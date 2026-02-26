Jeg testet Samsung Galaxy S26 Ultra – og den har en fantastisk funksjon som selv Apple kanskje vil kopiere

Vi visste at det kom til å bli slik – alle ryktene og lekkasjene pekte i den retningen. Samsungs Galaxy S26-serie er omtrent så iterativ som Galaxy-telefoner kan bli, selv etter det som kan sees på som et par andre iterative generasjoner.

Er det en dårlig ting? Nei. Det er kanskje ikke spesielt spennende for ihuga teknologientusiaster, men med sine tre flaggskiptelefoner har Samsung en ganske raffinert formel for nye telefoner som sannsynligvis vil appellere til folk som oppgraderer fra en S24, S23 eller enda eldre.

Det er imidlertid noen nye ingredienser som gir Samsung Galaxy S26 Ultra en unik funksjon og et sett med oppgraderinger som gjør den til en av årets mest raffinerte flaggskiptelefoner – og en klar kandidat til en høy plassering på listen vår over de beste telefonene.

Vi tok en nærmere titt på Galaxy S26 Ultra, samt standard- og Plus-søsknene. Her er våre førsteinntrykk ...

Samsung Galaxy S26 Ultra: Spesifikasjoner og pris

Swipe to scroll horizontally Mål: 163,6 mm (høyde) x 78,1 mm (bredde) x 7,9 mm (dybde) Vekt: 214 g Skjerm: 6,9" AMOLED 2X skjerm Oppløsning: 3120 x 1440 piksler Oppdaterings-frekvens: 1-120Hz Prosessorer: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy RAM: 12 GB / 16 GB Lagring: 256 GB / 512 GB / 1 TB OS: Android 16 Hovedkamera: 200 MP; ƒ/1.4; 0.6µm sensor Ultravidvinkel-kamera: 50 MP; ƒ/1.9; 0.7µm sensor Telefoto-kamera 1: 10 MP; ƒ/2.4; 0.7µm; 5xoptisk zoom Telefoto-kamera 2 50 MP; ƒ/2.9; 0.7µm; 10x optisk kvalitetszoom Selfiekamera:: 12 MP; ƒ/2.2; 1.17µm Batteri: 5 000 mAh Lading: Super Fast Charging 3.0, Super Fast Wireless Charging Farger: Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold Pris: 17 990 kroner

Design

Ved første øyekast kan det være vanskelig å se forskjell på Galaxy S26 Ultra og Galaxy S25 Ultra. Designet er stort sett det samme, men Samsung har avrundet kantene litt, noe som gjør at den nettbrettlignende telefonen føles litt mer behagelig i hånden.

Den er også litt tynnere enn S25 Ultra, noe som er verdsatt, men ikke umiddelbart merkbart, og det er fordi telefonen er omtrent en halv millimeter høyere og bredere.

Vi hadde ikke S25 Ultra for hånden for en direkte sammenligning, men vi syntes likevel at S26 Ultra føltes litt mer raffinert, med en balanse mellom komfortabelt avrundede kanter og den store telefonen som ikke føles glatt.

Skjermen er fortsatt 6,9 tommer, noe som er rikelig for folk flest, og bruker et LTPO-panel med en oppdateringsfrekvens som faller fra 120 Hz ned til 1 Hz.

Det er imidlertid én subtil oppgradering: ProScaler-oppskaleringsfunksjonen, som skjermen bruker for å forbedre bilder med lavere oppløsning for å bedre passe til skjermens oppløsning på 3120 x 1440, er forbedret. Skjermen støtter også mDNI-kodeken, noe som burde bety at den kan vise et bredere fargespekter og gjengi farger mer nøyaktig.

I praksis tror vi at bare de mest observante Galaxy-brukerne vil merke noen større forskjeller, men som med mange tidligere Galaxy S Ultra-telefoner så skjermen på S26 Ultra fantastisk ut; vi har en tendens til å tro at Samsung lager de beste telefonskjermene.

