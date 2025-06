Med Google Pixel 10-serien kan du kanskje bruke telekameraet til makrofotografering

Dette vil tillate deg å fotografere fra lengre avstander og unngå å blokkere lys

Det ser imidlertid ut til at makrobilder også kan tas med ultravidvinkelkameraet

Makrofotografering på telefoner oppleves ofte litt halvhjertet, men med Pixel 10-serien ser det ut til at Google tar det mer seriøst.

Dette ifølge Android Headlines, som hevder at Pixel 10 og dens søsken – som ventes å omfatte Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL og Pixel 10 Pro Fold – vil ha en tele-makromodus.

Hvis det stemmer, vil telefonene kunne bruke telefotokameraene sine til å ta makrobilder. Det er ulikt fra Pixel 9-serien og de fleste andre premiummodeller, som vanligvis bruker ultravidvinkelkameraet til makrobilder.

Fordelen med telefoto-makro er at du kan ta nærbilder fra lengre avstand. Det er mer praktisk – spesielt når du fotograferer noe som kanskje ikke setter pris på at du lener deg over det, som et insekt. Og siden du kan stå lenger unna motivet, er det også mindre risiko for å skjule lyset.

Men noen ganger vil du fortsatt komme veldig nærme, og Pixel 10-serien ser ut til å kunne gjøre det også. Ifølge lekkasjen vil makrofunksjoner også være tilgjengelige via ultravidvinkelkameraet. Med andre ord kan Google Pixel 10-serien tilby to makrofotograferingsalternativer, der de fleste telefoner bare har én – om i det hele tatt det.

Makrofokus

Google Pixel 9 Pro (Image credit: Blue Pixl Media)

Det – og spesielt telefoto-makromodusen – er virkelig gode nyheter, ettersom det burde gjøre det mye enklere å ta makrobilder av høy kvalitet. For de som liker fotografering, kan det være nok til å lokke dem til å oppgradere.

Forståelig nok fokuserer telefonselskapene mest på hoved- og ultravidvinkelkameraene, med tele som nummer tre – og makro får ofte enda mindre oppmerksomhet.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Men hvis du liker å fotografere forskjellige motiver fra forskjellige vinkler, er det viktig å ha en rekke brennvidder å velge mellom.

Det høres ut som om Pixel 10 Pro og Pixel 10 Pro XL spesielt kan tilby nettopp det, med vidvinkel, ultravidvinkel, tele (sannsynligvis med 5x optisk zoom) og to forskjellige makromodi – pluss optisk kvalitet ved 2x zoom, noe Pixel 9-serien oppnår ved å beskjære hovedsensoren.

Det kan gjøre dette til et av de mest komplette kameraoppsettene vi har sett i en telefon.

Videre lesning

På tide med en ny Pixel?