We hebben de premium OLED TV's van LG, Samsung, Sony en Panasonic naast elkaar getest: dit is onze favoriet

2025 is nu al een uitstekend jaar voor tv's en al helemaal voor flagship OLED TV's. LG, Samsung, Sony en Panasonic hebben allemaal prachtige OLED TV's uitgebracht die allemaal tenminste 4,5 van de 5 sterren hebben gekregen in onze reviews, vooral vanwege hun prachtige beeldkwaliteit.

Wij hebben het geluk gehad dat we de LG G5, Samsung S95F, Panasonic Z95B en Sony Bravia 8 II allemaal tegelijkertijd in onze testruimte konden zetten en dus een aantal van de beste tv's van 2025 direct met elkaar konden vergelijken.

We hebben eerst een blinde test gedaan voor deze OLED TV's met een groep van casual kijkers. De winnaars van die test waren duidelijk de Samsung S95F en de LG G5. Bij die vergelijking werden de tv's beoordeeld aan de hand van de volgende categorieën: donkere scènes, kleurweergave, actie, upscaling en sport.

Rond diezelfde periode deed Value Electronics, een retailer in de VS, zijn eigen blinde test met dezelfde vier tv's. In die test werden de tv's echter beoordeeld aan de hand van de accuraatheid van hun SDR- en HDR-weergave. Om dit te testen werd er gekeken naar testpatronen en naar echte content. De resultaten tussen deze twee blinde tests verschilden nogal van elkaar (al waren er ook wel wat overeenkomsten). De Sony Bravia 8 II was dan ook de winnaar van de test van Value Electronics.

Aangezien we de vier tv's nog een tijdje konden laten staan na die eerste test, hebben we vervolgens nog wat tests uitgevoerd, waarbij we ons dit keer voornamelijk hebben gefocust op het bekijken van films in een donkere thuisbioscoopsetup.

De opstelling

Van links naar rechts: de Panasonic Z95B, Sony Bravia 8 II, Samsung S95F en LG G5 in hun Filmmaker-modus ('Professional'-modus voor de Sony). (Image credit: Future)

Voor deze vergelijking hebben we alle modellen in hun Filmmaker-modus gezet (alleen de Sony Bravia 8 II in zijn Professional-modus). Verder hebben we wel de standaardinstellingen gebruikt op alle tv's, net als bij de eerdere blinde test. Helderheidsoptimalisatie stond hier ook uit bij elke tv.

We hebben de tv's beoordeeld aan de hand van de volgende categorieën: kleurweergave, helderheid, schaduwdetails en contrast, kijken in een felverlichte ruimte en upscaling. We hebben verder 4K Blu-rays en specifieke filmscènes gebruikt die we vaker gebruiken voor het reviewen van tv's.

In alle foto's hieronder is de opstelling van de tv's hetzelfde. Van links naar rechts zie je steeds de Panasonic Z95B, de Sony Bravia 8 II, de Samsung S95F en als laatste de LG G5.

Kleurweergave

Image 1 of 2 Alle vier de tv's wisten prachtige kleuren weer te geven bij Wicked (1) en een shot met rode bloemen van de Spears & Munsil Blu-ray (2). (Image credit: Universal Pictures / Future) (Image credit: Future)

Om de kleurweergave van de tv's te testen, hebben we onder andere de 4K Blu-ray van de film Wicked gebruikt. We hebben ons hierbij voornamelijk gefocust op de muzikale Wizard & I-scène, want hierin zijn erg levendige kleuren te zien, vooral wanneer Elphaba onder een roze boom staat.

Dit was de spannendste categorie van deze hele vergelijking. Alle vier de tv's leveren namelijk een uitstekende kleurweergave. Kleuren zien er niet alleen levendig uit, maar ook nog waarheidsgetrouw. Het was wel duidelijk te zien dat de Samsung S95F de meest levendige kleuren leverde. Deze tv wist de roze bloemen, de groene huid van Elphaba en de blauwe details op de muren achter haar het beste weer te geven.

Kleuren zagen er verder wel wat natuurlijker uit op de Sony Bravia 8 II dan op de andere modellen en we zagen daar ook vooral goede highlights bij de roze bloemen en Elphaba’s groene huid. Kleuren zagen er echter iets doffer uit op de Sony en dat zorgt ook voor iets minder diepte dan bij de andere tv's.

Hoewel kleuren er dus het meest levendig uitzien op de S95F, zouden wij op dit vlak misschien iets meer richting de Panasonic Z95B en LG G5 neigen. Die twee tv's gebruiken allebei hetzelfde 'Primary Tandem RGB OLED'-paneel. Kleuren zien er dus nog steeds prachtig uit en hebben vooral ook een indrukwekkende diepte. De Z95B en G5 weten voor ons gevoel ook de beste balans tussen donkere en lichte kleuren te bieden.

