Jag testade Samsung Galaxy S26 Ultra — och den har en killer-funktion som till och med Apple kan vilja kopiera

Vi visste att det skulle bli så — alla rykten och läckor pekade åt det hållet. Samsungs Galaxy S26-serie är ungefär så iterativ som Galaxy-telefoner kan bli, även efter vad som kan ses som ett par andra iterativa generationer.

Är det en dålig sak? Nej. Det är kanske inte särskilt spännande för inbitna teknikentusiaster, men med sina tre flaggskeppstelefoner har Samsung en ganska förfinad formel för nya telefoner som sannolikt tilltalar personer som uppgraderar från en S24, S23 eller ännu äldre.

Det finns dock några nya ingredienser som gör att Samsung Galaxy S26 Ultra får en unik funktion och en uppsättning uppgraderingar som gör den till en av årets mest förfinade flaggskeppstelefoner — och en självklar kandidat till en hög placering i vår lista över de bästa telefonerna.

Vi fick en närmare titt på Galaxy S26 Ultra, samt dess standard- och Plus-syskon. Här är våra första intryck…

Samsung Galaxy S26 Ultra: specifikationer & pris

Swipe to scroll horizontally Mått: 163,6 mm (höjd) x 78,1 mm (bredd) x 7,9 mm (djup) Vikt: 214g Skärm: 6,9" AMOLED 2X skärm Upplösning: 3120 x 1440 pixlar Uppdaterings-frekvens: 1-120Hz Chipset: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy RAM: 12GB / 16GB Lagring: 256GB / 512GB / 1TB OS: Android 16 Huvudkamera: 200MP; f/1.4; 0.6µm sensor Ultravidvinkel-kamera: 50MP; f/1.9; 0.7µm sensor Telefoto-kamera 1: 10MP; f/2.4; 0.7µm; 5xoptisk zoom Telefoto-kamera 2 50MP; f/2.9; 0.7µm; 10x optisk kvalitetszoom Selfiekamera:: 12MP; f/2.2; 1.17µm Batteri: 5 000mAh Laddning: Super Fast Charging 3.0, Super Fast Wireless Charging Färger: Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold Pris: 16 990 kronor

Design

Vid första anblick kan det vara svårt att se någon större skillnad mellan Galaxy S26 Ultra och Galaxy S25 Ultra. Designen är i stort sett densamma, men Samsung har rundat av kanterna något, vilket gör att den plattliknande telefonen ligger lite bekvämare i handen.

Den är också något tunnare än S25 Ultra, vilket uppskattas men inte direkt märks, och det beror på att telefonen är ungefär en halv millimeter högre och bredare.

Vi hade inte vår S25 Ultra till hands för en direkt jämförelse, men vi tyckte ändå att S26 Ultra känns lite mer förfinad, med en balans mellan bekvämt rundade kanter och att den stora telefonen inte känns hal.

Skärmen är fortfarande 6,9 tum, vilket räcker för de flesta, och använder en LTPO-panel med uppdateringsfrekvens från 120 Hz ned till 1 Hz.

Det finns dock en subtil uppgradering: uppskalningsfunktionen ProScaler, som skärmen använder för att förbättra visuellt material i lägre upplösning så att det bättre passar skärmens upplösning på 3120 × 1440, har förbättrats. Skärmen stöder också mDNI-codec, vilket ska innebära att den kan visa ett bredare färgomfång och återge färger mer exakt.

I praktiken tror vi att bara de mest uppmärksamma Galaxy-användarna kommer märka några stora skillnader, men precis som med många tidigare Galaxy S Ultra-telefoner såg skärmen på S26 Ultra fantastisk ut; vi brukar tycka att Samsung gör de bästa telefonskärmarna.

När det gäller färgalternativen är det lite mer av en axelryckning. “Hero-färgen” är “Cobalt Violet”, vilket är helt okej, tillsammans med Sky Blue, Black, White och nyanser som “Silver Shadow” och “Pink Gold”. Färgerna fungerar för en stor telefon, men efter den orangea iPhone 16 Pro tycker vi att Samsung kunde ha vågat mer — vi hade gärna sett ett kraftigt grönt alternativ, kanske British Racing Green.

Prestanda & batteri

Tittar vi under skalet på Galaxy S26 Ultra hittar vi ett 3-nanometers Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy-chipset. Det ger förstås ett prestandalyft för CPU-, GPU- och NPU-delarna, men just nu finns inget som verkligen sticker ut.

Vi fick inte se om Qualcomms senaste mobilchip drastiskt förbättrar spelprestandan på S26 Ultra. Däremot bör den förbättrade NPU-prestandan innebära snabbare AI-funktioner utan att behöva använda molnet.

Ordentliga tester och djupare benchmarkresultat kommer att visa hela bilden, men räkna med att Galaxy S26 Ultra kan mäta sig med Apples A19 Pro-chip i iPhone 17 Pro Max och kanske även det chip som hamnar i nästa generations iPhone senare i år.

