Sony lekt per ongeluk op zijn eigen website een nieuwe, goedkopere OLED TV

Sony lijkt zelf een nieuwe budget Bravia OLED TV te hebben gelekt. Het gaat om de Bravia 6 (modelnummer A60), die beschikbaar zou zijn in formaten van 48 tot en met 83 inch. Dit nieuwe model werd in de eerste instantie gespot door een AVS Forum-gebruiker (via FlatpanelsHD) in de Sony-databases van meerdere landen. De meeste van de vermeldingen van deze tv zijn inmiddels weer verwijderd.

De originele post hierover op AVS Forum bevatte ook screenshots waarin de Bravia 6 te zien was en waaruit ook duidelijk werd dat hij compatibel is met Sony's muurbeugel. Verder zijn we nu dus het modelnummer te weten gekomen en de beschikbare formaten: 48, 55, 65, 77 en 83 inch.

Nu Sony ook zijn 'True RGB' Bravia 9 II-vlaggenschip gelanceerd heeft, werd er gespeculeerd dat Sony mogelijk een beetje van OLED af zou stappen, maar het bestaan van de Bravia 6 suggereert dus dat dit (voor nu nog) niet het geval is.

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De Bravia 6 zal waarschijnlijk dus een enigszins budgetvriendelijk model zijn en kan daarom wel eens heel interessant worden voor gamers en thuisbioscoopfans. Het model zal beschikbaar zijn in compactere en grotere formaten dan de duurdere Sony Bravia 8 en Sony Bravia 8 II OLED TV's. De originele 8 was beschikbaar in formaten van 55-77 inch en de Bravia 8 II in 55-65 inch.

De nieuwe tv zou ook vier HDMI 2.1-poorten moeten hebben, in plaats van de twee HDMI 2.1-poorten die je op de duurdere Sony-tv's krijgt (vanwege beperkingen van de processor).

Sony Bravia 6 (A60): wat we tot nu toe al weten

De Bravia 6 zou de meest betaalbare OLED TV binnen de huidige Sony line-up zijn, aangezien hij net onder de Bravia 8 lijkt te worden gepositioneerd.

Volgens de vermeldingen op Sony's websites gebruikt de Bravia 6 dezelfde MediaTek Pentonic P800-chip als de Sony Bravia 3 II. Dat klinkt ook wel geloofwaardig, want dat model heeft ook vier HDMI 2.1-poorten. De focus ligt hier volgens de leaker op "betaalbaarheid en features vergelijkbaar met [die van] de LG OLED C6".

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We hebben nog geen prijzen of releasedatum doorgekregen, of überhaupt een officiële aankondiging voor de lancering van een nieuwe OLED TV. Toch zegt het natuurlijk wel genoeg dat dit model vermeld werd op Sony's eigen websites en niet op websites van externe partijen. Hierdoor weten we toch wel vrijwel zeker dat het model bestaat en waarschijnlijk binnenkort officieel zal worden aangekondigd.

Als de Bravia 6 nog in 2026 gelanceerd wordt, zal het dus het derde OLED-model binnen de line-up zijn, naast de Bravia 8 en Bravia 8 II. Daarnaast zitten er binnen deze line-up ook nog drie LED TV's (waaronder één mini-LED TV), en twee flagship 'True RGB'-modellen: de Bravia 7 II en Bravia 9 II. Niet alle modellen zullen echter in elk land beschikbaar zijn, dus we moeten nog zien of de Bravia 6 ook in Nederland en België verschijnt.