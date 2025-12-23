LG kondigt de next-gen versie van zijn beste OLED-technologie aan en verandert de naam

LG Display maakt OLED-panelen voor veel van de beste OLED TV's en pc-monitors en dat betekent dat veranderingen voor de paneeltechnologie een grote impact hebben. Nu heeft het bedrijf dan ook een video gedeeld waarin zijn verbeterde displaytechnologie voor 2026 geteased wordt. Er is onder andere sprake van 'rebranding' die de benamingen allemaal iets eenvoudiger moet maken.

LG kiest voor deze rebranding net voor CES 2026, waar het zijn nieuwste generatie van verschillende producten zal introduceren. Het eerste deel van de rebranding is de nieuwe naam voor de panelen die het bedrijf voor monitors en tv's gebruikt, namelijk 'Tandem WOLED'. De 'W' in WOLED staat voor wit en refereert naar de extra witte lichtbronnen die LG's OLED-panelen gebruiken om meer helderheid te creëren. 'Tandem' refereert hier naar het feit dat er meerdere lagen van OLED-pixels worden gebruikt in deze panelen.

Het tweede gedeelte van de rebranding betekent dat OLED-displays voor kleinere apparaten, zoals laptops, tablets en infotainmentsystemen in auto's, nu 'Tandem OLED' worden genoemd. Die panelen gebruiken geen extra wit element (en hebben gewoon een structuur van RGB-subpixels op elke laag), dus vandaar dat de 'W' hier wegvalt. De Tandem WOLED-panelen gebruiken daarentegen maar een kleur pixels per laag.

Dat is niet alles trouwens. LG Display heeft ook meerdere nieuwe OLED-panelen geteased, plus zijn 'Primary RGB Tandem 2.0'-technologie. Die technologie lijkt dan weer wat minder simpel te zijn qua naam en past dus niet helemaal bij dit idee van de rebranding, maar misschien wordt dit gewoon een subcategorie voor Tandem WOLED.

Het is echter niet de naam van deze technologie die interessant is, maar wat deze geüpgradede versie ons te bieden heeft. De eerste generatie van Primary RGB Tandem-panelen wordt gebruikt in tv's zoals de LG G5 en de Panasonic Z95B, maar ook in sommige van de beste gaming-monitors. Het lijkt er dus op dat we een flinke upgrade kunnen verwachten voor hun opvolgers.

Enter the next level of gaming l Tandem WOLED - YouTube Watch On

Waar hint LG Display naar voor 2026?

Volgens FlatpanelsHD moet de Primary RGB Tandem 2.0-technologie "helderheid verder pushen dan in 2025". Daarnaast heeft LG Display ook een YouTube-video online gezet waarin "het volgende niveau van gaming: Tandem WOLED" te zien is. Er worden hier meerdere grote WOLED-displays voor gaming-monitors geteased.

De video bevat onder andere een paneel waar we al langer geruchten over gehoord hebben: een curved 39-inch WOLED met een 5K-resolutie (5.120 x 2.160). Dat model lijkt een iets subtielere curve te krijgen dan voorgaande panelen.

Er is ook een 27-inch Tandem WOLED te zien met een "hoge ppi". FlatpanelsHD vermoedt dat dit een UHD/4K-model is door het modelnummer: 27U. Dat zou dit model tegenover Samsung Displays 27-inch 4K QD-OLED plaatsen. De video toont verder ook nog een paneel dat al eerder aangekondigd is, de 27Q, en dat is een 540Hz 1440p-paneel met een 'dual-mode' waardoor hij ook 720Hz kan bieden.

De video vertelt ons echter niet veel over de beeldverbeteringen die we bij de 2.0-versie van de technologie kunnen verwachten. Die verbeteringen zullen mogelijk iets relevanter zijn voor tv's. De video claimt wel een piekhelderheid van 1.500 nits, maar dat is wat de vorige versie ook al beloofde.

We zullen tijdens CES 2026 nog veel meer horen over de ontwikkelingen van LG Display en vrijwel alle andere spelers binnen de tv-wereld. We hoeven nu nog maar een paar weken te wachten. In de tussentijd heeft LG ook al zijn nieuwe Micro RGB TV's onthuld.