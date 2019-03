Detaljer om kameraene til Pixel 3 og Pixel 3 XL lekket

At både Pixel 3 og Pixel 3 XL antageligvis kommer til å ha dobbeltkameraløsning på fremsiden av mobilen har vært kjent en stund, men nå har vi fått bedre innsikt i hva det ekstra kameraet er til.

Ifølge kilder som har vært i kontakt med 9to5Google vil en av disse kameraene ha en vidvinkellinse, og i kombinasjon med kamera nummer to vil disse klare å lage bedre bokeh-effekter (at bakgrunnen i større grad blir ufokusert, ofte kalt portrettmodus på nyere mobiltelefoner).

Kameraet skal også ha en modus ved navn «Super Selfies», men akkurat hva det innebærer vites foreløpig ikke.

Det er fortsatt uklart om disse kameraene har noe med en utbedret variant av ansiktsgjenkjenning å gjøre. En av kildene hevdet at dobbeltkameraløsningen kan brukes til nettopp dette, men var tydeligvis usikre på om det faktisk var tilfellet.

Både foran og bak

Nytt om hovedkameraet på baksiden kom også frem, hvilket på begge Pixel 3-modellene later til å eksistere i ensom majestet – kun én linse og sensor. Ifølge en av kildene skal dette være «kraftig nok til at man ikke trenger et kamera nummer to», og ha såpass bra ytelse i dempet belysning at det er «utrolig».

Pixel 3-mobilene kommer også til å ha en ny Visual Core-brikke. Den første Visual Core-brikken ble introdusert i Pixel 2-serien, og ble brukt til å forbedre prosesseringen av HDR+-bilder. Etter sigende skal den nye varianten gjøre mer enn forgjengeren, selv om det er uklart nøyaktig hva det er snakk om.

Vi regner dog med å ha alle detaljene i hende tidlig i oktober, siden det antageligvis er i dette tidsrommet Pixel 3 og Pixel 3 XL annonseres. Det er likevel ikke sikkert at man trenger å vente fullt så lenge for å få svar på ovennevnte spørsmål, siden lekkasjene vedrørende de to telefonene ser ut til å være økende.