 GB eller 16 GB RAM, 256 GB, 512 GB eller 1 TB lagringsplass, et 5000 mAh batteri med 60 W lading, et 200 MP vidvinkelkamera, et 50 MP ultravidvinkelkamera, et 10 MP telefotokamera med 3x zoom, et 50 MP periskopkamera med 5x zoom og et 12 MP selfiekamera.

Den vil også leveres i hvitt, blått, svart og lilla, noe som er merkelig siden Samsung vanligvis produserer Ultra-modeller i et annet fargespekter enn sine andre modeller – så WinFuture kan ta feil der. Den skal angivelig måle 163,6 x 78,1 x 7,9 mm og veie 214 g, sammenlignet med Samsung Galaxy S25 Ultra på 162,8 x 77,6 x 8,2 mm og 218 g.

Lekkasjen hevder også at alle tre telefonene har en IP68-klassifisering for vannmotstand, og at ingen av dem tilbyr magnetisk lading – noe som strider mot tidligere lekkasjer som antydet at magneter kunne være innebygd.

Nye brikker og raskere lading

Samsung Galaxy S25 Ultra lades bare med 45 W. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Så hva endrer seg egentlig i år? Basert på lekkasjen ser det ut til at hovedoppgraderingen er en nytt prosessorbrikke, men standardmodellen skal også ha større batterikapasitet enn forgjengerens 4000 mAh, og Samsung Galaxy S26 Ultra skal ha høyere ladekapasitet enn S25 Ultras 45W.

Samsung ser også ut til å ha droppet 128 GB-versjonen for standardmodellen, og Ultra skal ha litt større blenderåpninger på noen kameraer, noe WinFuture antyder kan være en ny kamerasensor – slik at den kanskje kan ta litt bedre bilder.

Men det er omtrent alle endringene, som i hvert fall ifølge denne lekkasjen gjør telefonene veldig like fjorårets modeller – og brukere på nettet er ikke imponert. På Reddit bemerket en bruker at «hvert år endrer de bare SOC til en ny og tilbyr nye farger», mens en annen skrev: «Jeg kan ikke tro at de har sluppet unna med å gjenbruke det samme designet siden S21 med bare mindre endringer i kameradesignet. Samsung får til og med Apple til å se innovative ut.»

En bruker oppsummerte situasjonen som «litt av en slumrefest», og en annen foreslo at de skulle gi opp Samsung: «tid for å bytte merke».

Dette er bare noen få av mange lignende kommentarer, så det er tydelig at Samsung-fans ikke er fornøyde – men det gjenstår å se om mange faktisk vil bytte merke. Hvis du er blant dem som er misfornøyd, kan det være verdt å se på en kinesisk telefon, ettersom mange av dem er fullpakket med teknologi og innovasjon.

Men hvis du fortsatt har øye på en av Samsung Galaxy S26-seriens telefoner, lanserer selskapet dem 25. februar.