Når det gjelder fargevalgene, er det litt mer et skuldertrekk. «Heltefargen» er «Cobalt Violet», som er helt grei, sammen med Sky Blue, Black, White og nyanser som «Silver Shadow» og «Pink Gold». Fargene fungerer for en stor telefon, men etter den oransje iPhone 16 Pro, synes vi Samsung kunne ha gått litt mer vågalt ut – vi skulle gjerne sett et dristig grønt alternativ, kanskje British Racing Green.

Ytelse & batteri

Under panseret på Galaxy S26 Ultra finner vi et 3-nanometer Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5-brikkesett for Galaxy. Dette gir selvsagt en ytelsesøkning for CPU-, GPU- og NPU-delene, men akkurat nå er det ingenting som virkelig skiller seg ut.

Vi fikk ikke se om Qualcomms nyeste mobilbrikke forbedrer spillytelsen på S26 Ultra drastisk. Den forbedrede NPU-ytelsen skal imidlertid bety raskere AI-funksjoner uten å måtte bruke skyen.

Skikkelig testing og dypere benchmarkresultater vil vise hele bildet, men forvent at Galaxy S26 Ultra vil kunne konkurrere med Apples A19 Pro-brikke i iPhone 17 Pro Max og kanskje til og med brikken som vil ende opp i neste generasjons iPhone senere i år.

Det er også et redesignet dampkammer som er større og 21 % mer effektivt til å avlede varme enn før, noe som bør være til fordel for mobilspillere og avanserte brukere. Det bør også hjelpe batterilevetiden, spesielt siden S26 Ultra beholder 5000 mAh-batteriet fra forgjengeren.

Nå finnes det også «Super Fast Charging 3.0» som skal kunne lade batteriet fra null til 75 % på 30 minutter, og «Super Fast Wireless Charging» tilbyr raskere trådløs lading.

Som før er lagringsalternativene 256 GB, 512 GB og 1 TB. Denne gangen får imidlertid modellen med mest lagringsplass 16 GB RAM i stedet for 12 GB. Ekstra RAM er kanskje ikke noe vi vanligvis tenker på i telefoner, men med flere AI-funksjoner lagt til, bør mer minne gjøre opplevelsen raskere.

Totalt sett er det mye av det vi har blitt vant til av et Samsung-flaggskip, men vi fikk ikke inntrykk av at ytelsen vil være spesielt merkbart bedre enn i S25 Ultra eller S24 Ultra.

Kameraer

Bakkameraet på Galaxy S26 Ultra har ikke fått noen større maskinvareoppgraderinger, selv om hovedkameraet på 200 MP kan ta 47 % lysere bilder og teleobjektivet på 50 MP kan ta 37 % lysere bilder. Dette resulterer i bedre nattbilder og videoopptak, noe som alltid er velkomment siden det er mye å hente i svakt lys og bildebehandling.

Det er på programvaresiden at ting blir mer interessante. Galaxy S26 Ultra kan nå spore motiver i 4K-video ved å ta opp i 8K og beskjære ned til 4K, alt ved hjelp av AI-prosessering. For de som filmer konserter eller sportsbegivenheter, kan dette være en veldig nyttig funksjon.

Det finnes også en AI-assistert superstabil modus som nesten fungerer som en digital gimbal for kameraene. Ved å kombinere data fra gyroskopet og akselerometeret, kan modusen automatisk stabilisere video selv med bevegelser og vinkler opptil 360 grader. Ut fra det vi så, virker dette å være noe spesielt og kan passe innholdsskapere som ikke ønsker å bruke penger på fysisk stabiliseringsutstyr.

Når vi snakker om skapere, er det også støtte for APV-videokodeken, som Samsung sier gir i hovedsak tapsfri video. Dette er ikke vårt ekspertiseområde, men det gjør at telefonen føles mer som et ekte verktøy enn bare en funksjonsrik dings.

Selfiekameraet har fortsatt en 12 MP-sensor, men det har nå en AI-forbedret bildesignalprosessor som skal hjelpe kameraet med å forstå hva som er i bildet og levere bedre portretter og mer naturlige hudtoner – noe vi lenge har følt at Samsung har slitt med å få til.

