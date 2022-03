Førsteinntrykk: Realme GT 2

Sammenlignet med originalversjonen, byr Realme GT 2 på forbedringer på flere områder, men ikke på alle. Den er et fristende alternativ til Pro-utgaven. Prisen er imponerende lav med tanke på at denne mobilen kan skilte med et supert hovedkamera, en imponerende prosessor og et nyskapende design – men det er noen ujevnheter her og der.

Sammenlignet med originalversjonen, byr Realme GT 2 på forbedringer på flere områder, men ikke på alle. Den er et fristende alternativ til Pro-utgaven. Prisen er imponerende lav med tanke på at denne mobilen kan skilte med et supert hovedkamera, en imponerende prosessor og et nyskapende design – men det er noen ujevnheter her og der.

Realme GT 2 Pro dominerte pressekonferansen til Realme under MWC 2022, der selskapet lanserte sin splitter nye serie av mobiltelefoner i toppsjiktet. Men det kan være lurt å heller ta en titt på dens lillesøster GT 2.

Realme GT 2 er den reelle arvtageren til fjorårets fantastiske Realme GT, og selv om den ikke har like oppsiktsvekkende egenskaper som Pro-modellen – som et mikroskopkamera eller 2K-skjerm – er den mye billigere.

Når vi kaller Realme GT 2 en arvtager til originalmodellen, er dette en sannhet med visse modifikasjoner. Den har fått større skjerm, bedre hovedkamera og kraftigere batteri, mens prosessorbrikken, ladehastigheten, skjermoppløsningen og de øvrige kameraene er de samme som før.

Den viktigste forskjellen er faktisk størrelsen, ettersom skjermen er 0,2 tommer større enn på GT, og i telefonenes verden er dette å betrakte som et stort sprang. Vi savner det gode grepet vi fikk om GT, men må samtidig innrømme at den nye versjonen er bedre egnet til gaming og strømming av innhold enn originalskjermen.

I etterkant av Realmes pressekonferanse under MWC, tok vi med oss GT 2 på en prøvetur for å finne ut hvordan den oppfører seg, og hvor god den er sammenlignet med forgjengeren og storesøsteren.

Realme GT 2 – lanseringsdato og pris

(Image credit: Future)

Prisen er en av de viktigste egenskapene til Realme GT 2. Dette er en fristende modell som har satt seg på gjerdet mellom markedets nedre og midtre sjikt.

Realme GT 2 er i butikkhyllene fra 15. mars, og i forkant av dette hadde det ennå ikke dukket opp noen priser hos norske forhandlere. Den engelske lanseringsprisen er på 399 pund.

Design og skjerm

Akkurat som Pro-modellen, har Realme GT 2 en nyskapende bakside i bio-polymer. Den er skapt av den japanske designeren Naoto Fukasawa og skal etterligne følelsen av papir. Dette lykkes delvis, for telefonen er ganske god å holde i, men den gir absolutt ikke like godt grep som læretterligningen på GT.

Modellen vi testet hadde en behagelig grønnfarge, og det finnes dessuten en hvit utgave med utførelse i dette papiraktige materialet. Den blå og den sorte varianten har ikke en slik overflate.

(Image credit: Future)

Ellers er dette en ganske alminnelig Android-mobil med USB-C-port, men uten 3,5 mm lydutgang. På høyre kant finner du på-knappen, mens du på motsatt side finner volumjusteringen. På baksidens øvre høyre hjørne finner du den rektangulære kamerablokken.

Dette er en ganske stor enhet. Den er faktisk en anelse større enn det vi opplever som behagelig å bruke. Men den er likevel mindre en Pro-versjonen.

Det skyldes at skjermen måler 6,62 tommer diagonalt. Det er en del større en de 6,43 tommene til GT-utgaven, selv om spesifikasjonene er de samme. Dermed har vi altså å gjøre med en AMOLED-skjerm med FHD+-oppløsning og en oppdateringsfrekvens på 120 Hz.

Fronten er brutt opp av et lite «nålehull» som rommer frontkameraet.

Dette er ganske alminnelige spesifikasjoner for en mobiltelefon i dette prissjiktet i 2022. Det fungerer godt til gaming, strømming og til å bla seg gjennom sosiale medier.

Kameraer og batteritid

Realme GT 2 har et kameraoppett på baksiden som omfatter et hovedobjektiv på 50 MP, 8 MP ultravidvinkel og en 2 MP makro. Foran finner du et selfiekamera på 16 MP.

