Smartklokkene i Huawei Watch Fit 4-serien er kåret til «Årets julegave 2025». Finalister er Nintendo Switch 2 og Tefal AeroSteam.

Årets julegave 2025
(Foto: Huawei)
Bransjebladet Elektronikkbransjen har hvert år siden 2004 utpekt Årets julegave i kategorien smarte wearables. Siden 2006 er det i tillegg kåret årets produkt i en rekke kategorier.

– Hovedjuryen legger vekt på at man med Huawei Watch Fit 4-klokkene får et elegant design, god funksjonalitet og batteritid på opptil hele ti dager, til en svært hyggelig pris, sier ansvarlig redaktør Stian Sønsteng i fagbladet Elektronikkbransjen.

Huawei Watch Fit 4-serien

Huawei Watch Fit 4

(Image credit: Huawei)

Huawei Watch Fit 4 & Pro

Gir utmerket valuta for pengene

Spesifikasjoner

Lansert: mai 2025
Kåret til: Årets julegave 2025

Grunner til å kjøpe

+
Lang batteritid
+
Svært lyssterk skjerm av høy kvalitet
+
Kompatibilitet med Android og iOS
+
Omfattende trenings- og helsefunksjoner

Grunner til ikke å kjøpe

-
Ligner den for mye på Apple Watch?
-
Begrenset appstøtte
-
Appstøtten er fortsatt trist

Én ukes batteritid

Test av Huawei Watch Fit 4 Pro

Huawei Watch Fit 4 Pro

(Image credit: Future)

Ser ut som en Apple Watch Ultra, men er mye billigere og har en batteritid på en uke.
Her leser hu hele vår test av Huawei Watch Fit 4 Pro.

– Årets julegave holder en ukes tid. Dette gjelder begge modeller, Huawei Watch Fit 4 og Huawei Watch Fit 4 Pro, selv om kontinuerlig pulsmåling, søvnsporing og meldingsvarsler er aktivert. Ved lett bruk skal batteriet på 400 mAh holde opptil ti dager, sier Sønsteng.

I TechRadars test av Huawei Watch Fit 4 Pro skrev vi blant annet at «Huaweis sporty modell skiller seg ut med et par viktige styrker. Først og fremst er det en veldig lett smartklokke, så det å bruke den på håndleddet forårsaker ikke tretthet eller irritasjon, selv om natten. I tillegg tilbyr den enorme batteritiden opptil 10 dagers bruk, slik at du sjelden trenger å ta klokken av håndleddet. La oss også nevne støtte for både iOS- og Android-enheter, noe som gir mye fleksibilitet for fremtiden».

