9 ting vi tar med oss fra Samsungs store Galaxy Unpacked 2026-arrangement – ​​fra S26 Ultra til Buds4 Pro

Plutselig var Samsungs første Galaxy Unpacked-arrangement i 2026 over – og årets første store smarttelefonlansering var ganske betydelig for den klassiske Galaxy S-serien. Faktisk er den nå uten tvil «Samsungs fordel» i den store kampen mot Apple og Google.

Som rykter og rapporter hadde spådd, avduket Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus og Galaxy S26. Stjernen, som mange gjettet, var S26 Ultra, med en ny og unik Privacy Display som intelligent kan blokkere deler av – eller hele – skjermen fra visning utenfor vinkel. Jeg har en følelse av at dette vil gjøre folk med iPhone, og egentlig alle andre telefoner, ganske misunnelige.

Det er en ny Qualcomm Snapdragon-brikke, spesialdesignet for Galaxy-enheter på alle områder, som lover rask, kjapp ytelse og god kapasitet for komplekse AI-oppgaver. Galaxy AI var et stort tema, og Samsung tok en bred tilnærming ettersom de fortsetter å samarbeide med Google for mange funksjoner – for eksempel Circle to Search og nye Gemini-integrasjoner – samtidig som de jobber tettere med Perplexity. For å holde deg oppdatert på alle de viktigste nyhetene fra Samsungs Galaxy Unpacked 25. februar 2026, gir vi deg her de viktigste overskriftene fra arrangementet.

1. Samsungs personvernskjerm er veldig fin, men eksklusiv for S26 Ultra

(Image credit: Blue Pixl Media)

Jada, du kan legge til en skjermbeskytter fra Zagg, Belkin eller OtterBox til nesten alle populære smarttelefoner, men Samsung har i hovedsak eliminert behovet for tilbehøret på Galaxy S26 Ultra.

Innebygd i AMOLED-skjermen er en ny måte å blokkere visning fra skrå vinkel ned til den enkelte piksel, og fungerer effektivt som en personvernskjerm når du trenger det – enten for hele skjermen eller bestemte områder.

Du kan også stille den inn til å aktiveres automatisk for bestemte apper, som banktjenester eller meldinger. Det vi virkelig liker, er imidlertid hvor nyttig den er når du er tettpakket på et tog eller i en heis – du kan få tilbake personvernet ditt på en veldig enkel måte.

2. Bixby er blitt litt smartere takket være Perplexity AI

(Image credit: YouTube)

Nå har Samsung tatt en åpen tilnærming til Galaxy AI på tvers av mobilene sine. Det finnes noen egenproduserte tilnærminger, som Now Brief, men selskapet har også jobbet med kjemper som Google for å integrere og lansere funksjoner – noen ganger til og med før Pixel-enheter fikk dem – på Galaxy først. Circle to Search er et godt eksempel, og det har vist seg nyttig for Galaxy-eiere.

For 2026 og Galaxy S26-serien jobber imidlertid Samsung med Perplexity og har faktisk bygget inn Sonar API-en sin i rammeverket til programvaren som driver disse tre smarttelefonene. Bixby har vært greit, men det burde bli mye mer nyttig utover å bare endre enhetsinnstillinger, ettersom Perplexity vil drive den aktuelle spørsmålssvardelen.

Uansett taler dette for at Samsung fortsetter å samarbeide med partnere for å tilby en komplett pakke med AI-funksjoner for Galaxy-smarttelefonene sine, samtidig som du får muligheten til å velge hvilke du vil aktivere.

3. Galaxy S26 Ultra — iterativ, men flott

(Image credit: Future)

Roland Moore-Colyer har forhåndstestet Samsung Galaxy S26 Ultra, og selv om han mente det var den mest iterative telefonen Samsung har laget på lenge, bygger den fortsatt på en vinnerformel.

Den har litt lysere kameraer, et mer avrundet design, bedre AI-integrasjon, en smartere Bixby, en ny, kraftig brikke og den nevnte Privacy Display. Alt dette utgjør en telefon som er litt kjedelig, men som sannsynligvis også vil være strålende. Vi må teste den ordentlig, men så langt ser S26 Ultra ut som en telefon toppklassen.

4. Galaxy S26 phones — en pakke med små oppgraderinger

(Image credit: Future)

Det er ikke så mye å skryte av med Samsung Galaxy S26 og Galaxy S26 Plus. Du vil slite med å merke stor forskjell i utseendet til S26 fra forgjengeren, men det er noen endringer under panseret.

Begge telefonene har imidlertid fått nye brikker: en Exynos 2600 eller Snapdragon 8 Elite 5 for Galaxy-brikken hvis du er i USA, Kina eller Japan. Den lover å gi en ytelsesøkning som kanskje ikke er merkbar i daglig bruk, men som burde øke hastigheten på AI-funksjoner.

Både S26 og S26 Plus har også fått større batterier – henholdsvis 4300 mAh og 4900 mAh. Lagringsplassen starter nå på 256 GB, med et 512 GB-alternativ for folk som ikke liker skylagring.

