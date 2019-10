Samsung Galaxy Fold 2 kan bli utstyrt med pekepenn

Samsungs første brettbare telefon er endelig snart i ordinært salg, men selskapet jobber allerede nå med fremtidige designoppdateringer, og en av dem ser ut til å inneholde en S Pen.

I likhet med Galaxy Note-telefonene, kan altså Galaxy Fold 2 få sin egen S Pen som kan plasseres i et dedikert spor når den ikke er i bruk.

Dette kommer frem i en patent som er avdekket av LetsGoDigital, og som ble sendt inn i april i år.

Ifølge patentet skal den store innovasjonen være at pekepennen skal fungere like godt overalt på skjermen, inkludert i skjøten mellom de to delene. Dermed skal det gå fint å flytte elementer fra den ene siden av skjermen til den andre, uten at brukeropplevelsen fusker i det du passerer overgangen.

Dette henger også sammen med et tidligere rykte som går på at neste Galaxy Fold kan bli mulig å brette begge veier, og av patent-bildene ser det ut til at pekepennen skal fungere like godt uansett hvordan telefonene er brettet.

Vi forventer ikke å se noe til den ferdige Galaxy Fold 2 med det første, men alle patentene som har dukket opp i det siste tyder i hvert fall på at Samsung fortsetter eksperimenterer med nye måter å bruke den foldbare skjermteknologien på.