Huawei Watch Fit 4-serien er kåret til «Årets julegave 2025»

Bransjebladet Elektronikkbransjen har hvert år siden 2004 utpekt Årets julegave i kategorien smarte wearables. Siden 2006 er det i tillegg kåret årets produkt i en rekke kategorier.

– Hovedjuryen legger vekt på at man med Huawei Watch Fit 4-klokkene får et elegant design, god funksjonalitet og batteritid på opptil hele ti dager, til en svært hyggelig pris, sier ansvarlig redaktør Stian Sønsteng i fagbladet Elektronikkbransjen.

– I år har 30 eksperter fra detaljhandelen og tre journalister bidratt i fagjuryene, som har utpekt årets produkter i 16 kategorier. I kategorien «Årets personlige smartprodukt 2025/2026» vant smartklokkene i Huawei Watch Fit 4-serien, og disse er av hovedjuryen enstemmig også valgt til årets julegave, sier Sønsteng

Huawei Watch Fit 4-serien

(Image credit: Huawei)

Én ukes batteritid

Test av Huawei Watch Fit 4 Pro (Image credit: Future) Ser ut som en Apple Watch Ultra, men er mye billigere og har en batteritid på en uke.

Her leser hu hele vår test av Huawei Watch Fit 4 Pro.

– Årets julegave holder en ukes tid. Dette gjelder begge modeller, Huawei Watch Fit 4 og Huawei Watch Fit 4 Pro, selv om kontinuerlig pulsmåling, søvnsporing og meldingsvarsler er aktivert. Ved lett bruk skal batteriet på 400 mAh holde opptil ti dager, sier Sønsteng.

I TechRadars test av Huawei Watch Fit 4 Pro skrev vi blant annet at «Huaweis sporty modell skiller seg ut med et par viktige styrker. Først og fremst er det en veldig lett smartklokke, så det å bruke den på håndleddet forårsaker ikke tretthet eller irritasjon, selv om natten. I tillegg tilbyr den enorme batteritiden opptil 10 dagers bruk, slik at du sjelden trenger å ta klokken av håndleddet. La oss også nevne støtte for både iOS- og Android-enheter, noe som gir mye fleksibilitet for fremtiden».

Videre lesning