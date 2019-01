Samsung Galaxy S10+ gjør det skarpt i ny ytelsestest

Det er ingen grunn til å tvile på at Samsung Galaxy S10+ er en sprek telefon, men hvis du trenger bevis for det så kan du ta en titt på testresultatene som nylig har dukket opp.

Resultater for en telefon med modellnummer SM-G975U har nemlig dukket opp i databasen til Geekbench. S10+ nevnes altså ikke ved navn, men dette modellnummeret har vært knyttet til denne telefonen tidligere.

Resultatene består av en enkeltkjernepoengsum på 3413 og en flerkjernepoengsum på 10.256. Oppføringen oppgir også spesifikasjonene 6 GB RAM, Android 9 og Qualcomm-brikkesett, og vi antar at dette må være Snapdragon 855 som er brikkesettet den amerikanske versjonen av telefonen sannsynligvis kommer til å være utstyrt med.

Dette er svære gode resultater. Kilde: Geekbench

Høyere enn før

Det er også interessant at det tidligere har dukket opp resultater som skal stamme fra Samsung Galaxy S10 Lite og som er betydelig lavere, tross at den er utstyrt med samme brikkesett og RAM-mengde. Det er uklart hvordan dette er mulig, men den gangen var vår teori at det lave resultatet kunne skyldes mangel på optimalisering.

Så kort tid før lansering er det ikke overraskende at programvaren i S10+ har blitt bedre optimalisert. Resultatene som har dukket opp i dag er i hvert fall mer i tråd med det vi hadde forventet.

Likevel er det verdt å nevne at selv om både enkeltkjerne- og flerkjerneresultatene er bedre enn alle andre Android-telefoner i Geekbenchs rangering, så er de lavere enn opptil flere Apple-enheter inkludert iPhone XS og iPad Pro 11.

Det er skuffende men ikke spesielt overraskende, siden Apples brikkesett har for vane å utkonkurrere Qualcomm i ytelsestester. Samtidig kan vi jo håpe at den ferdige maskinvaren og programvaren i Galaxy S10+ vil oppnå enda bedre resultater enn de vi ser her.

Selv om Galaxy S10+ muligens ikke slår iPhone XS på ytelse, så er det gode sjanser for at den slår alle på vår liste over de beste Android-telefonene.

Kilde: PhoneArena