For et år siden snakket alle om ChatGPT og generative modeller. Men i 2025 har søkelyset flyttet seg. Den nye frontlinjen er agentisk AI: systemer som ikke bare reagerer på instruksjoner, men handler, resonnerer og tilpasser seg på egenhånd.

Dette skiftet omdefinerer hva «intelligens» betyr innen kunstig intelligens. Fra autonome arbeidsflyter til målstyrte agenter endrer disse nye systemene hvordan maskiner samhandler med verden og hvordan mennesker samhandler med maskiner.

Men hva er agentisk AI – ?

👉 Les om Agentisk AI — fremveksten av autonom intelligens