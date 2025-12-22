Agentisk AI — fremveksten av autonom intelligens
Features
Av TechRadar Norge publisert
AI-systemer som kan utføre mål autonomt.
Følg oss
Legg oss til som en foretrukket kilde på Google
For et år siden snakket alle om ChatGPT og generative modeller. Men i 2025 har søkelyset flyttet seg. Den nye frontlinjen er agentisk AI: systemer som ikke bare reagerer på instruksjoner, men handler, resonnerer og tilpasser seg på egenhånd.
Dette skiftet omdefinerer hva «intelligens» betyr innen kunstig intelligens. Fra autonome arbeidsflyter til målstyrte agenter endrer disse nye systemene hvordan maskiner samhandler med verden og hvordan mennesker samhandler med maskiner.
Men hva er agentisk AI – ?
👉 Les om Agentisk AI — fremveksten av autonom intelligens
Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din
Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer.
TOPICS
LATEST ARTICLES