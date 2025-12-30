Fellere OLED TV's, betere kijkhoeken en lagere prijzen: dit willen we zien van LG, Samsung en andere grote tv-merken in 2026

2025 was een uitstekend jaar voor tv's met onder andere baanbrekende nieuwe OLED- en mini-LED-modellen die een hogere helderheid dan ooit tevoren wisten te leveren. Vooral in de categorie van flagship OLED TV's was er het afgelopen jaar veel competitie. Merken zoals Samsung, LG, Sony en Panasonic hebben een aantal zeer sterke modellen op de markt gebracht.

Wij hebben het geluk gehad dat we in 2025 weer sommige van de beste tv's van het jaar hebben kunnen testen en we kijken inmiddels ook alweer uit naar wat ons in 2026 te wachten staat. Tijdens de eerste week van januari vindt CES 2026 ook alweer plaats en daar verwachten we ook weer een heleboel nieuws over wat er het komende jaar op de tv-markt zal verschijnen. We houden natuurlijk ook alle aankondigingen van de grote (en iets minder grote) merken in de gaten tijdens het evenement.

In de aanloop naar CES hebben we nu echter ook alvast een lijstje samengesteld van welke dingen we graag willen zien van elk groot tv-merk in 2026. Over sommige van onze wensen komen we mogelijk dus al in januari te weten of ze in vervulling zullen komen, maar andere details worden mogelijk pas later in het jaar gedeeld.

(Een korte opmerking: we hebben hier niets over Philips geschreven, omdat we in 2025 niet net zoveel tijd hebben kunnen doorbrengen met de 2025-modellen van Philips als met modellen van concurrenten.)

LG: fellere OLED's

De LG C5 (links) en de LG B5 (rechts) kunnen toch wel een helderheidsboost gebruiken. (Image credit: Future)

Alle drie de LG OLED TV's van 2025, de G5, C5 en B5, kregen allemaal hoge scores in onze reviews. De G5 en C5 kregen allebei 5/5 sterren de B5 kreeg 4,5/5 sterren. We hebben dus misschien niet veel grote klachten over deze tv's, maar wat we wel graag zouden willen zien bij de opvolgers voor de B5 en C5 is een hogere helderheid.

Wij maten in onze tests een HDR-piekhelderheid van 688 nits (Filmmaker Mode) bij de LG B5 en een fullscreen-HDR-helderheid van 172 nits (Standaard-modus). Dat zijn redelijk middelmatige resultaten voor een instapmodel OLED TV. We zouden dus graag een wat hogere helderheid zien bij het volgende B-model. Dat zorgt ervoor dat HDR-highlights wat beter overkomen en maakt het gemakkelijker om in een wat meer felverlichte ruimte televisie te kijken.

Hoewel de piekhelderheid van de C5 eigenlijk best prima is (wij maten 1.180 nits), is de fullscreen-HDR-helderheid nog steeds onder de 200 nits. Flagship OLED TV's weten nu meer dan 350 nits te bieden op dat vlak, dus het zou wel mooi zijn als de C-serie van LG in 2026 ook een hogere fullscreen-helderheid kan bieden. Of dat het gevolg zal zijn van een nieuw design voor het paneel, zoals we eigenlijk verwacht hadden bij de LG C5, valt nog te bezien.

Samsung: lagere prijzen voor Neo QLED

In 2025 wisten vergelijkbare Hisense en TCL TV's voor een lagere prijs vergelijkbare specs en prestaties te bieden als de Samsung QN80F (hierboven te zien). (Image credit: Future)

Het was een geweldig jaar voor Samsung OLED TV's. De flagship Samsung S95F was onze tv van het jaar in 2025. De flagship Samsung QN90F Neo QLED (mini-LED) TV kreeg van ons ook 5/5 sterren en bleek een fenomenale tv te zijn.

Er is echter nog wel ruimte voor verbetering voor Samsung. In 2026 zouden we graag wat lagere prijzen zien voor de instapmodellen en middenklasse mini-LED TV's van het bedrijf. De Samsung QN80F, die we 4/5 sterren gaven in onze review, kostte bij release ongeveer 1.550 euro voor het 55-inch model. De TCL C7K kostte daarentegen ongeveer 1.000 euro bij zijn release (ook voor het 55-inch model) en deze tv presteert beter dan de QN80F.

Samsung-tv's beschikken dan wel weer over meer slimme en gaming-features, maar dat is vaak niet genoeg om het grote prijsverschil tussen Samsung-tv's en vergelijkbare tv's van bijvoorbeeld TCL en Hisense te verantwoorden.

TCL: gaming-ondersteuning

Image 1 of 2 (Image credit: Future) (Image credit: Future)

TCL-tv's zijn de laatste jaren steeds verder verbeterd. Sommige van de beste tv's die we in 2025 hebben getest waren ook TCL-tv's. Vooral in de middenklasse presteren tv's van dit merk, zoals de C7K erg goed, maar er is wel één vlak waarop dit merk nog duidelijk kan verbeteren: gaming-features.

