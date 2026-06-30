«Det ville aldri Samsung gjort»: Nytt navn på Galaxy Z Fold 8 dukket opp på nettet, men fansen er ikke overbevist

Bilder av deksler til Samsungs ryktede bredere foldbare telefon er lekket

De ser offisielle ut, men telefonen heter Galaxy New Fold

Mange fans mener dekslene er kopier og at navnet derfor er feil.

Et av de store spørsmålene rundt Samsungs angivelige bredere brettbare telefon er hva den faktisk vil hete.

Tidlige lekkasjer kalte modellen Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide, men senere meldinger har antydet at den i stedet kan lanseres som Samsung Galaxy Z Fold 8, mens den direkte etterfølgeren til Samsung Galaxy Z Fold 7 sies å hete Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Nå har imidlertid et annet navn dukket opp.

Lekkede bilder, delt på X av Mohammed Khatri og @thinborne, viser emballasje til det som ser ut til å være offisielle telefondeksler. Disse viser telefonens navn som Samsung Galaxy New Fold.

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Det er imidlertid flere grunner til å være skeptisk. Bildene kan godt være ekte, men produktene som vises ser kan høyst sannsynlig være kopier fra Kina.

Galaxy Z Fold8 (Wide) Kindsuit Case 🔥The box mentions "Galaxy New Fold"‼️Could Samsung be planning a name change? 📱Found this on retail listings. It looks genuine, but can't confirm its authenticity ✅️ pic.twitter.com/Cze4QxkxBpJune 27, 2026

En Reddit-bruker skrev: «Dette er falske deksler fra kinesiske selskaper som selges på eBay, Temu, Shein, AliExpress og lignende. De kopierer Samsungs emballasje ganske godt, men de vet ikke det nye navnet på den bredere Fold-modellen, så de skriver bare 'New Fold' på esken. Samsung ville aldri ha gjort det.»

En annen bruker var enig og skrev: «Jeg har sett slike deksler dukke opp overalt på AliExpress, og nesten alle er kopier med Samsung-logoen på.»

Det er en annen detalj som vekker mistanke. Dekselene beskrives som Kindsuit-deksler, en type deksler som Samsung tilbød for fjorårets flaggskipmodeller, men ikke for Samsung Galaxy S26-serien. Dette gjør det usikkert om selskapets kommende brettbare telefoner faktisk vil få denne typen tilbehør.

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Vi får nok svaret snart

Samtidig kan ikke lekkasjen avfeies fullstendig. Bortsett fra det tvilsomme navnet, ser emballasjen faktisk ut som om det kan være offisielle Samsung-produkter.

Navnet Galaxy New Fold føles imidlertid merkelig. Når neste generasjon av bredere Fold-modeller slippes, vil de neppe føles spesielt «nye», noe som ville gjort navngivningen både klønete og vanskelig å rettferdiggjøre.

Heldigvis trenger vi sannsynligvis ikke å vente lenge på svaret. Det ryktes at Samsung skal avduke sin neste generasjon av brettbare telefoner allerede 22. juli.