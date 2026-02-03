Lekkasje om Samsung Galaxy S26 Ultra avslører store endringer i kameraet – her er 5 endringer du kan vente deg

Lekkasjene rundt Samsung Galaxy S26 Ultra har virkelig tatt seg opp i det siste, og har gått fra rene påstander til å bli mer detaljerte, og noen ganger tilsynelatende offisielle, bilder. Den siste lekkasjen kommer i form av et bilde som ser ut til å være offisielt markedsføringsmateriale.

Bildet, som er delt av Evan Blass – en lekker med en imponerende merittliste – viser det ryktede nye kameradesignet for Samsung Galaxy S26 Ultra. Kombinert med tidligere lekkasjer gir det oss et ganske klart bilde av hvilke kameraendringer vi kan vente oss i denne telefonen.

Nedenfor går vi gjennom fem sannsynlige endringer som kameraene i Samsung Galaxy S26 Ultra kan få.

1. Det kan komme et nytt kamerahus

En lekket rendering av Samsung Galaxy S26 Ultra. (Image credit: Android Headlines)

De forskjellige lekkede bildene vi har sett av Samsung Galaxy S26 Ultra – inkludert denne nyeste og den ovenfor fra @OnLeaks og Android Headlines – antyder at kameramodulen kan få nytt design. Tre av linsene ser ut til å være samlet i en tydelig hevet kamerablokk.

Dette er forskjellig fra Samsung Galaxy S25 Ultra, hvor alle fire kameraene stikker ut individuelt fra baksiden. Samtidig ser det ut til at ett av linsene og laserautofokusen beholder samme utseende som på Galaxy S25 Ultra, og bortsett fra den hevede blokken, ser plasseringen av linsene og sensorene ellers lik ut.

2. Den kan få en megapikseloppgradering

Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Ifølge en kilde vil Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26 Plus og Samsung Galaxy S26 Ultra alle få oppgraderte 3x telefotokameraer, med 12 MP-sensorer i stedet for 10 MP som brukes i Samsung Galaxy S25-serien.

Det vil også være en større 1/2,55-tommers sensor, noe som sannsynligvis vil resultere i mer detaljerte bilder og bedre ytelse i svakt lys.

Det er imidlertid verdt å påpeke at ikke alle kilder er enige om at Galaxy S26-serien faktisk vil få denne oppgraderingen. Så det er fullt mulig, men langt fra sikkert.

3. Hovedkameraet kan få et nytt objektiv

Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

De fleste rapporter tyder på at Samsung Galaxy S26 Ultra får et 200 MP hovedkamera, akkurat som Samsung Galaxy S25 Ultra, men det betyr ikke at det ikke blir noen endringer.

For eksempel har én kilde hevdet at hovedkameraet i Samsung Galaxy S26 Ultra vil få et nytt objektiv.

Hvis dette stemmer og det nye objektivet er av høyere kvalitet, kan det bety skarpere bilder med bedre fargegjengivelse, blant andre mulige forbedringer. Objektivene i telefonkameraer får ofte mindre oppmerksomhet enn sensorene, men i praksis kan de ha en veldig stor innvirkning på den generelle bildekvaliteten.

4. Den kan få en større sensor

Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

I tillegg til et nytt objektiv, kan hovedkameraet i Samsung Galaxy S26 Ultra også få en større sensor.

Dette kan forbedre den generelle bildekvaliteten og være spesielt gunstig under dårlige lysforhold, med mindre støy i bildene som et resultat.

Sammen med objektivkvaliteten er sensorstørrelsen en av faktorene som har størst innvirkning på hvordan bildene faktisk blir. Hvis hovedkameraet i Samsung Galaxy S26 Ultra får begge disse oppgraderingene, kan det bety et betydelig løft sammenlignet med forgjengeren.

5. Bildebehandlingen kan bli bedre

Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

I tillegg til maskinvareendringene ovenfor, er det også sannsynlig at kameraene i Samsung Galaxy S26 Ultra vil motta oppdateringer og forbedringer i bildebehandling.

I praksis, ifølge den pålitelige leakeren @UniverseIce, kan dette bety mer realistiske farger og forbedringer i hvordan himmelen gjengis i bilder, med mindre støy og færre «unormale striper».

Det kan godt være snakk om flere forbedringer i bildebehandling utover dette. Dette betyr at selv kameraer der maskinvaren er uendret fortsatt kan ta bedre bilder, noe som betyr at Samsung Galaxy S26 Ultra sannsynligvis vil levere et klart skritt fremover når det gjelder fotografering.