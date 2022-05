Beste små mobiler 2022: Kompakte mobiler med liten skjerm

Included in this guide:

Her er vår oppdaterte toppliste over de beste små mobilene hvor vi samler kompakte testvinnere med liten skjerm.

TechRadars toppliste over de beste små mobilene akkurat nå.

Er du på jakt etter en liten mobiletelefon. Da har du kommet til rett sted, for her samler vi alle de beste kompakte testvinnerne.

Det finnes mange små mobiltelefoner å velge mellom på markedet. Her får du en kompakt utforming sammen med den beste maskinvaren og de beste funksjonene, slik at du får super ytelse, selv i en mobiltelefon med liten skjerm.

For tiden finner du produsenter som blant andre Apple, Samsungog Google på denne topplisten. Her burde det finnes noe for alle behov og budsjetter. Topplisten oppdateres med jevne mellomrom, slik at den alltid er aktuell.

Beste små mobiler 2022

iPhone 13 mini den beste iPhone-modellen for deg som vil ha en liten mobil. (Image credit: Apple)

iPhone 13 mini er utvilsomt den beste iPhone-modellen i kompakt format. Tross det beskjedne omfanget, har den kraftig maskinvare på innsiden. Med denne størrelsen ligger den godt i hånden og er enkel å betjene enhendig. Kameraene er også forbedret sammenlignet med forgjengerens.

Alt dette understøttes av en A15 Bionic-brikke, noe som gjør iPhone 13 mini til en ypperlig og prisgunstig mobiltelefon for alle som vil ha en liten og billig enhet.

Les vårt førsteinntrykk av iPhone 13 mini

iPhone SE (2022) er en av de beste små og rimelige mobilene du får kjøpt for øyeblikket. (Image credit: Apple)

2. iPhone SE (2022) En super iPhone til en gunstig pris. Spesifikasjoner Vekt: 144 g Mål: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm OS: iOS 15 Skjermstørrelse: 4,7" Oppløsning: 750 x 1334 Prosessor: A15 Bionic RAM: 4 GB Lagring: 64 / 128 / 256 GB Batteri: 2018 mAh Bakre kamera: 12 MP Frontkamera: 7 MP Grunner til å kjøpe + Kraftig til å være en billig iPhone + En billig iPhone med støtte for 5G Grunner til ikke å kjøpe - Lagringsplass på bare 64 GB i den enkleste modellen - Trangt om plassen på skjermen

iPhone SE (2022) har en lett og kompakt utforming som passer godt for alle som foretrekker en liten mobiltelefon. Dette er den beste iPhone-modellen i mellomklassen, og den første i denne klassen med støtte for 5G. Dessuten drar den nytte av den samme kraftige A15 Bionic-brikken man finner i iPhone 13-serien. Det betyr at du får utrolig mye kraft i en rimelig iPhone.

Designet virker imidlertid en smule foreldet, med brede ytterkanter både over og under skjermen. Den er dessuten tyngre enn siden forgjengere, noe som trekker vår vurdering litt ned.

Les vår test av iPhone SE (2022)

iPhone 12 Mini er enda en ypperlig, liten mobiltelefon.

3. iPhone 12 Mini Enda en suveren, liten iPhone. Spesifikasjoner Vekt: 135 g Mål: 131,5 mm x 64,2 mm x 7,4 mm OS: iOS 14 Skjermstørrelse: 5,4" Oppløsning: 1080 x 2340 Prosessor: A14 Bionic RAM: 4 GB Lagring: 64 GB, 128 GB, 256 GB Batteri: Ikke angitt Bakre kamera: 12 MP +12 MP Frontkamera: 12 MP Grunner til å kjøpe + Strålende kompakt design + Fantastisk skjerm Grunner til ikke å kjøpe - 64 GB lagring holder ikke - Batteritiden er bare helt grei

iPhone 12 mini er en av de beste iPhone-modellene for deg som er ute etter en kompakt mobiltelefon og helst vli slippe billig fra det. Den er veldig lik sine søsken i iPhone 12-serien, men har litt mindre skjerm og noe langsommere lading. Du får imidlertid det samme kraftige krameraet, 5G og støtte for MagSafe.

Denne modellen har kanskje ikke den beste batteritiden, men hvis du vil ha en rimelig iPhone det er enkelt å betjene enhendig, er dette et av de beste alternativene.

Les vår test av iPhone 12 Mini

iPhone SE er kompakt, overkommelig priset og likevel ganske kraftig.

4. iPhone SE (2020) Kompakt, overkommelig priset og ganske kraftfull Spesifikasjoner Vekt: 113 g Mål: 123,8 x 58,6 x 7,6 mm OS: iOS 11 Skjermstørrelse: 4" Oppløsning: 1136 x 640 Prosessor: Apple A9 RAM: 2 GB Lagring: 16 / 64 GB Batteri: 1624 mAh Bakre kamera: 12 MP Frontkamera: 1,2 MP Grunner til å kjøpe + God ytelse + Lav pris Grunner til ikke å kjøpe - Kjedelig design - Gammel skjermteknologi

iPhone SE fra 2020 er en av de beste iPhone-modellene du kan kjøpe hvis du er på jakt etter en liten mobil til en beskjeden pris. Den har hentet inspirasjon fra eldre modeller som iPhone 5S og iPhone 6S, så den vil oppleves som velkjent hvis du har hatt en av disse modellene tidligere.

