”Dags att byta märke.” Stor läcka om Samsung Galaxy S26-serien avslöjar alla specifikationer — och det låter som att telefonerna kan bli årets första stora besvikelse

En läcka påstår sig visa fulla specifikationer för Samsung Galaxy S26-serien

Den enda stora förändringen verkar vara ett nytt chipset

Samsung-fans uttrycker redan sin besvikelse

Vid det här laget har vi en ganska bra bild av vad vi kan förvänta oss av Samsung Galaxy S26-serien, eftersom de flesta läckor nu är överens – och en enorm ny specifikationsläcka antyder återigen att inte mycket kommer att förändras jämfört med i fjol.

WinFuture har delat fulla specifikationer för Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26 Plus och Samsung Galaxy S26 Ultra, och vid en snabb titt kan det vara svårt att se några större skillnader mellan de kommande telefonerna och Samsung Galaxy S25-serien.

När det gäller Galaxy S26 ska den enligt uppgifterna ha en 6,3-tumsskärm av typen AMOLED med 120 Hz uppdateringsfrekvens och upplösningen 1080 x 2340, ett Exynos 2600-chipset, 12 GB RAM, 256 GB eller 512 GB lagring, ett batteri på 4 300 mAh med 25 W laddning, en huvudkamera på 50 MP, en telefotokamera på 10 MP med 3x optisk zoom, en ultravidvinkel på 12 MP och en selfiekamera på 12 MP.

Den sägs också mäta 149,6 x 71,7 x 7,2 mm, väga 167 g och finnas i vitt, blått, svart och violett. Som jämförelse är Samsung Galaxy S25 146,9 x 70,5 x 7,2 mm och 162 g, vilket skulle göra den nya telefonen marginellt högre, smalare och tyngre.

Samsung Galaxy S25 Plus (Image credit: Philip Berne / Future)

Samsung Galaxy S26 Plus ska i sin tur ha en 6,7-tumsskärm av typen AMOLED med 120 Hz uppdateringsfrekvens och upplösningen 1440 x 3120, samt ett batteri på 4 900 mAh med 45 W laddning, och samma kameror, chipset, färger, RAM och lagring som standardmodellen Galaxy S26.

Telefonen uppges mäta 158,4 x 75,8 x 7,3 mm och väga 190 g, vilket är identiskt med Samsung Galaxy S25 Plus på 158,4 x 75,8 x 7,3 mm och 190 g.

Till sist ska Samsung Galaxy S26 Ultra enligt uppgifterna ha en 6,9-tumsskärm av typen AMOLED med 120 Hz uppdateringsfrekvens och upplösningen 1440 x 3120, ett Snapdragon 8 Elite Gen 5-chipset, 12 GB eller 16 GB RAM, 256 GB, 512 GB eller 1 TB lagring, ett batteri på 5 000 mAh med 60 W laddning, en vidvinkelkamera på 200 MP, en ultravidvinkel på 50 MP, en telefotokamera på 10 MP med 3x zoom, en periskopkamera på 50 MP med 5x zoom och en selfiekamera på 12 MP.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Den ska också komma i vitt, blått, svart och violett, vilket är märkligt eftersom Samsung vanligtvis säljer Ultra-modeller i ett annat urval av färger än övriga modeller — så WinFuture kan ha fel där. Den uppges mäta 163,6 x 78,1 x 7,9 mm och väga 214 g, jämfört med Samsung Galaxy S25 Ultra på 162,8 x 77,6 x 8,2 mm och 218 g.

Läckan hävdar också att alla tre telefoner har IP68-klassning för vattenresistens och att ingen av dem erbjuder magnetisk laddning — vilket går emot tidiga läckor som antydde att magneter kunde vara inbyggda.

Nya chip och snabbare laddning

Samsung Galaxy S25 Ultra laddas bara med 45W. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Så vad förändras egentligen i år? Baserat på läckan verkar den huvudsakliga uppgraderingen helt enkelt vara ett nytt chipset, men standardmodellen sägs också ha större batterikapacitet än föregångarens 4 000 mAh, och Samsung Galaxy S26 Ultra uppges få högre laddningseffekt än S25 Ultras 45 W.

Samsung verkar också ha slopat 128 GB-versionen för standardmodellen, och Ultra sägs få något större bländaröppningar i vissa kameror, vilket enligt WinFuture antyder en ny kamerasensor — så den kan kanske ta något bättre bilder.

Men det är ungefär allt när det gäller förändringar, vilket åtminstone enligt denna läcka gör telefonerna väldigt lika fjolårets modeller — och användare online är inte imponerade. På Reddit noterade en användare att ”varje år byter de bara SOC till en ny och erbjuder nya färger”, medan en annan skrev ”jag kan inte fatta att de kommit undan med att återanvända samma design sedan S21 med bara små ändringar på kameradesignen, Samsung får till och med Apple att framstå som innovativa.”

En användare sammanfattade kort läget som ”lite av en snooze fest”, och en annan föreslog att de ger upp Samsung: ”dags att byta märke.”

Det är bara några av många liknande kommentarer, så det är tydligt att Samsung-fans inte är nöjda — men det återstår att se om många faktiskt byter märke. Om du tillhör dem som är missnöjda kan det vara värt att titta på en kinesisk telefon, eftersom många av dem är fullpackade med teknik och innovation.

Om du däremot fortfarande siktar på en av telefonerna i Samsung Galaxy S26-serien så lanserar företaget dem den 25 februari.

Follow TechRadar on Google News and add us as a preferred source to get our expert news, reviews, and opinion in your feeds. Make sure to click the Follow button!

And of course you can also follow TechRadar on TikTok for news, reviews, unboxings in video form, and get regular updates from us on WhatsApp too.