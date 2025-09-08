Helaas thuisbioscoopfans, Dolby Vision 2 is nog niet bevestigd voor 4K Blu-ray-spelers of beamers

Tijdens IFA 2025 kregen we de kans om het met Dolby te hebben over de lancering van Dolby Vision 2 en Dolby Vision 2 Max.

We vroegen ons na die lancering vooral af hoe het nou precies zat met ondersteuning voor de nieuwe formats op andere apparaten dan alleen tv's. Hier had Dolby het namelijk niet over bij de originele onthulling. Momenteel lijkt Dolby ook nog niet een heel duidelijk antwoord te willen geven, maar het bedrijf sluit dus ook niets uit.

Toen we Dolby dus vroegen hoe het zat met andere apparaten dan tv's, zoals bijvoorbeeld 4K Blu-ray-spelers en de beste beamers voor thuis, maar ook apparaten zoals iPhones (die ook al ondersteuning hebben voor de huidige versie van Dolby Vision), kregen we wel een antwoord van Dolby's Senior Product Manager van Home Entertainment, Aaron Dew. Dew zei: "Er zijn allerlei andere soorten displays, en er is meer om over te praten in de toekomst. Deze week hebben we het over tv." Hij gaf echter ook aan dat we ons "niet zullen vervelen".

Nou maken wij ons niet heel erg druk om beamers, want die beginnen toch steeds meer op tv's te lijken en maken dus ook vaak gebruik van dezelfde soort chips als tv's. Dat betekent dat ze met de juiste nieuwe MediaTek-chips ook gewoon toegang kunnen krijgen tot Dolby Vision 2.

Misschien zullen beamers wel minder snel ondersteuning krijgen dan tv's, maar we verwachten dat het nieuwe format toch ook onderweg is naar deze apparaten. Dolby Vision 2 moet ook juist voor geweldige resultaten zorgen bij displays met een beperkte helderheid en dat is bij beamers dus vaak ook het geval.

Voor 4K Blu-ray-spelers kan het wat ingewikkelder in elkaar zitten. Het probleem is namelijk dat er sowieso niet heel veel nieuwe spelers uitkomen. Nou zijn er toevallig dit jaar wel al drie nieuwe modellen op de markt gekomen, waaronder een nieuw Sony-model dat in principe hetzelfde als een ouder model is, maar dan zonder streaming-features, en nog recenter een aantal premium modellen van Magnetar voor echte audioliefhebbers. Verder verschijnen er niet heel vaak meer nieuwe 4K Bluray-spelers.

Het model waar we de grootste fans van zijn bij TechRadar is de Panasonic DP-UB820. Dat model is inmiddels alweer zeven jaar oud. Zelfs als Dolby Vision 2 uiteindelijk ook echt aanwezig is op 4K Blu-rays zelf, kunnen de huidige spelers daar dan iets mee? Zo niet, kan Dolby fabrikanten dan overtuigen om deze apparaten te updaten.

Op dat vlak zijn we dus niet heel optimistisch, maar wie weet. Dolby Vision 2 Max bevat in ieder geval sommige features die geweldig zijn voor filmliefhebbers, zoals 'Authentic Motion' om 'judder' te elimineren en bi-directionele 'tone-mapping' om voor accuratere beelden te zorgen op de felste tv's, waaronder sommige van de beste OLED TV's. Filmliefhebbers zijn over het algemeen ook wel fans van 4K Blu-rays, dus misschien is er wel genoeg interesse.

We verwachten niet dat we hier dit jaar nog veel meer over zullen horen. CES 2026 lijkt een logischer moment om het over de toekomst van Dolby Vision 2 te hebben, waaronder over welke tv's het zullen ondersteunen en of LG het toch zal omarmen.