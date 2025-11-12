Verizon lekker ved et uhell en hemmelig Pixel-oppdatering – her er forbedringene du kan vente deg

Verizon har avslørt detaljer om en kommende Pixel-oppdatering som kan bli lansert veldig snart.

Informasjonen har siden blitt fjernet fra Verizons nettsted, sannsynligvis fordi den ble publisert ved en feil.

Oppdateringen skal etter sigende inkludere forbedringer av batteritid og lading, samt flere feilrettinger.

Google Pixel-telefonen din kan snart få en oppdatering som vil gjøre den sikrere, forbedre batteritiden og fikse noen irriterende feil – og den kan komme når som helst, kanskje til og med i dag.

Google har ikke kommet med noen offisielle kunngjøringer ennå, men Verizon i USA klarte å legge ut en fullstendig endringslogg for oppdateringen på nettstedet sitt før den ble fjernet igjen, sannsynligvis fordi informasjonen ble publisert for tidlig. Heldigvis klarte Droid Life å se opplysningene før de forsvant.

Ifølge lekkasjen gjelder denne novemberoppdateringen for alle modeller fra Pixel 7a og utover, og den inkluderer generelle forbedringer av lading og batteribruk, sammen med de nyeste sikkerhetsoppdateringene.

Oppdateringen skal også fikse flere feil – inkludert et problem som kan forhindre at apper lastes inn riktig, samt en feil som kan påvirke webkameramodus når den brukes med eksterne enheter.

Google Pixel 10. (Image credit: Philip Berne / Future)

Prestanda- och kameraproblem

Forbedringene gjelder alle Pixel-modeller som mottar oppdateringen, men Pixel 8-serien, Pixel 9-serien og Pixel Fold vil også få en løsning for et problem som kan forårsake systemustabilitet og ytelsesforringelse.

I tillegg er det rapportert at Pixel 9-serien og Pixel 10-serien vil få en løsning for en feil som forårsaket regnbuelignende fargemønstre i bilder tatt med ultravidvinkel- eller teleobjektivet under visse lysforhold.

Det ser derfor ikke ut til å handle om noen helt nye funksjoner, men batteriforbedringene høres lovende ut, og de ulike feilrettingene og sikkerhetsoppdateringene er vel verdt å installere.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Inntil Google offisielt bekrefter oppdateringen, burde du imidlertid ta informasjonen med en klype salt – men det er usannsynlig at Verizon ville legge ut feil opplysninger.

For de av dere som håpet på nye funksjoner, er det fortsatt håp – vi har tidligere hørt rykter om at en Pixel Feature Drop er på vei, med nye temapakker og flere tilpasningsverktøy.