Samsung Galaxy S26 Ultra-läcka avslöjar stora ändringar för kameran – här är 5 förändringar att vänta

Läckorna kring Samsung Galaxy S26 Ultra har växlat upp ordentligt den senaste tiden och har gått från rena påståenden till mer detaljerade, och ibland till synes officiella, bilder. Den senaste läckan kommer i form av en bild som ser ut att vara ett officiellt marknadsföringsmaterial.

Bilden, som har delats av Evan Blass – en läcka med en imponerande historik – visar den ryktade nya kameradesignen för Samsung Galaxy S26 Ultra. Tillsammans med tidigare läckor ger den oss en ganska tydlig bild av vilka kameraförändringar vi kan vänta oss i den här telefonen.

Här nedanför går vi därför igenom fem troliga förändringar som kamerorna i Samsung Galaxy S26 Ultra kan komma att bjuda på.

1. Det kan komma ett nytt kamerahus

En läckt rendering av Samsung Galaxy S26 Ultra. (Image credit: Android Headlines)

De olika läckta bilder vi har sett av Samsung Galaxy S26 Ultra – inklusive denna senaste samt bilden ovan från @OnLeaks och Android Headlines – antyder att kameramodulen kan få en viss omdesign. Tre av linserna ser ut att samlas i ett tydligt upphöjt kamerablock.

Detta skiljer sig från Samsung Galaxy S25 Ultra, där alla fyra kameror sticker ut individuellt från baksidan. Samtidigt verkar en av linserna samt laserautofokusen behålla samma utseende som på Galaxy S25 Ultra, och bortsett från det upphöjda blocket ser placeringen av linser och sensorer i övrigt likadan ut.

2. Den kan få en megapixeluppgradering

Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Enligt en källa kommer Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26 Plus och Samsung Galaxy S26 Ultra alla att få uppgraderade 3x-telekameror, med sensorer på 12 MP i stället för de 10 MP som används i Samsung Galaxy S25-serien.

Det ska dessutom röra sig om en större sensor på 1/2,55 tum, vilket sammantaget sannolikt skulle ge mer detaljrika bilder och bättre prestanda i svagt ljus.

Det är dock värt att påpeka att alla källor inte är överens om att Galaxy S26-serien faktiskt får denna uppgradering. Det är alltså fullt möjligt, men långt ifrån säkert.

3. Huvudkameran kan få ett nytt objektiv

Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

De flesta uppgifter pekar på att Samsung Galaxy S26 Ultra kommer att ha en huvudkamera på 200 MP, precis som Samsung Galaxy S25 Ultra, men det betyder inte att inga förändringar görs.

En källa har till exempel hävdat att huvudkameran i Samsung Galaxy S26 Ultra får ett nytt objektiv.

Om detta stämmer och det nya objektivet är av högre kvalitet kan det innebära skarpare bilder med bättre färgåtergivning, bland andra möjliga förbättringar. Objektiven i telefonkameror får ofta mindre uppmärksamhet än sensorerna, men de kan i praktiken ha mycket stor påverkan på den totala bildkvaliteten.

4. Den kan få en större sensor

Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Utöver ett nytt objektiv kan huvudkameran i Samsung Galaxy S26 Ultra också få en större sensor.

Detta skulle kunna förbättra den övergripande bildkvaliteten och vara särskilt fördelaktigt i sämre ljusförhållanden, med mindre brus i bilderna som resultat.

Tillsammans med objektivets kvalitet är sensorstorleken en av de faktorer som har störst påverkan på hur bilderna faktiskt blir. Om huvudkameran i Samsung Galaxy S26 Ultra får båda dessa uppgraderingar kan det innebära ett rejält lyft jämfört med föregångaren.

5. Bildbehandlingen lär förbättras

Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Utöver hårdvaruförändringarna ovan är det också troligt att kamerorna i Samsung Galaxy S26 Ultra får uppdateringar och förbättringar i bildbehandlingen.

I praktiken kan detta, enligt den pålitliga läckan @UniverseIce, innebära mer realistiska färger samt förbättringar i hur himlen återges i bilder, med mindre brus och färre ”onormala ränder”.

Det kan mycket väl finnas fler förbättringar i bildbehandlingen utöver detta. Det innebär att även kameror där hårdvaran är oförändrad ändå kan ta bättre bilder, vilket gör att Samsung Galaxy S26 Ultra sannolikt levererar ett tydligt steg framåt när det gäller foto.