Men dette kommer med en hake: Galaxy S26 starter på 12 490 kroner og S26 Plus har lagt seg på 15 490 kroner. Det er en saftig pris for telefoner som ikke er så annerledes fra forgjengerne.

5. Samsung Galaxy Buds4 og Buds4 Pro — flotte lyd- og designoppgraderinger, men ett stort problem gjenstår

(Image credit: Future / Hamish Hector)

Samsung har oppdatert både sine innstegs- og flaggskipøreproppene, nemlig Galaxy Buds4 og Galaxy Buds4 Pro. Men hva er nytt, bortsett fra prisforskjellen på 1 990 kroner for Buds4, mot 2 990 kroner for Buds4 Pro?

Vi fikk en tidlig prøveperiode med Buds4 Pro, og med en gang er det nye clamshell-dekselet en vinner, i likhet med den oppdaterte «blad»-stilken på øreproppene. Bladlys? Borte. Fargekodede ørepropper slik at du med et blikk kan se hvilken side av etuiet du skal sette dem tilbake i? Borte. Proprietært låsesystem for ørepropper som hindrer deg i å bruke tredjeparts ørepropper og gjør dem ekstremt vanskelige å fjerne? Dessverre ikke borte ...

Til tross for dette vanskelige systemet som forårsaket så mange problemer i Buds 3 Pro, ble øreproppene forsinket (mange må bytte tupper når de først setter på øreproppene, og brukerne ble raskt redde for å gjøre det, gitt hvor lett de kunne ødelegge nevnte tupper). Så har det blitt fikset denne gangen? Dessverre ikke, og det er vanskelig å forstå hvorfor Samsung har latt dette store problemet være uløst.

6. Enda mer Armor Aluminum

(Image credit: Future)

Selv om et høydepunkt ved Galaxy S25 Ultra var titankonstruksjonen – den var til og med i fargenavnene – skyver Samsung dette materialet til side og dobler innsatsen på Armor Aluminum. Det betyr at S26 Ultra velger aluminium i stedet for titan, i likhet med S26 og S26 Plus. Det er et lignende trekk som Apple gjorde med iPhone 17 Pro og Pro Max, selv om iPhone Air fortsatt bruker titan.

Med Galaxy S26 Ultra bemerker Samsung at den bruker et sterkere og mer stivt aluminium enn standard S26 eller S26 Plus. Ultra er også tynnere og lettere år etter år, mens alle tre telefonene nå har et mer enhetlig utseende. Vi er ivrige etter å se hvordan Samsungs overgang tilbake til aluminium føles i hånden når vi tester den, samt hvordan den holder seg i ukene, månedene og årene som kommer.

7. RAM-bekymring?

(Image credit: Future)

Som nevnt tidligere har Samsung økt prisene på Galaxy S26 og Galaxy S26 Plus i forhold til forgjengerne. Seniorjournalist Hamish Hector gjorde litt research, og selv om han ikke klarte å få Samsung til å bekrefte at RAM-mangelen drevet av AIs sultne appetitt på raskt minne er synderen, er det en snikende mistanke om at prisøkningene kan ha en sammenheng med denne «krisen».

Uansett kan det bety slutten for rimelige Android-flaggskip. Det ville være en trist situasjon gitt at noen Android-telefoner tilbød en fin balanse mellom teknologi og spesifikasjoner i en lavere prisklasse. Forhåpentligvis vil RAM-mangelen avta etter hvert som 2026 går videre, men ikke hold pusten.

8. Gemini får en ny, eksklusiv S26-funksjon

I likhet med at Google samarbeidet med Samsung for å bringe Circle to Search til Galaxy-enheter før Pixels, gikk Androids Sameer Samat på scenen for å vise frem en ny Gemini-funksjon som er eksklusiv for S26-serien – i hvert fall foreløpig.

I hovedsak er det vår første smakebit på Gemini som kjører i en agentisk form for utvalgte oppgaver – som å bestille en pizza eller ringe en Uber – ettersom AI-en kan åpne sitt eget virtuelle vindu og bruke sine multimodale verktøy til å håndtere handlinger i bakgrunnen for deg.

Det er ganske kult, og definitivt noe vi er ivrige etter å teste – både for å se hvordan det utvides til andre Android-enheter (sannsynligvis i betaform på Google I/O) og hvordan det sammenlignes med det Apple til slutt sender ut som sin AI-infuserte Siri, som forventes en gang i 2026.

9. Er Edge borte?

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Vi fikk vite at Galaxy S25 Edge (og en potensiell S26 Edge) ikke er så sentral i Samsungs fremtidsplaner som tidligere antatt. Det var ingen omtale av produktet som ble med i serien for mindre enn et år siden, og selv om det kan bety at Samsung venter til mai med en større oppdatering, ville en liten hint absolutt vært på sin plass.

Foreløpig er fokuset – i hvert fall fra et designsynspunkt – sannsynligvis på det mer enhetlige utseendet til S26-serien og S26 Ultra, som blir tynnere og lettere år for år. Dette kan tyde på at Samsung tar lærdom av Galaxy S25 Edge og igjen bruker den på sine kjerneflaggskipenheter.

Husk at S25 Edge kom først, og Galaxy Z Fold 7 fulgte opp med et ultratynt design.