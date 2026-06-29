"Samsung skulle aldrig göra så": nytt namn på Galaxy Z Fold 8 dyker upp på nätet, men fansen är inte övertygade

Bilder på skal till Samsungs ryktade bredare vikbara telefon har läckt ut

De ser ut att vara officiella, men telefonen kallas för Galaxy New Fold

Flera fans tror att skalen är kopior och att namnet därför inte stämmer

En av de stora frågorna kring Samsungs ryktade bredare vikbara telefon är vad den faktiskt kommer att heta.

Tidiga läckor kallade modellen för Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide, men senare uppgifter har pekat på att den i stället kan lanseras som Samsung Galaxy Z Fold 8, samtidigt som den direkta efterföljaren till Samsung Galaxy Z Fold 7 sägs få namnet Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Nu har dock ytterligare ett namn dykt upp.

Läckta bilder, delade på X av Mohammed Khatri och @thinborne, visar förpackningar till vad som ser ut att vara officiella mobilskal. På dessa anges telefonens namn som Samsung Galaxy New Fold.

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Det finns dock flera skäl att vara skeptisk. Bilderna kan mycket väl vara äkta, men produkterna som visas verkar med stor sannolikhet vara kopior från Kina.

Galaxy Z Fold8 (Wide) Kindsuit Case 🔥The box mentions "Galaxy New Fold"‼️Could Samsung be planning a name change? 📱Found this on retail listings. It looks genuine, but can't confirm its authenticity ✅️ pic.twitter.com/Cze4QxkxBpJune 27, 2026

En Reddit-användare skrev: "De här är fejkade skal från kinesiska företag som säljs via eBay, Temu, Shein, AliExpress och liknande. De kopierar Samsungs förpackningar ganska bra, men de känner inte till det nya namnet på den bredare Fold-modellen, så de skriver bara 'New Fold' på kartongen. Samsung skulle aldrig göra så."