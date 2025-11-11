Huawei Watch Fit 4-serien er kåret til «Årets julegave 2025»
Smartklokkene i Huawei Watch Fit 4-serien er kåret til «Årets julegave 2025». Finalister er Nintendo Switch 2 og Tefal AeroSteam.
Bransjebladet Elektronikkbransjen har hvert år siden 2004 utpekt Årets julegave i kategorien smarte wearables. Siden 2006 er det i tillegg kåret årets produkt i en rekke kategorier.
– Hovedjuryen legger vekt på at man med Huawei Watch Fit 4-klokkene får et elegant design, god funksjonalitet og batteritid på opptil hele ti dager, til en svært hyggelig pris, sier ansvarlig redaktør Stian Sønsteng i fagbladet Elektronikkbransjen.
– I år har 30 eksperter fra detaljhandelen og tre journalister bidratt i fagjuryene, som har utpekt årets produkter i 16 kategorier. I kategorien «Årets personlige smartprodukt 2025/2026» vant smartklokkene i Huawei Watch Fit 4-serien, og disse er av hovedjuryen enstemmig også valgt til årets julegave, sier Sønsteng
Huawei Watch Fit 4-serien
Huawei Watch Fit 4 & Pro
Spesifikasjoner
Én ukes batteritid
Ser ut som en Apple Watch Ultra, men er mye billigere og har en batteritid på en uke.
Her leser hu hele vår test av Huawei Watch Fit 4 Pro.
– Årets julegave holder en ukes tid. Dette gjelder begge modeller, Huawei Watch Fit 4 og Huawei Watch Fit 4 Pro, selv om kontinuerlig pulsmåling, søvnsporing og meldingsvarsler er aktivert. Ved lett bruk skal batteriet på 400 mAh holde opptil ti dager, sier Sønsteng.
I TechRadars test av Huawei Watch Fit 4 Pro skrev vi blant annet at «Huaweis sporty modell skiller seg ut med et par viktige styrker. Først og fremst er det en veldig lett smartklokke, så det å bruke den på håndleddet forårsaker ikke tretthet eller irritasjon, selv om natten. I tillegg tilbyr den enorme batteritiden opptil 10 dagers bruk, slik at du sjelden trenger å ta klokken av håndleddet. La oss også nevne støtte for både iOS- og Android-enheter, noe som gir mye fleksibilitet for fremtiden».