TCL's mini-LED TV's veschikken al over veel fantastische gaming-features, met bijvoorbeeld ondersteuning voor 4K/144Hz, FreeSync Premium Pro en Dolby Vision-gaming, maar de input lag blijft maar rond de 13,5 ms zitten. Hisense had voorheen hetzelfde probleem, maar modellen uit 2025, zoals de Hisense U8Q, wisten toch onder de 10 ms te komen. Daarnaast krijgen we op TCL-tv's ook nog steeds maar twee HDMI 2.1-poorten, dus het zou ook fijn zijn als we eindelijk vier van deze poorten zouden krijgen.

TCL-tv's kunnen nog steeds wel concurreren met sommige van de beste gaming-tv's en ze hebben geweldige features voor hun prijs, maar met wat kleine verbeteringen hier en daar zouden dit wel eens de beste budgetvriendelijke gaming-tv's kunnen worden.

Hisense: betere kijkhoeken

We waren grote fans van de Hisense U8Q(G), maar zijn kijkhoeken hadden wel wat beter mogen zijn (net als bij de rest van Hisense's mini-LED-line-up). (Image credit: Future)

Hisense leverde weer verschillende fantastische tv's in 2025. Vooral de Hisense U8Q(G) wist een erg goede indruk bij ons achter te laten dankzij zijn indrukwekkende helderheid en verfijnde lokale dimming. Op één vlak mag Hisense echter wel een voorbeeld nemen aan TCL en Samsung: kijkhoeken.

We maten enorm hoge helderheden bij de mini-LED TV's van Hisense (ook fullscreen-helderheden) en dat maakt deze tv's geweldig voor als je overdag in een verlichte ruimte televisie wil kijken. We merkten echter ook dat de beeldkwaliteit helaas wel merkbaar afneemt vanuit bredere kijkhoeken. Dit merkten we bij meerdere tv's uit de line-up. Het is jammer dat deze tv's, die zoveel te bieden hebben, moeite hebben met het bieden van goede kwaliteit bij brede kijkhoeken.

Het bieden van brede kijkhoeken was voorheen een probleem waar de meeste mini-LED TV's mee te maken hadden, maar door de jaren heen hebben veel merken wel een manier gevonden om de situatie te verbeteren, waaronder bijvoorbeeld Hisense's grote rivaal TCL. We zouden dus graag zien dat Hisense dit probleem ook aanpakt in 2026. We merkten wel al dat de kijkhoeken beter waren bij de 116-inch RGB mini-LED TV die dit jaar ook uitkwam, dus hopelijk kunnen die verbeteringen ook naar gewone mini-LED TV's komen.

Sony: een goedkopere QD-OLED

Sony heeft veel succes gehad met het gebruiken van QD-OLED-panelen in tv's zoals de Sony Bravia 8 II, zijn flagship OLED van 2025. Een middenklasse QD-OLED zou echter wel een mooie toevoeging zijn. (Image credit: Future)

De Sony Bravia 8 II maakt gebruik van een QD-OLED-paneel en kreeg veel lovende kritieken in 2025. Wij gaven hem 4,5/5 sterren in onze review en hij presteerde ook uitstekend in onze vergelijking tussen vier flagship OLED TV's. Sony heeft gekozen voor een tweejaarlijks releaseschema voor zijn tv's (elke twee jaar een nieuw model) en wij zijn van mening dat het tijd is voor een goedkoper QD-OLED-model van het merk.

Sony's vorige middenklasse OLED TV was de originele Sony Bravia 8. Dat was een geweldige tv, maar hij werd in 2024 gelanceerd en wist niet heel goed te concurreren met LG's C-serie van OLED TV's. Samsung wist in 2025 wel succesvol te concurreren door zijn middenklasse S90F-model ook te voorzien van zijn QD-OLED-technologie. Dit zorgde ervoor dat dit model fellere beelden kon leveren dan de LG C5 voor een vergelijkbare prijs.

Een middenklasse QD-OLED TV met Sony's audiokwaliteit zou een zeer sterke concurrent kunnen worden voor modellen zoals de LG C6 en de opvolger van de Samsung S90F.

Panasonic: hogere helderheid

Panasonics OLED TV's kunnen wel een helderheidsboost gebruiken in de Film- en Filmmaker-modi. (Image credit: Future)

De Panasonic Z95B bleek onze favoriete flagship OLED TV van 2025 te zijn na onze vergelijking tussen vier flagship OLED TV's. We zijn vooral grote fans van het rijke contrast dat hij te bieden heeft, plus zijn krachtige ingebouwde geluid en stijlvolle design. Qua helderheid is er echter wel duidelijk ruimte voor verbetering.

We hebben het hier eigenlijk specifiek over de helderheid van de Z95B in de Film- en Filmmaker-modi. Je kan de helderheid wel wat verhogen, maar tijdens onze tests merkten we dat dit een negatieve impact had op de accuraatheid van de beelden. Panasonic blijkt dan ook bewust te hebben gekozen voor accuratere beelden in plaats van fellere beelden bij de Z95B.

De Z95B maakt gebruik van hetzelfde 'Primary Tandem RGB OLED'-paneel als de LG G5. Dat paneel wist in onze tests bij de G5 een piekhelderheid van 2.268 nits te bieden in de Filmmaker Mode. De Z95B biedt in dezelfde modus maar een piekhelderheid van 992 nits. Dat betekent dat het contrast van de Z95B niet zo indrukwekkend is als we eigenlijk graag hadden willen zien. Een helderheidsboost zou de volgende flagship OLED TV van Panasonic dus echt merkbaar beter kunnen maken.