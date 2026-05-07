Oisann! Samsung lekket nettopp designet til Galaxy Wide Fold og Z Fold 8 ved et uhell

Bilder av Samsung Galaxy Wide Fold og Samsung Galaxy Z Fold 8 er funnet i Samsungs kode

Z Fold 8 ser nesten identisk ut med forgjengeren, mens Wide Fold ser veldig annerledes ut

Wide Fold virker helt klart mest interessant visuelt, men kan også bli et nisjeprodukt

Samsung skal lansere to brettbare mobiltelefoner i boklignende format i år. I tillegg til den etterlengtede Samsung Galaxy Z Fold 8, jobber selskapet angivelig også med Samsung Galaxy Wide Fold, og nå har vi fått et ganske offisielt blikk på begge modellene.

Samsung har inkludert bilder av begge enhetene i One UI 9-programvaren. Bildene er egentlig ikke ment å vises til brukere, men Android Authority har klart å grave dem frem fra koden.

Som du kan se på bildene nedenfor, ser Samsung Galaxy Z Fold 8 (kodenavn Q8) veldig lik ut som Samsung Galaxy Z Fold 7, med et trippelkamera på baksiden og en litt smal ytre skjerm. Visuelt er det ikke mye nytt her, noe som kan gjøre dette til en ganske kjedelig oppgradering.

Samsung Galaxy Wide Fold (kodenavn H8) er derimot mye mer interessant. Den ser bare ut til å ha doble kameraer, men samtidig en mye bredere ytre skjerm som nesten får den til å ligne et lite nettbrett selv når den er brettet sammen.

Et lekket bilde av Samsung Galaxy Wide Fold. (Image credit: Android Authority) En läckt bild av Samsung Galaxy Z Fold 8. (Image credit: Android Authority)

Designet samsvarer også ganske bra med tidligere lekkasjer, så det er ikke helt uventet. Men dette er fortsatt det nærmeste vi har kommet et offisielt blikk på Galaxy Wide Fold så langt, og det står i sterk kontrast til alle brettbare Samsung-telefoner vi har sett før.

Man har allerede Samsung Galaxy Z Trifold, som også har en bred sammenleggbar skjerm, men det er et tredelt design der den ytre skjermen fortsatt er ganske smal og telefonlignende. Produktet som vises her føles derfor som et helt annet konsept.

Et design som reiser spørsmål

Spørsmålet er imidlertid om Samsung Galaxy Wide Fold faktisk vil bli en suksess med denne utformingen. Brettbare telefoner er fortsatt ganske nisjepregede produkter, og dette formatet betyr at den ikke helt kan matche fleksibiliteten til en vanlig telefon, selv når den er brettet sammen. Vi er ikke helt overbevist, men vi setter pris på at produsenter tør å eksperimentere med nye typer design.

Med tanke på at Apples etterlengtede, brettbare iPhone Ultra også sies å bli lansert i år, kan vi stå overfor en situasjon der brettbare telefoner begynner å bli mer mainstream. Hvis det skjer, kan det også være en større appetitt for en telefon som denne.

Når det gjelder Samsung Galaxy Wide Fold, vil vi sannsynligvis finne ut nøyaktig hva den har å tilby allerede i juli, siden det er da den ventes å bli avduket sammen med Galaxy Z Fold 8, Samsung Galaxy Z Flip 8 og kanskje til og med Samsung Galaxy Z Flip 8 FE.