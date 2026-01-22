Glöm daglig laddning – den här telefonen har ett batteri på 10 001 mAh som håller i upp till en vecka

Realme P4 Power har ett batteri på 10 001 mAh

Trots den enorma kapaciteten väger den bara 219 gram

Lanseras i Indien den 29 januari, global lansering återstår att bekräftas

Vi verkar befinna oss mitt i en batterirevolution. Efter modeller som OnePlus 15 med sitt 7 300 mAh-batteri, som tog ett rejält kliv bort från fjolårets 5 000 mAh-standard, har Realme nu teasat en telefon med ett batteri på hela 10 001 mAh.

Telefonen heter Realme P4 Power och lanseras den 29 januari, men företaget har redan delat en hel del detaljer. Enligt Realme klarar telefonen upp till 185,7 timmars musikuppspelning, 21,3 timmars navigation, 32,5 timmars YouTube eller 72,3 timmars samtalstid på en enda laddning.

Det innebär att batteriet för de flesta sannolikt räcker i flera dagar och i praktiken kan hålla i upp till runt en vecka vid lättare användning. Trots detta väger Realme P4 Power bara 219 gram, vilket är ungefär samma som 5 000 mAh-utrustade Samsung Galaxy S25 Ultra och mindre än iPhone 17 Pro Max med sitt batteri på 5 088 mAh.

Detta möjliggörs till stor del av kiselanod-teknik, som kan lagra mer energi än den grafit som används i traditionella litiumjonbatterier. Tekniken används även i vissa elbilar och ger högre energitäthet vid liknande vikt, vilket gör att P4 Power slipper kännas som en tegelsten.

Snabbladdning och byggd för att hålla

P4 Power stödjer även snabbladdning på 80 W och omvänd laddning på 27 W, vilket gör den fullt användbar även för att ladda andra enheter.

Dessutom har telefonen klarat stöttålighetstester enligt militär standard, och batterihälsan ska enligt Realme kunna ligga över 80 procent i upp till åtta år, vilket tyder på lång livslängd.

Utöver batteriet är Realme P4 Power utrustad med ett MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G-chipset, en huvudkamera på 50 MP samt en skärm med 144 Hz uppdateringsfrekvens och en maximal ljusstyrka på hela 6 500 nits, vilket gör att även övriga specifikationer låter lovande.

Pris och tillgänglighet är de stora frågetecknen som återstår. Den första lanseringen verkar i nuläget vara begränsad till Indien – men med ett batteri av den här kalibern hoppas vi verkligen att Realme P4 Power även når den globala marknaden.