Det finns även en omdesignad ångkammare som är större och 21 % mer effektiv på att avleda värme än tidigare, vilket bör gynna mobilspelare och avancerade användare. Det bör också hjälpa batteriets livslängd, särskilt eftersom S26 Ultra behåller batteriet på 5 000 mAh från föregångaren.

Nu finns dessutom “Super Fast Charging 3.0” som ska kunna ladda batteriet från noll till 75 % på 30 minuter, och “Super Fast Wireless Charging” erbjuder snabbare trådlös laddning.

Precis som tidigare finns lagringsalternativen 256 GB, 512 GB och 1 TB. Den här gången får dock modellen med störst lagring 16 GB RAM i stället för 12 GB. Extra RAM är kanske inget vi normalt tänker på i telefoner, men när fler AI-funktioner tillkommer bör mer minne göra upplevelsen snabbare.

Sammantaget är det mycket av det vi förväntar oss av ett Samsung-flaggskepp, men vi fick inte intrycket att prestandan kommer vara särskilt märkbart bättre än i S25 Ultra eller S24 Ultra.

Kameror

Uppsättningen bakre kameror i Galaxy S26 Ultra har inte fått några stora hårdvaruuppgraderingar, även om huvudkameran på 200 MP kan ta 47 % ljusare bilder och telefotot på 50 MP kan ta 37 % ljusare foton. Det ger bättre nattfoto och videoinspelning, vilket alltid är välkommet eftersom det finns mycket att vinna i svagt ljus och bildbehandling.

Det är på mjukvarusidan det blir mer intressant. Galaxy S26 Ultra kan nu spåra motiv i 4K-video genom att spela in i 8K och beskära ned till 4K, allt med hjälp av AI-bearbetning. För dem som filmar konserter eller sportevenemang kan det bli en riktigt smidig funktion.

Det finns också ett AI-stödd super-steady-läge som nästan fungerar som en digital gimbal för kamerorna. Genom att kombinera data från gyroskop och accelerometer kan läget stabilisera video automatiskt även vid rörelser och vinklar upp till 360 grader. Av det vi såg verkar det här vara något speciellt och kan passa innehållsskapare som inte vill lägga pengar på fysisk stabiliseringsutrustning.

På tal om kreatörer finns även stöd för videokodeken APV, som enligt Samsung ger i princip förlustfri video. Det här är inte vårt expertområde, men det gör att telefonen känns mer som ett riktigt verktyg än bara en funktionsspäckad pryl.

Selfiekameran har fortfarande en sensor på 12 MP, men den har nu en AI-förbättrad bildsignalprocessor som ska hjälpa kameran förstå vad som finns i bilden och leverera bättre porträtt samt mer naturliga hudtoner — något vi länge tyckt att Samsung haft svårt att träffa rätt med.

Sammantaget känns det som att Samsung konsoliderar kamerorna i S26 Ultra, med mer fokus på AI och mjukvara snarare än ny hårdvara. Om det leder till ännu mer förfinade bilder från ett flaggskepp som konsekvent placerar sig högt i vår lista över de bästa kameratelefonerna är vi helt med på det — men riktiga tester får avgöra vad S26 Ultra faktiskt klarar av.

AI-acceleration

Med Galaxy S25-serien kändes det som att Samsung verkligen hittade rätt med AI-integrationen och sin egen Galaxy AI. Nu, med Galaxy S26 Ultra, känns det som att Samsung har en riktig “AI-telefon”, tack vare smartare verktyg, uppgraderingar och djupare AI-integration.

När det gäller uppgraderingar har Photo Assist blivit smartare genom att objekt kan läggas till i bilder via naturliga språkkommandon, så du kan helt enkelt be om att något ska genereras och placeras i en scen utan att själv skapa ett objekt. Om du ändå behöver göra det kan verktyget Creative Studio göra jobbet och skapa exempelvis klistermärken, bildmallar, inbjudningar och mer via uppmaningar som sedan kan delas.

Circle to Search, som inte är exklusivt för Samsung-telefoner men som enligt oss debuterar med uppgraderingar i S26-familjen, kan nu känna igen flera objekt som ringats in, vilket kan bli en stor förbättring. Vi fick inte riktigt möjlighet att testa det ordentligt, men funktionen har imponerat på oss tidigare.

Dokumentskanningen kan nu extrahera mer data från exempelvis skärmdumpar och minska förvrängningar i skannade dokument, samtidigt som bilder automatiskt kategoriseras och blir sökbara med naturliga språkfrågor.

Now Brief, Now Bar och Now Nudge-notiserna har också vässats för att ge mer personlig och kontextuell information och förslag baserat på vad en notis eller ett meddelande innehåller — till exempel att förstå vad någon frågar i ett meddelande och föreslå alternativ, som att visa ett telefonnummer till någon som söker en kontakt eller föreslå mötesplatser när någon frågar om du vill ses över lunch.

Detta stöds av Personal Data Engine som försöker hämta information från appar och notiser samt analysera användarens beteende djupare för att ge mer personliga förslag. Tanken, som vi tolkar tekniken, är att göra AI mer användbar för dig snarare än bara ett verktyg du måste arbeta aktivt med.

