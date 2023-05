Google Bard kan snart bli tilgjengelig for Pixel-mobilen din

Google Bard (Åpnes i ny fane), AI-tekstgeneratorem som søkemotorgiganten lanserte i etterkant av suksessen til Microsofts Bing Chat, kan snart bli tilgjengelig for mobiltelefonene i Google Pixel-serien via en widget på hovedskjermen.

Microsoft og Google har kastet seg inn i en kamp om hegemoniet innenfor AI (eller KI), og Microsoft har i denne tidlige fasen tatt en klar ledelse. Bing Chat (Åpnes i ny fane) er tilgjengelig for PC og mobil via en app, og den presterer generelt bedre enn Bard (Åpnes i ny fane). Google kjemper hardt for å ta igjen forspranget.

Noen oppdateringer som er gjort nylig har bidratt til at Bard er blitt bedre i matematikk (Åpnes i ny fane) og styrket Bards evner til koding. Og nå vil Google tydeligvis implementere Bard i sine mobiltelefoner.

Ifølge 9to5Google (Åpnes i ny fane) antyder kode som er oppdaget i app-filene til Android at hjem-skjermen skal få en widget for Bard. Det er ennå uklart hvordan denne widgeten vil fungere. Den vil kanskje opptre som et eget, frittstående ikon, eller den kan bli implementert i app-widgeten for Google-søk. Vi vet heller ikke om Bard-widgeten vil by på akkurat den samme funksjonaliteten som man får i nettleserversjonen, men den vil uansett gi brukere av Pixel-mobilene en enklere vei til Google AI.

Men når det er sagt, er det ikke sikkert at vi får se en Google Bard-widget i nær fremtid – eller i det hele tatt. Men ettersom Google I/O 2023 (Åpnes i ny fane) er like rundt hjørnet, og vi tror at Bard vil få en sentral posisjon under dette arrangementet, er det mulig at vi får høre mer om denne lekkede widgeten da.

Eksklusiv for Pixel

En annen side ved denne lekkasjen er at Bard for øyeblikket er satt opp til å være eksklusiv for Pixel-mobilene, altså Google Pixel 6 (Åpnes i ny fane), Google Pixel 7 (Åpnes i ny fane) og trolig også Google Pixel Fold (Åpnes i ny fane), som Google nylig har avduket. Hvis du har en av de aller beste Android-mobilene (Åpnes i ny fane), og den ikke er en Pixel, vil det nok ta litt tid før du kan få glede av Bard på mobilen.

Google Stadia var også eksklusivt for Pixel-mobilene i begynnelse. (Image credit: Google)

Dette blir i så fall ikke den første gangen Google har gjort sine tjenester eksklusive for sine egne mobiler. Det nå utfasede Google Stadia kunne bare benyttes på mobil hvis du hadde en Pixel-telefon. Dette bidro nok ikke akkurat til populariteten i starten. På den tiden hadde Pixel-mobilene en langt mindre markedsandel enn nå.

Vi håper at Bard ikke vil ende opp som Stadia, slik at det slanges likegyldig på skraphaugen når selskapet blir lei av å sløse bort pengene på det. Vi får vel bare vente og se …

Videre lesning: