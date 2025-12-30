OLED in 2025: hogere helderheid en nog betere antireflectiecoatings

Het afgelopen jaar was het meest indrukwekkende jaar voor OLED TV's sinds de displaytechnologie voor het eerst uitgerold werd voor consumenten rond 2012. In sommige gevallen zijn de nieuwste modellen inmiddels feller en/of gewoon beter dan de beste LED en mini-LED TV's. Als we terugkijken op alle tv-releases van 2025, kunnen we zeggen dat OLED nog steeds de beste tv-technologie is.

Dit was een geweldig jaar voor OLED. De fantastische Samsung S95F wist weerspiegelingen beter dan ooit tevoren te elimineren dankzij zijn matte 'Glare Free 2.0'-schermcoating. In een vergelijking tussen vier van de beste tv's die we getest hebben dit jaar kwamen er zelfs twee modellen naar voren die behoren tot de beste OLED TV's die ooit zijn gemaakt. Verder heeft Sony ook laten zien dat het graag weer wil investeren in QD-OLED-panelen.

Hieronder lees je meer over de grootste ontwikkelingen voor OLED-technologie in 2025. Als je aan het twijfelen bent om toch eindelijk over te stappen naar een OLED TV, kunnen de ontwikkelingen van het afgelopen jaar je misschien overtuigen dat dit een geweldig moment is om een goede OLED TV in huis te halen.

OLED TV's werden feller... en gewoon beter

De Panasonic Z95B (hierboven te zien) maakt gebruik van LG Displays indrukwekkende nieuwe 'four-stack OLED'-paneel. (Image credit: Future)

OLED-technologie heeft vrij lang achtergelopen op het gebied van helderheid vergeleken met de beste (mini-)LED TV's, maar helderheid is nu geen probleem meer voor OLED. Sinds 2023 heeft LG Display, een onafhankelijke tak van de iconische Zuid-Koreaanse fabrikant die displays voor tv's van LG zelf en van derden produceert, flinke vooruitgangen geboekt als het gaat om het creëren van felle OLED-panelen.

Het begon met de release van de LG G3 met zijn MLA-display (Micro Lens Array) en de helderheidsboosts zijn sindsdien alleen maar indrukwekkender geworden. We kregen LG Displays vierde generatie "four-stack OLED"-panelen voor het eerst te zien tijdens CES 2025 en we waren meteen enorm onder de indruk van de helderheid.

In januari claimde LG dat four-stack panelen zoals in de LG G5 en de Panasonic Z95B zouden moeten kunnen zorgen voor een piekhelderheid van 4.000 nits. Dat is een verhoging van 33% ten opzichte van de LG G4 uit 2024. De extra helderheid is te danken aan dit nieuwe four-stack paneel, want dit verbetert de lichtoutput door twee blauwe OLED-lagen tussen de individuele rode en groene lagen te plaatsen.

Toen het tijd was om de LG G5 en Panasonic Z95B te reviewen, kwamen we er ook achter dat LG's flagship paneel van 2025 de felste was die we ooit hebben gemeten (op een OLED). Dat paneel van de G5 wist een indrukwekkende 2.268 nits te bereiken in HDR in de Filmmaker Mode. De Panasonic liep echter ook niet ver achter met een HDR-piekhelderheid van 2.107 nits.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

De LG G5 is overigens ook niet alleen feller dan voorgaande generaties, maar het is gewoon op allerlei vlakken een betere tv. Dankzij LG Displays 'ultra-low reflection technology' weet de G5 een antireflectielaag te bieden die 30% beter omgaat reflecties dan die van de G4. Dit heeft LG ook voor elkaar gekregen zonder hierbij de zwartwaardes te verhogen. De kleurweergave is bovendien ook verbeterd ten opzichte van het model uit 2024.

Dit is dus echt een geweldig jaar geweest voor belangrijke OLED-verbeteringen, deels met dank aan LG Display.

Glare Free zegt vaarwel tegen weerspiegelingen

Onze winnaar voor de beste tv van 2025: de Samsung S95F OLED. (Image credit: Future)

In voorgaande jaren waren een OLED TV en een felverlichte kamer over het algemeen geen goede combinatie. In veel gevallen hadden mensen bij deze combinatie last van veel weerspiegelingen op het OLED-scherm. Vroege OLED-panelen leken soms wel spiegels als ze in een kamer met veel zonlicht stonden.

Gelukkig zijn er gigantische verbeteringen doorgevoerd om dit te bestrijden met behulp van antireflectiecoatings. De meest indrukwekkende variant hiervan is voor ons toch wel Samsungs 'Glare Free'-technologie. De tweede generatie van deze paneelcoating maakte zijn debuut op onze favoriete tv van 2025, de fantastische Samsung S95F. Deze tv zegt echt vaarwel tegen weerspiegelingen.

Niet alleen weet het matte scherm van deze tv nog meer weerspiegelingen te elimineren dan het display van zijn voorganger, de Samsung S95D, maar de S95F levert nu tegelijkertijd ook accuratere zwartwaardes, zelfs in de meest felverlichte ruimtes.

De S95D introduceerde in dat soort gevallen wat 'black crush', wat vooral te merken was bij donkere films zoals The Batman. De S95F heeft dit probleem aangepakt en zwart ziet er dus veel accurater uit op het nieuwere model.

Dankzij een geweldige HDR-piekhelderheid van 2.109 nits, geavanceerde gaming-features zoals AMD FreeSync Premium en Nvidia G-Sync, een 165Hz refresh rate en ALLM, is de Samsung S95F met zijn enorm indrukwekkende Glare Free-paneel duidelijk de beste OLED TV voor in felverlichte ruimtes. Het is daarnaast dus ook een van de beste gaming-tv's.

Sony wist een geweldige indruk achter te laten met zijn Bravia 8 II OLED TV

We waren erg onder de indruk van de verfijnde beeldkwaliteit en verbeterde helderheid van de Sony Bravia 8 II ten opzichte van de Sony Bravia 8 uit 2024. (Image credit: Future)

2025 was ook het jaar dat Sony weer meer inzette op geüpgradede QD-OLED-panelen. De Sony Bravia II mag dan wel niet zo fel worden als de LG G5 of de Samsung S95F, maar we waren nog steeds erg onder de indruk toen we hem testten in juni.

Sony geeft aan dat de Bravia II 150% feller is dan de voorgaande Bravia 8-serie van OLED's en tijdens onze tests wist de tv een HDR-piekhelderheid van 1.439 nits te bereiken in de Cinema-modus en 1.067 nits in de Standaard-modus. Dat kan natuurlijk niet op tegen de helderheid van de LG G5, maar het feit dat Sony de verbeterde QD-OLED-panelen omarmd heeft, heeft wel voor veel belangrijke verbeteringen gezorgd vergeleken met oudere W-OLED-panelen.

Voeg hier nog de geweldige kleuraccuraatheid aan toe waar premium Sony-tv's bekend om staan, plus een verrassend indrukwekkend ingebouwd geluidssysteem en de Sony Bravia II blijkt dan uiteindelijk toch een van de meest indrukwekkende tv's van 2025 te zijn.

In een vergelijking tussen vier flagships waren LG en Samsung gedeelde winnaars

De deelnemers in onze vergelijking van vier flagship OLED TV's (van links naar rechts): Samsung S95F, LG G5, Sony Bravia 8 II en Panasonic Z95B. (Image credit: Future)

In augustus zetten we vier van de meest indrukwekkende OLED TV's van het jaar naast elkaar voor een vergelijking van deze vier flagship OLED's.

Het komt niet vaak voor dat we vier van de beste OLED-panelen van het jaar tegelijkertijd in onze testruimte hebben, dus toen dit eerder in het jaar het geval was, konden we het niet weerstaan om ze eens even uitgebreid met elkaar te vergelijken. Aan het einde van de vergelijking tussen de Samsung S95F, LG G5, Sony Bravia II en Panasonic Z95B vonden we dat er eigenlijk twee winnaars waren en dat we niet echt konden kiezen welke er over het algemeen nou beter is. We hebben onder andere naar onderdelen zoals zwartwaardes, kleurweergave, bewegingsverwerking en kwaliteit van de upscaling gekeken.

Als het ging om zwartwaardes, bleek de Samsung S95F de favoriet te zijn, mede dankzij zijn Glare Free 2.0-paneel. De S95F wist ook kleuren beter te reproduceren dan zijn concurrenten volgens onze (blinde) tests. Hij zorgde voor de meest levendige kleuren.

Bij het bekijken van actiefilms was ook de Samsung S95F weer de favoriet. Hij leverde de meest soepele kijkervaring bij intense scènes. Deze tv was echter niet op elk vlak de duidelijke winnaar. De LG G5 bood bijvoorbeeld betere upscaling en kreeg een gedeelde eerste plaats met de Panasonic Z95B bij het bekijken van sportwedstrijden.

Toen we aan het einde van het proces alle stemmen van de verschillende testers verzameld hadden, kwamen we uit op gelijkspel tussen de Samsung S95F en de LG G5, en dus een gedeelde eerste plaats. De LG G5 wist vooral veel punten te behalen met zijn upscaling.

Dit gelijkspel toont dus ook aan dat de S95F en de G5 allebei tot de beste OLED TV's die we ooit hebben getest behoren.

OLED TV's genoten van geweldige Black Friday-deals in 2025

Flagship OLED TV's zoals de LG G5 (hierboven te zien) genoten van zeer interessante kortingen tijdens Black Friday 2025. (Image credit: Future)

Er was een periode waarin je echt een fortuin moest betalen om een premium OLED TV in huis te halen. Nou zijn de beste OLED TV's nog steeds niet echt goedkoop, maar gelukkig zijn de prijzen door de jaren heen wel steeds verder gezakt.

Dit jaar waren de prijzen toch wel het meest gunstig in november, toen de jaarlijkse Black Friday-deals verschenen. Black Friday zorgde voor flinke kortingen op modellen zoals de LG G5, de Samsung S95F en de Sony Bravia II, plus natuurlijk allerlei OLED-modellen van vorig jaar.

Goedkope OLED TV's werden nog betaalbaarder en premium modellen zakten in sommigen gevallen misschien genoeg om toch nog net binnen je budget te passen. Black Friday-deals zijn niet voor elke productcategorie zo geweldig als ze moeten lijken, maar we zagen dit jaar toch wel echt wat mooie deals voorbijkomen voor OLED TV's. We zagen kortingen van honderden euro's tot zelfs bijna duizend euro op allerlei verschillende OLED TV's en hopelijk is dat volgend jaar weer het geval.