Alt i alt føles det som om Samsung konsoliderer kameraene i S26 Ultra, med mer fokus på AI og programvare i stedet for ny maskinvare. Hvis det fører til enda mer raffinerte bilder fra et flaggskip som konsekvent rangerer høyt på listen vår over de beste kameratelefonene, er vi helt for det – men ekte tester må vise hva S26 Ultra faktisk er i stand til.

AI-akselerasjon

Med Galaxy S25-serien føltes det som om Samsung virkelig traff blink med AI-integrasjon og sin egen Galaxy AI. Nå, med Galaxy S26 Ultra, føles det som om Samsung har en ekte «AI-telefon», takket være smartere verktøy, oppgraderinger og dypere AI-integrasjon.

Når det gjelder oppgraderinger, har Photo Assist blitt smartere ved å tillate at objekter legges til bilder via naturlige språkkommandoer, slik at du ganske enkelt kan be om at noe genereres og plasseres i en scene uten å måtte opprette et objekt selv. Hvis du fortsatt trenger å gjøre det, kan Creative Studio-verktøyet gjøre jobben og lage ting som klistremerker, bildemaler, invitasjoner og mer via ledetekster som deretter kan deles.

Sirkle for å søke, som ikke er eksklusivt for Samsung-telefoner, men vi tror debuterer med oppgraderinger i S26-familien, kan nå gjenkjenne flere objekter i sirkler, noe som kan være en stor forbedring. Vi fikk ikke egentlig sjansen til å teste det ordentlig ut, men funksjonen har imponert oss tidligere.

Dokumentskanning kan nå hente ut mer data fra for eksempel skjermbilder og redusere forvrengninger i skannede dokumenter, mens bilder automatisk kategoriseres og blir søkbare med søk på naturlig språk.

Varslingene Now Brief, Now Bar og Now Nudge har også blitt forbedret for å gi mer personlig og kontekstuell informasjon og forslag basert på hva et varsel eller en melding inneholder – for eksempel å forstå hva noen spør om i en melding og foreslå alternativer, som å vise et telefonnummer til noen som leter etter en kontakt eller foreslå møtesteder når noen spør om du vil møtes til lunsj.

Dette støttes av Personal Data Engine, som prøver å hente informasjon fra apper og varsler og analysere brukeradferd dypere for å gi mer personlige forslag. Ideen, slik vi tolker teknologien, er å gjøre AI mer nyttig for deg i stedet for bare et verktøy du må jobbe aktivt med.

Audio Eraser får også en fin oppgradering ved å nå fungere med tredjepartsapper som YouTube og Instagram, der AI filtrerer ut bakgrunnsstøy slik at du kan fokusere mer på for eksempel kommentatoren under en fotballkamp.

Mens Google Gemini er hovedassistenten på S26 Ultra når det gjelder generell informasjon, har Bixby blitt gjort smartere med en ny språkmodell som basis, med mål om å hjelpe brukere med å gjøre mer på telefonen sin uten å måtte rote rundt i innstillinger.

Bixby forstår naturlig språk og kan for eksempel veilede brukere til skjerminnstillinger hvis du ber den om å «gjøre skjermen mer behagelig for øynene», hvorpå assistenten foreslår å aktivere Eye Comfort Shield-modusen.

Samsung sier det handler om mer enn bare Bixby som kontrollerer telefonen din – det handler om å bedre forstå hva du vil gjøre. Vi synes det er en smart funksjon, men vi er fortsatt litt nølende; avanserte brukere velger ofte Ultra-modeller og trenger kanskje ikke hjelp med å finne innstillinger. Samtidig vet vi at Samsung noen ganger skjuler funksjoner i menyer, så det kan være veldig nyttig å kunne be Bixby om å finne en innstilling du ikke vet navnet på. For spørsmål som ikke er telefonrelaterte, videresender S26 Ultras versjon av Bixby nå spørsmålet til den nye AI-partneren Perplexity.

