Glem daglig lading – denne kommende telefonens batteri holder i en uke, men den er likevel lettere enn en iPhone 17 Pro Max

Realme P4 Power har et batteri på 10 001 mAh.

Til tross for den enorme kapasiteten veier den bare 219 g.

Den lanseres i India 29. januar, og en global lansering vil bli bekreftet senere.

Vi ser ut til å være midt i en revolusjon innen batterikapasitet. Etter at smarttelefoner som den 7300 mAh OnePlus 15 fikk et forsprang på 5000 mAh-standarden i fjor, har Realme nå hintet om en telefon med et batteri på 10 001 mAh.

Denne telefonen, kalt Realme P4 Power, lanseres 29. januar, men selskapet har allerede delt mange opplysninger om den, inkludert at telefonen tilsynelatende kan håndtere 185,7 timer med musikkavspilling, 21,3 timer med navigasjon, 32,5 timer med YouTube eller 72,3 timer med samtaletid på én lading.

Så dette er et batteri som for folk flest sannsynligvis vil vare i minst noen dager, og som muligens kan vare i opptil rundt en uke hvis du er en lett nok bruker. Til tross for dette veier Realme P4 Power bare 219 g, som er omtrent det samme som Samsung Galaxy S25 Ultra på 5000 mAh og mindre enn iPhone 17 Pro Max på 5088 mAh.

Dette er i stor grad takket være silisiumanodeteknologi, som kan lagre mer energi enn grafitten som brukes i tradisjonelle litiumionbatterier. Denne teknologien, som også brukes i noen elbiler, betyr en høyere energitetthet for en lignende vekt, noe som hjelper P4 Power med å unngå å bli blokkert.

This isn’t more Power. This is Power rewritten. 10001 mAh doesn’t raise the bar. It moves it so far ahead, no one’s catching up. realme P4Power Launching 29th Jan. Know More, Stay Tuned! pic.twitter.com/UgRH5xOS7TJanuary 20, 2026

Rask lading og bygget for å vare

P4 Power lader også med 80 W og tilbyr 27 W omvendt lading, noe som gjør den svært anvendelig som et middel for å drive andre enheter.

I tillegg har telefonen bestått støttester på militært nivå, og batteritilstanden skal kunne holde seg over 80 % i opptil åtte år, så den slites ikke ut fort.

Bortsett fra batteriet har Realme P4 Power en MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G-brikke, et 50 MP hovedkamera og en 144 Hz-skjerm med en maksimal lysstyrke på 6500 nits, så de andre spesifikasjonene høres også lovende ut.

Pris og tilgjengelighet er de store gjenværende spørsmålene, og den første lanseringen ser ut til å bare være for India – men med et slikt batteri håper vi absolutt at den blir global.