Den er ingen match mot toppmodellene i oversikten over de beste iPhone-modellene når det gjelder kraft og funksjoner, og den har dessuten fått en arvtager – men den er likevel en ypperlig mobiltelefon i mellomsjiktet.

Les vår test av iPhone SE (2020)

Google Pixel 5 er en utmerket liten mobil fra gigantselskapet. (Image credit: Google)

5. Google Pixel 5 En super Pixel-mobilen for de fleste brukere. Spesifikasjoner Lansert: oktober 2020 Vekt: 151 gram Mål: 144,7 mm x 70,4 mm x 8 mm OS: Android 11 Skjermstørrelse: 6" Oppløsning: 1080 x 2340 Prosessor: Snapdragon 765G RAM: 8 GB Lagring: 128 GB Batteri: 4000 mAh Bakre kamera: 16 MP + 12,2 MP Frontkamera: 8 MP Grunner til å kjøpe + Super kameraprogramvare + Metallchassiset er en flott forbedring Grunner til ikke å kjøpe - Ingen telelinse - Middelmådig nattfotografering

Med sin skjerm på 6 tommer klarer Google Pixel 5 med minimal margin å komme seg inn på denne listen. De slanke ytterkantene gir god skjermplass mens OLED-skjermen imponerer med høy oppløsning og en kjapp oppdateringsfrekvens på 90 Hz. Google Pixel 5 har dessuten en flott bakside i metall og et ypperlig dobbeltkamera på baksiden.

Med sin Snapdragon 765G-brikke er den ikke akkurat blant de aller kjappeste mobilene, men den er priset i henhold til dette og gir deg likevel støtte for 5G. Den kan dessuten skilte med 8 GB RAM.

Les vår test av Google Pixel 5 (på engelsk)

Sony Xperia 10 III er en liten mobil med vidvinkelskjerm. (Image credit: Sony)

6. Sony Xperia 10 III Billig adkomst til vidvinkelskjerm. Spesifikasjoner Lansert: april 2021 Vekt: 169 gram Mål: 154 x 68 x 8,3 mm OS: Android 11 Skjermstørrelse: 6" Oppløsning: 1080 x 2520 Prosessor: Snapdragon 690 5G RAM: 6 GB Lagring: 64 / 128 GB Batteri: 4500 mAh Bakre kamera: 12 MP + 8 MP + 8 MP Frontkamera: 8 MP Grunner til å kjøpe + Suveren OLED-skjerm + Solid konstruksjon Grunner til ikke å kjøpe - Middels ytelse - Dårlig kamera

Sony Xperia 10 III er ikke akkurat den kraftigste mobiltelefonen på markedet, men hvis størrelsen er viktig for deg, kompenserer dens kompakte design for visse mangler. Konstruksjonen er ganske solid, den har en hvass Full HD OLED og et bildeformat på 21:9 som er perfekt til film- og videotitting.

Kameraet er ganske svakt, ladingen går langsomt og ytelsen er middelmådig. Men hvis du er ute etter en kompakt mobil og ser mye på film, er dette et ypperlig alternativ med uvanlige bildeproporsjoner.

Les vår test av Sony Xperia 10 III

Samsung Galaxy S10e er en kompakt og rimelig version av S10. (Image credit: Samsung)

7. Samsung Galaxy S10e En kompakt og rimelig versjon av S10. Spesifikasjoner Lansert: mars 2019 Vekt: 150 gram Mål: 142,2 x 69,9 x 7,9 mm OS: Android 11 Skjermstørrelse: 5,8" Oppløsning: 1080 x 2280 Prosessor: Snapdragon 855 / Exynos 9820 RAM: 6 GB / 8 GB Lagring: 128 GB / 256 GB Batteri: 3100 mAh Bakre kamera: 12 MP + 16 MP Frontkamera: 10 MP Grunner til å kjøpe + Fantastisk kamera til denne prisen + Enkel å betjene enhendig Grunner til ikke å kjøpe - Ingen fingeravtrykksleser i skjermen - Tykkere enn S10

Samsung Galaxy S10e begynner å dra på årene nå, men hvis du vil ha en kompakt mobiltelefon i Galaxy S-serien, er dette fremdeles ditt beste alternativ. Den er ganske kraftfull og kan skilte med en hvass AMOLED-skjerm på 5,8 tommer med livlige farger og skarpe detaljer. Du får dessuten et utmerket dobbeltkamera og et batteri som uten vanskeligheter holder hele dagen. Konstruksjonskvaliteten er god, med en bakside i glass, en metallramme samt vanntetthet.

Den har ikke de samme imponerende spesifikasjonene og egenskapene som sine dyrere søsken, og den er heller ikke lenger den nyeste modellen på markedet. Det betyr jo uansett at du får den til en enda lavere pris.

Les vår test av Samsung Galaxy S10e