Selv om det ikke finnes en helt ny AI-funksjon som Galaxy S26 Ultra virkelig kan skille seg ut med, synes vi AI-opplevelsen er mer helhetlig, jevnere og mer responsiv i denne generasjonen, slik at Ultra kan konkurrere med intelligensen til Google Pixel 10 og Pixel 10 Pro.

Privacy Display

Når vi snakker om fremragende funksjoner, er den store nyheten til Galaxy S26 Ultra personvernskjermen. Eksklusivt for flaggskipmodellen er det den første telefonen som har personvernbeskyttelse på pikselnivå, som kan forhindre at andre ser det du ser på fra nesten alle vinkler unntatt rett frem.

I praksis fungerer det veldig knirkefritt. Personvernskjermen kan aktiveres via S26 Ultras hurtigmeny, noe som umiddelbart får skjermen til å se ut som en mørk overflate for alle som prøver å se sidelengs.

Det er også et godt nivå av tilpasningsmuligheter, der personvernskjermen kan aktiveres per app med varierende grad av beskyttelse. For eksempel kan du velge å skjule varsler, men la resten av skjermen være synlig. Hvor finjusterte innstillingene vil være var vanskelig å avgjøre i løpet av den korte tiden vi hadde, og det kan være at mer detaljerte justeringer ikke er tilgjengelige akkurat nå. Vi får se når vi tester telefonen ordentlig.

Vi synes imidlertid det er en ganske kul funksjon og noe litt spesielt som vekker reaksjoner i en ellers ganske iterativ telefongenerasjon. Vi tror ikke det er en total game-changer for Galaxy Ultra-modellene, og det er sannsynligvis ikke en funksjon folk flest oppgraderer til – bortsett fra de mest personvernbevisste. Vi tror imidlertid at andre telefonprodusenter vil følge etter, kanskje til og med Apple, siden personvern lenge har vært et av iPhones viktigste prinsipper.

Når vi snakker om å følge etter, har Samsung også hentet inspirasjon fra Apple og Google og introdusert samtalescreening i Galaxy S26-serien. AI kan nå svare på anrop fra ukjente numre, be den som ringer om å identifisere seg og si ifra, og deretter gi et sammendrag til brukeren, som kan velge å ta samtalen eller ikke. Det er kanskje ikke en original idé fra Samsung, men det er definitivt et godt tillegg til AI-funksjonene i S26 Ultra.

For de som er bekymret for at AI-funksjoner skal ha tilgang til mye personopplysninger, finnes det muligheten til å kontrollere hvor mye tilgang AI får, både på systemnivå og per app.

Tidlig intrykk

Samsung lager fantastiske telefoner, og med Galaxy S-serien lager de virkelig fantastiske telefoner. Det har ikke endret seg med Galaxy S26 Ultra eller søsknene. Det er kanskje den mest iterative generasjonen av Galaxy S-telefoner vi kan huske, men med S26 Ultra har Samsung tatt sin beste telefon og gjort den litt bedre.

Mer tid og grundig testing vil vise om våre førsteinntrykk er riktige, men på mange måter er det vanskelig for Samsung å feile her. Bedre AI-integrasjon, kamerajusteringer, mer kraft og den nye Privacy Display gjør S26 Ultra til en seriøs kandidat til årets telefon.

Vi tror ikke du trenger å forhåndsbestille hvis du allerede har en Galaxy S25 Ultra, en OnePlus 15 eller en Pixel 10 Pro. Men hvis abonnementet ditt er i ferd med å utløpe og du har en Galaxy S24 Ultra eller ønsker å oppgradere fra en Galaxy S23 Ultra, ser S26 Ultra ut som en telefon verdt å vurdere.

Til syvende og sist var vi faktisk litt lei av Galaxy S26 Ultra som en innovasjonsplattform, selv med en personvernskjerm som sannsynligvis vil bli kopiert, men vi må fortsatt takke for hvor raffinert den er – en videreutvikling av en allerede utmerket telefonformel.