LG kondigt de next-gen versie van zijn beste OLED-technologie aan en verandert de naam

'Primary RGB Tandem 2.0'

LG G5 OLED TV met afbeelding van paarden tegen een groen landschap in beeld
De LG G5 (Beeld: Future)

LG Display maakt OLED-panelen voor veel van de beste OLED TV's en pc-monitors en dat betekent dat veranderingen voor de paneeltechnologie een grote impact hebben. Nu heeft het bedrijf dan ook een video gedeeld waarin zijn verbeterde displaytechnologie voor 2026 geteased wordt. Er is onder andere sprake van 'rebranding' die de benamingen allemaal iets eenvoudiger moet maken.

LG kiest voor deze rebranding net voor CES 2026, waar het zijn nieuwste generatie van verschillende producten zal introduceren. Het eerste deel van de rebranding is de nieuwe naam voor de panelen die het bedrijf voor monitors en tv's gebruikt, namelijk 'Tandem WOLED'. De 'W' in WOLED staat voor wit en refereert naar de extra witte lichtbronnen die LG's OLED-panelen gebruiken om meer helderheid te creëren. 'Tandem' refereert hier naar het feit dat er meerdere lagen van OLED-pixels worden gebruikt in deze panelen.

Waar hint LG Display naar voor 2026?

Volgens FlatpanelsHD moet de Primary RGB Tandem 2.0-technologie "helderheid verder pushen dan in 2025". Daarnaast heeft LG Display ook een YouTube-video online gezet waarin "het volgende niveau van gaming: Tandem WOLED" te zien is. Er worden hier meerdere grote WOLED-displays voor gaming-monitors geteased.

De video bevat onder andere een paneel waar we al langer geruchten over gehoord hebben: een curved 39-inch WOLED met een 5K-resolutie (5.120 x 2.160). Dat model lijkt een iets subtielere curve te krijgen dan voorgaande panelen.

Er is ook een 27-inch Tandem WOLED te zien met een "hoge ppi". FlatpanelsHD vermoedt dat dit een UHD/4K-model is door het modelnummer: 27U. Dat zou dit model tegenover Samsung Displays 27-inch 4K QD-OLED plaatsen. De video toont verder ook nog een paneel dat al eerder aangekondigd is, de 27Q, en dat is een 540Hz 1440p-paneel met een 'dual-mode' waardoor hij ook 720Hz kan bieden.

De video vertelt ons echter niet veel over de beeldverbeteringen die we bij de 2.0-versie van de technologie kunnen verwachten. Die verbeteringen zullen mogelijk iets relevanter zijn voor tv's. De video claimt wel een piekhelderheid van 1.500 nits, maar dat is wat de vorige versie ook al beloofde.

We zullen tijdens CES 2026 nog veel meer horen over de ontwikkelingen van LG Display en vrijwel alle andere spelers binnen de tv-wereld. We hoeven nu nog maar een paar weken te wachten. In de tussentijd heeft LG ook al zijn nieuwe Micro RGB TV's onthuld.

Cas Kulk
Cas Kulk
Redacteur TechRadar Benelux

Cas schrijft het liefst over gaming en alles wat met Samsung te maken heeft. Hij heeft zijn Steam Deck ingeruild voor een ASUS ROG Ally en die heeft hij dan weer ingeruild voor de ASUS ROG Xbox Ally X, dus ook over gaming handhelds kan hij je alles vertellen.

