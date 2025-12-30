Nieuwe leak onthult LG G6 OLED TV-details en de terugkeer van de 'Wallpaper TV'

De 2026-versie van LG's flagship G-serie OLED TV, de LG G6, lijkt te zijn gelekt en niet één keer, maar twee keer. Naast de LG G6 lijkt er ook een nieuwe 'Wallpaper TV' onderweg te zijn, namelijk de LG W6.

Een verslag van Videocardz geeft aan dat de leaks vanuit twee verschillende bronnen komen en natuurlijk is het altijd aan te raden om sceptisch te blijven over deze informatie. Toch klinkt dit wel geloofwaardig, want we weten dat LG binnenkort veel nieuwe tv's zal vertonen tijdens CES 2026.

Het eerste gelekte model is de LG G6 Evo AI en dit model zou beschikken over een nieuw 'RGB Tandem WOLED'-paneel volgens LG's nieuwe branding. Het gelekte promotiemateriaal geeft ook aan dat de tv beschikt over 'Brightness Booster Ultra'-technologie met een geclaimde helderheid die 3,9x hoger is dan die van "een gewone OLED TV (B6)". Ook zou er een geüpgradede antireflectielaag aanwezig zijn. Het gelekte materiaal claimt ook specifiek een piekhelderheid van maximaal 3.300 nits.

(Image credit: 4Kfilme)

LG G6 OLED- en W6-leaks: belangrijkste onthullingen

De leak wijst dus op een feller paneel voor de LG G6, maar ook nog op andere specs voor de nieuwe tv. Zo zou hij beschikbaar worden gemaakt in 48, 55, 65, 77, 83 en 97 inch en een derde generatie 'Alpha 11 AI'-processor gebruiken met 5,6x de neurale prestaties ten opzichte van de huidige versie.

Net als zijn voorgangers lijkt de G6 ook weer een van de beste gaming-tv's te worden dankzij vier HDMI 2.1-poorten, een 165Hz refresh rate en 4K/120Hz-ondersteuning voor cloud gaming. Het promotiemateriaal suggereert ook dat er ondersteuning zal zijn voor VRR, ALLM, eARC, QMS en QFT, plus Dolby Vision, Dolby Atmos, Miracast, AirPlay 2 en Chromecast. Het besturingssysteem is webOS 26 en daarbij krijg je een belofte van vijf jaar aan updates.

Het gelekte materiaal bevat ook informatie over een LG OLED Evo AI TV met het modelnummer W6 en formaten van 77 en 83 inch. Deze tv heeft een "wallpaper design met Zero Connect" en een profiel van maar 99 mm. Dit paneel beschikt ook over de Brightness Booster Ultra-technologie en dezelfde AI-processor als de G6.

In 2017 lanceerde LG de W7 OLED TV en dat model was maar 2,57 mm en moest met magneten aan de muur bevestigd worden, omdat er geen ruimte was voor schroeven. Dit was in principe een extreem duur OLED-showpiece.

Vorig jaar kondigde LG de terugkeer van de Wallpaper-serie al aan, maar er werd niet heel uitgebreid over gesproken en wij hoorden er dan ook niets over tijdens verschillende briefings van het bedrijf. Aangezien er nu ook informatie wordt genoemd in dit promotiemateriaal, suggereert dit dat de tv in 2026 meer aandacht kan krijgen.

Verder werd de LG C6 ook nog genoemd en zag je hierboven misschien ook al de referentie naar een B6-model, maar voor die modellen zijn geen extra details gelekt. We verwachten alle nieuwe OLED-modellen van LG echter te zien tijdens CES 2026 en we zullen je vervolgens ook weer op de hoogte brengen van wat we daar leren over de nieuwe producten.