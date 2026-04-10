Men Samsung Galaxy Z Trifold var likevel ikke helt død …

Samsung Galaxy Z Trifold kommer tilbake i butikkene

Begrenset opplag

Det kan være liv i Trifold likevel

Ryktene om Samsung Galaxy Z Trifolds død var for tidlig ute. Fra og med denne fredagen, 10. april 2026, fyller Samsung på hyllene i USA med begrensede mengder av den innovative sammenleggbare telefonen.

For å friske opp hukommelsen din, avduket Samsung Galaxy Z Trifold-telefonen sent i fjor. Selv om Samsung har vært i markedet for brettbare mobiltelefoner i flere år (se den fantastiske Samsung Galaxy Z Fold 7), var dette den første Galaxy-telefonen med to folder. Utbrettet er den bare 3,9 mm tykk. Foldet to ganger er den hele 12,9 mm tykk. Telefonen til 2899 dollar er fullpakket med teknologi, inkludert et 200 MP hovedkamera, en 6,6-tommers skjerm på utsiden og en massiv, fleksibel 10-tommers skjerm på innsiden.

Da jeg endelig fikk tak i den på CES 2026, skrev jeg: «Samsung Galaxy Z TriFold er en kompromissløs og bemerkelsesverdig ingeniørbragd som tilbyr potensialet for virkelig lommevennlig storskjerm-nettbrettproduktivitet.»

Artikkelen fortsetter nedenfor

Etter å i utgangspunktet bare ha vært tilgjengelig i Sør-Korea, åpnet salget til USA (blant andre markeder) tidligere i år. Så, like fort, var Galaxy Z Trifold borte.

Selv om en rekke medier meldte om den altfor tidlige slutten på Samsungs eksperiment med ultra-premium-telefoner, var jeg ikke så sikker. Tross alt var Samsungs offentlige uttalelser i beste fall vage.

«Galaxy Z TriFold ble introdusert som en super-premium-enhet i begrensede mengder. I Korea førte den sterke forbrukerresponsen til at alle tilgjengelige enheter ble utsolgt. Kunder i andre land har fortsatt muligheten til å kjøpe enheten», fortalte en talsperson for Samsung oss den gangen.

Dette lyder ærelig talt mer som en suksesshistorie, og ikke en fullstendig fiasko. Z Trifold er usedvanlig dyr og, antar jeg, ganske vanskelig å produsere, men hvis Samsungs opplag var utsolgt, indikerer det etterspørsel, ikke sant?

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Forrige måned, etter litt leting, kunne jeg bekrefte at Samsung ville fylle på lageret i USA og andre markeder, og at det kanskje ville skje snart.

Mindre enn en måned senere ser det ut til at det er det som skjer.

Som Samsung annonserte onsdag (8. april): «Samsung bringer Galaxy Z Trifold, merkets mest avanserte foldbare innovasjon hittil, tilbake til hyllene.»

Du må sannsynligvis befinne deg på ett av få utsalgssteder i USA for å få tak i den.. Du kan registrere deg for å bli varslet om kjøpsmuligheter for Galaxy Z Trifold på Samsungs nettsted.

Samsung har ikke justert prisen og ser ikke ut til å forberede seg på sterkere etterspørsel eller nødvendigvis møte dagens etterspørsel. Som nevnt på nettstedet, «går det fort tomt på lager!», og jeg mistenker at Samsung er glade for å la Galaxy Z Trifold bli utsolgt igjen.

Det ser ut til at vi har her er en banebrytende enhet for de som liker å leve på teknologifronten. Samsung trenger ikke å lage flere fordi det ikke er Galaxy-telefonen for alle. Det er Samsung Galaxy S26 Ultra – i hvert fall er det den jeg anbefaler til alle. For mer budsjettbevisste Galaxy-fans har vi den utmerkede Galaxy S26 Plus, som vi nettopp har anmeldt.