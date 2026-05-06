Oops! Samsung råkade precis läcka designen för Galaxy Wide Fold och Z Fold 8, och den ena är betydligt mer intressant än den andra

Bilder på Samsung Galaxy Wide Fold och Samsung Galaxy Z Fold 8 har hittats i Samsungs kod

Z Fold 8 ser nästan identisk ut med föregångaren, medan Wide Fold ser väldigt annorlunda ut

Wide Fold verkar klart mest intressant rent visuellt, men kan också bli en ganska nischad produkt

Samsung ser ut att lansera två vikbara telefoner i bokstil i år. Förutom den väntade Samsung Galaxy Z Fold 8 verkar företaget även arbeta på Samsung Galaxy Wide Fold och nu har vi fått en ganska officiell titt på båda modellerna.

Samsung har nämligen inkluderat bilder på båda enheterna i mjukvaran One UI 9. Bilderna är egentligen inte tänkta att visas för användare, men Android Authority lyckades gräva fram dem ur koden.

Som du kan se på bilderna nedan ser Samsung Galaxy Z Fold 8 (med kodnamnet Q8) väldigt lik ut jämfört med Samsung Galaxy Z Fold 7, med en trippelkamera på baksidan och en något smal ytterskärm. Rent visuellt finns det egentligen inte mycket nytt här, vilket skulle kunna göra detta till en ganska tråkig uppgradering.

Samsung Galaxy Wide Fold (kodnamn H8) är däremot betydligt mer intressant. Den verkar bara ha dubbla kameror, men samtidigt en mycket bredare ytterskärm som nästan får den att likna en liten surfplatta även när den är hopvikt.

Image 1 of 2 En läckt bild av Samsung Galaxy Wide Fold. (Image credit: Android Authority) En läckt bild av Samsung Galaxy Z Fold 8. (Image credit: Android Authority)

Designen stämmer dessutom ganska väl överens med tidigare läckor, så helt oväntat är det inte. Men det här är ändå det närmaste vi kommit en officiell titt på Galaxy Wide Fold hittills och den skiljer sig rejält från alla vikbara Samsung-telefoner vi sett tidigare.

Visst finns redan Samsung Galaxy Z Trifold, som också har en bred vikbar skärm, men där handlar det om en tredelad konstruktion där ytterskärmen fortfarande är ganska smal och telefonliknande. Produkten som visas här känns därför som ett helt annat koncept.

En design som väcker frågor

Frågan är dock om Samsung Galaxy Wide Fold faktiskt kommer bli någon succé med en sådan här design. Vikbara telefoner är fortfarande ganska nischade produkter och det här formatet innebär att den inte riktigt kan matcha en vanlig telefons smidighet ens när den är hopvikt. Vi är inte helt övertygade, men vi uppskattar samtidigt att tillverkare vågar experimentera med nya designer.

Med tanke på att Apples ryktade iPhone Ultra också sägs lanseras i år kan vi stå inför ett läge där vikbara telefoner börjar bli mer mainstream. Om det sker kanske det också finns större aptit för en telefon som den här.

När det gäller Samsung Galaxy Wide Fold lär vi få veta exakt vad den har att erbjuda redan i juli, eftersom det är då den väntas presenteras tillsammans med Galaxy Z Fold 8, Samsung Galaxy Z Flip 8 och kanske även Samsung Galaxy Z Flip 8 FE.