(Image credit: Future)

Dette skiller seg noe fra forgjengeren, som hadde et hovedkamera på 64 MP. Men med tanke på at den nye modellen benytter den fantastiske sensoren Sony IMX766 (som er ypperlig til fotografering i svak belysning), vil vi likevel kalle dette en oppgradering. Den er imidlertid ikke så god som GT 2 Pro, som i stedet for et svakt makrokamera har et mikroskopkamera med 40x forstørrelse.

Etter vår kortvarige periode med denne mobilen, opplever vi den som en god kameramobil med tanke på prisen. Det skal imidlertid innrømmes at vi ikke fikk testet den ordentlig ved svak belysning. Ut over det, ser bildene kraftige og lyssterke ut, og særlig selfier tar seg godt ut.

Realme har i det siste sett over skulderen til Xiaomi og kommet med en rekke modi til kameraappen. Med Realme 9 Pro Plus fikk vi flere filtre og innstillinger for gatefotografi og nå har vi også fått Starry Mode, som er et eget valg for stjernefotografering med en lukkertid på nesten fem minutter.

Mobilen har et trygt og stort batteri på 5000 mAh, og vi gleder oss til å se denne saken kose seg gjennom en hel dag (som vi håper den vil gjøre, men vi fikk ikke testet den så lenge).

(Image credit: Future)

Oppladingen skjer ved 65 W, akkurat som på de andre GT-modellene, og det er raskt og flott sammenlignet med mange andre mobiler i samme prisklasse. Originalversjonen av GT tok det rundt en halvtime å fylle tanken på. Vi regner med at denne vil kreve litt mer tid, ettersom batteriet er 500 mAh større, men ikke så mye mer.

Ytelse, spesifikasjoner og programvare

Noe som er interessant med spesifikasjonene til Realme GT 2, er prosessorbrikken. Her benyttes Snapdragon 888, den kraftige Android-brikken som ble benyttet i flaggskipmodeller i 2021 (og i originalversjonen av GT). I 2022 er imidlertid Snapdragon 8 Gen 1 det som gjelder i toppen, og det er den brikken du finner i Pro-versjonen.

Denne lille forskjellen i ytelse er det bare noen få brukere som egentlig vil legge merke til, og dette er uansett en kraftig Android-mobil som burde håndtere de fleste spill med glans.

Relame opplyser at det finnes to varianter av denne mobilen, der den ene har 8 GB RAM og 128 GB lagringsplass, mens den andre har 12 GB RAM og 256 GB lagringsplass. Vi benyttet den sistnevnte modellen i våre tester.

Som med mange nye mobiler, har du muligheten for å øke RAM-verdien her, gjennom midlertidig konvertering av ubenyttet lagringsplass til RAM. Med GT 2-modellen kan du få en RAM-økning på opptil 7 GB. Dette burde egne seg ypperlig til gaming og andre arbeidskrevende prosesser. Men hvis du har hatt denne mobilen en stund og fylt opp lagringsplassen, er ikke denne funksjonen lenger tilgjengelig.

(Image credit: Future)

Programvaren her er Android 12 med Realme UI 3 lagt over. Dette er en overhaling av brukergrensesnittet. Her får man noen irriterende forhåndsinnstallerte apper som LinkedIn, PUBG Mobile, Booking.com, Amazon Shopping og AliExpress.

Takket være RAM-verdien, oppdateringsfrekvensen og programvaren, oppleves telefonen som våken og kvikk å navigere i, og vi hoppet lekende lett mellom apper og menyer uten å måtte vente på at enheten skulle klare å holde følge med fingrene.

Tidlig vurdering

Realme GT 2 ser ut til å være en kraftig og brukervennlig mobiltelefon, basert på den korte tiden vi har hatt sammen med den så langt. Prisen gjør den utvilsomt til et fristende alternativ, særlig ettersom den kan skilte med en kraftig prosessorbrikke og et evnerikt hovedkamera.

Vi opplever den ikke som like tiltalende som originalversjonen av GT, som hadde et elegant design og var noe mindre omfangsrik. Men det handler om våre personlige preferanser.

Vi må imidlertid underlegge Realme GT 2 grundigere testing før vi kan felle en endelig dom over hvor godt kjøp den faktisk er.