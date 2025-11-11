Verizon råkar läcka en hemlig Pixel-uppdatering – här är förbättringarna du kan förvänta dig inom kort

Verizon har avslöjat detaljer om en kommande Pixel-uppdatering som kan börja rullas ut mycket snart

Informationen har sedan tagits bort från Verizons hemsida, troligen för att den publicerades av misstag

Uppdateringen sägs innehålla förbättringar av batteritid och laddning samt flera buggfixar

Din Google Pixel-telefon kan snart få en uppdatering som gör den säkrare, förbättrar batteritiden och åtgärdar några irriterande buggar – och den kan dyka upp när som helst, kanske till och med redan idag.

Google har ännu inte meddelat något officiellt, men amerikanska Verizon hann lägga upp en fullständig ändringslogg för uppdateringen på sin hemsida innan den togs bort igen, troligen för att informationen publicerades för tidigt. Som tur är hann Droid Life se detaljerna innan de försvann.

Enligt läckan gäller denna novemberuppdatering alla modeller från Pixel 7a och framåt, och den innehåller allmänna förbättringar för laddning och batterianvändning, tillsammans med de senaste säkerhetskorrigeringarna.

Dessutom ska uppdateringen fixa flera buggar – bland annat ett problem som kunde hindra appar från att laddas korrekt, samt en bugg som kunde påverka webbkameraläget vid användning med externa enheter.

Prestanda- och kameraproblem

Förbättringarna gäller alla Pixel-modeller som får uppdateringen, men Pixel 8-serien, Pixel 9-serien och Pixel Fold ska även få en fix för ett problem som kunde orsaka systeminstabilitet och prestandaförsämring.

Dessutom rapporteras att Pixel 9-serien och Pixel 10-serien får en fix för en bugg som orsakade regnbågsliknande färgmönster i foton tagna med ultra-vidvinkel- eller teleobjektiv under vissa ljusförhållanden.

Det verkar alltså inte handla om några helt nya funktioner, men batteriförbättringarna låter lovande, och de olika buggfixarna och säkerhetsuppdateringarna är väl värda att installera.

Innan Google officiellt bekräftar uppdateringen bör man dock ta informationen med en nypa salt – men det är osannolikt att Verizon skulle lägga upp felaktiga detaljer.

För dig som hoppats på nya funktioner finns ändå hopp – vi har tidigare hört rykten om att en Pixel Feature Drop är på väg, med nya temapaket och fler anpassningsverktyg.