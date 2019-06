iPhone tilbake på salgstopp i mai

Telias topp 10 for mai 1. Apple iPhone XS Max (2) 2. Apple iPhone XS (3) 3. Apple iPhone XR (4) 4. Samsung Galaxy S10+ (5) 5. Huawei P30 Pro (1) 6. Apple iPhone 6s (7) 7. Apple iPhone 8 (6) 8. Apple iPhone X (tilbake på listen) 9. Apple iPhone 8 Plus (8) 10. Samsung Galaxy S10 (tilbake på listen)

Igjen har Telia publisert sin oversikt over de mestselgende telefonene den siste måneden, og mens Huawei P30 Pro toppen listen i april så har Apple denne gangen tatt tilbake alle de tre pallplasseringene.

Huawei P30 Pro har på sin side klort seg fast på 5.-plass, og det store fallet har nok en forklaring i de siste ukenes storm rundt Huawei, noe leder for Telia privat, Håkon Lofthus, også kommenterer i samme pressemelding:

– Huawei P30 Pro falt på listen i mai, etter å vært på toppen i april. Det er nok grunn til å anta at salget har falt noe som følge av beslutningen fra amerikanske myndigheter som påvirker samarbeidet mellom Huawei, Google og Android.

Samtidig er Telia opptatt av å understreke at de som allerede har kjøpt Huawei-telefon kan forvente at den vil fortsette å fungere omtrent som de gjør i dag. Det er riktignok litt usikkert hva som vil skje med fremtidige programvareoppdateringer, men det finnes i hvert fall oppdateringer tilgjengelige for nedlasting nå.

Ellers kan vi vel nå trygt si at Apple dominerer listen med hele 7 av 10 plasser, mens Samsung Galaxy S10+ har tatt fjerdeplassen og Galaxy S10 har kommet seg inn på sisteplass.