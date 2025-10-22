OpenAI har lansert nettleseren ChatGPT Atlas – her er 5 ting du trenger å vite

OpenAI har offisielt lansert den AI-drevne nettleseren ChatGPT Atlas for macOS-brukere over hele verden. Windows-, iOS- og Android-versjoner er på vei, med tidsrammen «kommer snart».

ChatGPT Atlas integrerer ChatGPT-funksjoner direkte i nettleseren. Så i stedet for å bytte fane for å snakke med en chatbot, er assistenten innebygd i nettleseropplevelsen. OpenAI har bygget Atlas rundt ideen om at nettet ikke bare er et sted å se på ting, men også et sted å fullføre alle slags oppgaver.

ChatGPT Atlas posisjonerer seg også som en utfordrer til Google Chrome ved å tenke nytt om hva en nettleser kan gjøre når den slutter å være passiv. Selv om Chrome fortsatt er standard for millioner takket være hastighet, synkronisering og det massive utvidelsesøkosystemet, fungerer den fortsatt i stor grad som et stille vindu mot nettet. Eventuelle handlinger er opp til brukeren, mens AI-assisterte nettlesere som Atlas deltar aktivt.

Her er fem ting du burde vite om hvordan den fungerer, hva som gjør den annerledes, og hva den betyr for ditt forhold til nettet.

1. Atlas er en ChatGPT-nettleser, ikke en nettleser med ChatGPT

Atlas er ikke designet for å se ut som en vanlig nettleser med en chatbot som tilbehør. I stedet har OpenAI tatt verktøyene, logikken og grensesnittet til ChatGPT og laget en nettleser rundt dem. Du besøker ikke bare et nettsted og åpner deretter ChatGPT for å stille et spørsmål. I stedet ber du om et sammendrag eller om hjelp til å bestille et hotell «som dette, men billigere», og Atlas forstår at du ønsker deg handling, ikke bare svar.

ChatGPT fungerer som en live-assistent, synlig i sitt eget vindu som standard. Derfra kan du be den om å skrive e-poster, lage et regneark eller planlegge en tur uten å bytte fane.

Dette alene gir Atlas mer kraft enn tradisjonelle nettlesere. OpenAI-sjef Sam Altman har imidlertid en mye mer omfattende visjon. Han og teamet hans ser på Atlas som malen for interaksjoner mellom mennesker og AI, der den digitale assistenten ikke venter på en forespørsel, men fungerer som en aktiv navigatør på nett.

2. Minne og kontekstbevissthet gjør ChatGPT til en nettbasert copilot

ChatGPT Atlas inkluderer en valgfri funksjon kalt nettleserminner, som lar ChatGPT huske detaljer fra nettleserloggen din, omtrent som den allerede husker detaljer fra samtalene dine.

Disse minnene tilbyr kontekstualiserte referanser som ChatGPT kan huske når du stiller spørsmål senere. ChatGPT trenger ikke at du gjentar deg selv og kan finne nettstedene du besøkte, sammenligningene du gjorde, og til og med bokmerkene du kanskje har glemt.

Du kan for eksempel si: «Finn leilighetene jeg så på forrige uke, og fortell meg hvilke som er nærmest en hundepark», eller «Hjelp meg å fullføre den disposisjonen jeg startet for reisebloggen min.»

Minner er valgfrie, private for ChatGPT-kontoen din og synlige i innstillingene dine. Du kan vise, arkivere eller slette dem når som helst. Du kan også surfe i inkognitomodus eller slå av minne på bestemte nettsteder.

3. Agentmodus lar ChatGPT iverksette tiltak

Det største skiftet fra tradisjonelle nettlesere til Atlas er agentmodusen, som minner om operatørverktøyet OpenAI tilbyr for øyeblikket. Agentmodus er fortsatt i forhåndsvisning og kun tilgjengelig for Plus-, Pro- og Business-brukere foreløpig, men i hovedsak lar den ChatGPT utføre flertrinnsoppgaver i nettleseren din, om enn med din veiledning.

Det er mer enn bare autofullføring. Du kan be den om å planlegge et middagsselskap og sette sammen oppskrifter til det, eller sammenligne flere nettsteder og analysere deres ulikheter i en lysbildesamling. ChatGPT vil åpne faner, lese innhold, hente informasjon og til og med begynne å formatere resultatene.

Men selv om agentmodus gir nettleseren muligheten til å klikke, bla og samhandle med nettsteder, kan den ikke laste ned filer, installere noe eller få tilgang til filsystemet ditt. Og den vil be om tillatelse på mer sensitive nettsteder som banken din.

Det er mange andre sikkerhetstiltak den har etablert, men det er en grunn til at agentmodus forblir eksperimentell. Hvis det går galt, er det mye verre enn en forvirrende e-post.

4. Sterke personvern- og kontrollfunksjoner

Med tanke på kraften Atlas gir ChatGPT, er det ingen overraskelse at OpenAI har lagt mye vekt på brukerkontroll. Du vil hele tiden finne en tydelig synlighetsbryter i adressefeltet, og inkognito-surfing er alltid et alternativ. Du kan administrere minner i innstillinger og forhindre at nettsteder du besøker utløser minneoppretting.

For familier går kontrollen lenger. Hvis en forelder har konfigurert ChatGPT-tilsyn for et barn, overføres disse begrensningene til Atlas. Foreldre kan slå av minne- og agentmodus helt for overvåkede kontoer.

5. Atlas og dens konkurrenter

Disse personvernfunksjonene vil sannsynligvis hjelpe Atlas med å skille seg ut i møte med konkurranse fra AI-forbedrede nettlesere. De spenner fra The Browser Companys Dia og Opera Neon til Perplexitys nye Comet-nettleser.

Men Atlas, som navnet antyder, ønsker å bære mer av byrden av nettopplevelsen din. ChatGPT handler ikke bare om å lese eller oppsummere; det handler om å delta og hjelpe deg med å fullføre oppgaver og koble dem til samtalene dine med chatboten. Du kan starte en oppgave i ChatGPT, fortsette den i Atlas og hoppe tilbake til ChatGPT senere uten å miste oversikten.

Det er en stor forandring fra Chrome, til tross for den brukervennlige appellen. Chrome lar deg kanskje åpne et dusin faner, men Atlas hjelper deg med å oppsummere dem, husker at du besøkte dem, og kan til og med manipulere dem eller fylle ut skjemaer i dem på dine vegne. På den måten handler ikke Atlas om å slå Chrome når det gjelder enkelhet eller hastighet, men om å gjenoppfinne hva en nettleser er til for, og dermed gjøre den mer aktiv.

Atlas vil sannsynligvis ikke være for alle. Det finnes sannsynligvis elementer som research eller organisering der Atlas' rivaler vinner, men hvis du allerede er ChatGPT-bruker, vil Atlas sannsynligvis føles ganske sømløst som et tillegg til verktøysettet ditt.

Og ideen om en AI-assistent som opptrer i nettleseren din kan føles litt for nærgående. Men for alle som noen gang har åpnet 27 faner for å undersøke et enkelt emne, prøvd å rekonstruere en handletur fra hukommelsen, eller kastet bort tid på å gjøre om noe de var halvferdige med for noen dager siden, tilbyr Atlas noe fristende, i hvert fall hvis det kan oppleves trygt og privat.