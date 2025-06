Goedkopere QLED TV's zijn misschien onderweg: Samsung ontwikkelt een goedkopere 'quantum dot'-laag

Een van de duurste onderdelen van een QLED-paneel wordt mogelijk binnenkort veel goedkoper en dat betekent hopelijk ook dat QLED TV's zelf veel budgetvriendelijker zullen worden.

Het onderdeel waar het hier om gaat, is de 'quantum dot'-laag die bovenop het LCD-paneel zit. Deze laag is bedoeld om de kleurreproductie te verbeteren en dit is dus de technologie waar de 'Q' in QLED naar verwijst.

Een huidig QLED-display gebruikt een soort film aan beide kanten om de quantum dot-laag te beschermen tegen zuurstof en water. Volgens de website The Elec zorgen die lagen film voor 40% van de kosten van quantum dot-panelen. Nu lijkt het erop dat Samsung en zijn leverancier Hansol Chemical een manier hebben gevonden om deze lagen film achterwege te laten.

Wat betekent Samsungs technologie voor QLED en waarom helpt het niet bij QD-OLED TV's?

Momenteel bestaat een quantum dot-paneel uit vijf lagen. Bij dit nieuwe design zouden we dus nog maar met drie lagen te maken hebben.

Het nieuwe design van Samsung en Hansol verwijdert de lagen film, zonder de quantum dots bloot te stellen aan mogelijke problemen.

Dit zou dus voor een grote prijsdaling voor QLED-panelen kunnen zorgen, maar reken er maar niet op dat dit meteen zal gebeuren. Samsung weet namelijk nog niet of de technologie ook echt commercieel gebruikt zal worden.

Zelfs als dat wel het geval is, betekent het niet per se dat QLED TV's goedkoper zullen worden. Misschien worden de besparingen gewoon gebruikt als compensatie voor de stijgende kosten om toekomstige tv's even duur te houden als hun voorgangers. De besparingen kunnen echter ook gebruikt worden om te investeren in andere onderdelen van de tv, zoals het verbeteren van de achterverlichting of het speakersysteem.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

The Elec gaf ook aan dat het nieuwe design dus goed nieuws is voor QLED TV's, maar dat het niet per se een verschil zal maken bij QD-OLED-displays.

QD-OLED-panelen maken namelijk gebruik van een ander design. QLED-panelen hebben dus een quantum dot-laag bovenop een LCD-lichtbron, maar QD-OLED TV's gebruiken een blauwe OLED-lichtbron en voegen hier twee rode en groene lagen aan toe via inkjet-printen. Deze lagen worden hier dus niet allemaal los van elkaar gemaakt en bovenop elkaar gelegd.

Het is natuurlijk jammer dat deze kostenbesparende maatregel geen invloed heeft op QD-OLED TV's. QLED TV's worden namelijk al steeds goedkoper, maar goede QD-OLED TV's zoals de Samsung S95F en Sony Bravia 8 II zijn nog steeds erg prijzig.