Audio Eraser får också en snygg uppgradering genom att nu fungera med tredjepartsappar som YouTube och Instagram, där AI filtrerar bort bakgrundsljud så att man kan fokusera mer på till exempel kommentatorn under en fotbollsmatch.

Medan Google Gemini är huvudassistenten på S26 Ultra när det gäller allmän information har Bixby blivit smartare med en ny språkmodell som grund, med målet att hjälpa användare göra mer på telefonen utan att gräva runt i inställningarna.

Bixby förstår naturligt språk och kan till exempel guida användare till skärminställningar om man ber den “göra skärmen mer behaglig för ögonen”, varpå assistenten föreslår att aktivera läget Eye Comfort Shield.

Samsung säger att det handlar om mer än att Bixby bara ska styra telefonen — det handlar om att bättre förstå vad du vill göra. Vi tycker det är en smart funktion, men vi är fortfarande lite tveksamma; avancerade användare väljer ofta Ultra-modeller och behöver kanske inte hjälp att hitta inställningar. Samtidigt vet vi att Samsung ibland gömmer funktioner i menyer, så att enkelt kunna be Bixby hitta en inställning man inte vet namnet på kan bli väldigt användbart. För frågor som inte rör telefonen skickar S26 Ultras version av Bixby nu vidare frågan till den nya AI-partnern Perplexity.

Även om det inte finns en helt ny AI-funktion som Galaxy S26 Ultra kan profilera sig med tycker vi att AI-upplevelsen är mer sammanhållen, smidigare och mer responsiv i denna generation, vilket gör att Ultra kan konkurrera med intelligensen hos Google Pixel 10 och Pixel 10 Pro.

Privacy Display

På tal om utmärkande funktioner är Galaxy S26 Ultras stora nyhet dess Privacy Display. Den är exklusiv för flaggskeppsmodellen och är den första telefonen med ett integritetsskydd direkt på pixelnivå, vilket kan hindra andra från att se vad du tittar på från nästan alla vinklar utom rakt framifrån.

I praktiken fungerar det riktigt smidigt. Privacy Display kan aktiveras via snabbmenyn i S26 Ultra och gör då omedelbart att skärmen ser ut som en mörk yta för alla som försöker titta snett från sidan.

Det finns även en bra nivå av anpassning, där integritetsskärmen kan aktiveras per app med olika grader av skydd. Du kan till exempel välja att dölja notiser men låta resten av skärmen vara synlig. Hur finjusterbara inställningarna blir var svårt att avgöra under den korta tiden vi hade, och det kan vara så att mer detaljerade justeringar inte finns just nu; det får vi se när vi testar telefonen ordentligt.

Vi tycker dock att det är en ganska häftig funktion och något lite speciellt som väcker reaktioner i en annars ganska iterativ telefon­generation. Vi tror inte att det är en total gamechanger för Galaxy Ultra-modellerna och det är nog inte en funktion de flesta uppgraderar för — förutom de mest integritetsmedvetna. Däremot tror vi att andra telefontillverkare kommer följa efter, kanske även Apple, eftersom integritet länge varit en av iPhones viktigaste principer.

På tal om att följa efter har Samsung också hämtat inspiration från Apple och Google och infört samtalsscreening i Galaxy S26-serien. AI kan nu svara på samtal från okända nummer, be uppringaren identifiera sig och ange ärendet och sedan ge en sammanfattning till användaren, som kan välja att ta samtalet eller inte. Det är kanske inte en originalidé från Samsung, men det är definitivt ett bra tillskott till AI-funktionerna i S26 Ultra.

För den som oroar sig för att AI-funktionerna ska få tillgång till mycket personlig data finns möjligheten att styra hur mycket åtkomst AI får, både på systemnivå och per app.

Tidigt intryck

Samsung gör bra telefoner och med Galaxy S-serien gör de riktigt bra telefoner. Det har inte förändrats med Galaxy S26 Ultra eller dess syskon. Det kan vara den mest iterativa generationen Galaxy S-telefoner vi kan minnas, men med S26 Ultra har Samsung tagit sin bästa telefon och gjort den lite bättre.

Mer tid och djupare tester får visa om våra första intryck stämmer, men på många sätt är det svårt för Samsung att misslyckas här. Bättre AI-integration, kamerajusteringar, mer kraft och nya Privacy Display gör S26 Ultra till en seriös kandidat till årets telefon.

Vi tycker inte att du behöver förhandsboka om du redan har en Galaxy S25 Ultra, eller en OnePlus 15 eller Pixel 10 Pro. Men om ditt abonnemang löper ut och du har en Galaxy S24 Ultra eller vill uppgradera från en Galaxy S23 Ultra ser S26 Ultra ut att vara en telefon väl värd att överväga.

I slutändan blev vi faktiskt lite uttråkade av Galaxy S26 Ultra som innovationsplattform, även med en integritetsskärm som lär kopieras, men vi måste ändå lyfta på hatten för hur förfinad den är — en vidareutveckling av en redan utmärkt telefonformel.