Dit was dus de meest competitieve categorie voor vier van de beste OLED TV's. Uiteindelijk vinden wij echter dat de Z95B hier de winnaar is. Dit model levert de beste kleuren, met gebalanceerde diepte en details en een wat natuurlijker kleurprofiel.

Schaduwdetails en contrast

Image 1 of 2 Alle vier de tv's demonstreerden een uitstekend contrast bij donkere beelden uit The Batman. (Image credit: Warner Bros. / Future) In een compleet donkere ruimte toonde de G5 (helemaal rechts) iets betere zwartwaardes dan de andere modellen, maar alle vier de tv's zagen er hier prachtig uit. (Image credit: Warner Bros. / Future)

Om schaduwdetails en contrast te testen, hebben we onder andere onze 4K Blu-ray van The Batman gebruikt. Vooral de openingsscène in het huis van burgemeester Mitchell is hierbij erg handig. De film is bij een vrij lage helderheid gemastered (400 nits in plaats van de standaard 1.000 nits waar de filmindustrie meestal voor kiest). The Batman kan het erg moeilijk maken voor sommige tv's. Zelfs op OLED TV's kunnen zwarte tinten er soms uitgewassen uitzien en je kan hier ook last krijgen van 'black crush' (een verlies van details in donkere gedeeltes van het beeld).

Bij het bekijken van content in een redelijk donkere ruimte toonden alle vier de tv's een erg goed contrast. Lampen en fakkels waren goed in balans met de donkere gedeeltes in het beeld. De LG G5 en Samsung S95F toonden vooral een sterk contrast bij het weergeven van de openingsscène uit The Batman, terwijl het contrast er op de Panasonic Z95B en Sony Bravia 8 II wat natuurlijker uitzag.

Al deze tv's demonstreerden goede schaduwdetails. Texturen in donkere gedeeltes van het beeld, zoals de schilderijen aan de muur en Batmans oog en logo wanneer hij wegkijkt van het licht, waren duidelijk te zien. We merkten wel dat de zwartwaardes er op de Sony Bravia 8 II en LG G5 soms iets meer grijs uitzagen en dat de S95F een klein beetje last had van black crush.

In een compleet donkere ruimte demonstreerden alle tv's weer uitstekende zwartwaardes. Bij het bekijken van scènes uit The Batman en Alien: Romulus leken de zwartwaardes bij de G5 wel iets meer overdreven dan bij de andere modellen. Van de vier tv's vonden we de Panasonic Z95B op dit vlak het beste beeld bieden. Het contrast en de zwartwaardes bleven er hier tijdens de tests consistent het beste uitzien.

Helderheid

Image 1 of 2 Ondanks de grote verschillen in de gemeten helderheid, wisten alle vier de tv's goede HDR-highlights te leveren. (Image credit: Future) Alle vier de tv's wisten ook fellere kleuren goed weer te geven, zoals bij de beige muren in Wicked. (Image credit: Universal Pictures / Future )

Voor het beoordelen van de helderheid hebben we dezelfde scène uit Wicked gebruikt die we ook voor de vergelijking van de kleurweergave van de tv's hebben gebruikt. Wel hebben we hier ook naar wat latere shots gekeken waarbij Elphaba door een graanveld rent in fel zonlicht. Ook hebben we verschillende demobeelden bekeken van de Spears & Munsil UHD Benchmark 4K Blu-ray.

Ondanks de verschillen qua helderheid in hun HDR Filmmaker-modi (met de standaardinstellingen behaalde de G5 2.268 nits, de S95F 2.132 nits, de Bravia 8 II 1.439 nits en de Z95B 992 nits), was de weergave van highlights op alle vier de tv's erg sterk. De S95F en de G5 hadden wel duidelijk een voordeel bij Wicked en Spears & Munsil dankzij hun hogere piekhelderheid. De Bravia 8 II leek wat meer moeite te hebben met deze test toen we hem eerder in zijn Cinema-beeldmodus testten. Dit keer wist deze tv ook uitstekende resultaten te leveren.

Shots van een besneeuwd veld uit Spears and Munsil toonde opnieuw dat al deze tv's goed om konden gaan met felle witte tinten zonder details te verliezen. Toen Elphaba door het veld rende in Wicked, zagen de beige tinten er op alle tv's erg accuraat uit. Bij wat fellere scènes vonden we de S95F en de G5 er over het algemeen het beste uitzien.

Kijken in een felverlichte ruimte

Image 1 of 2 De Sony Bravia 8 II (midden links) en Samsung S95F (midden rechts) wisten het beste om te gaan met weerspiegelingen bij het bekijken van donkere scènes in een felverlichte ruimte. (Image credit: Warner Bros. / Future ) De Panasonic Z95B (helemaal links) en de LG G5 (helemaal rechts) wisten hun zwartwaardes en contrast het beste te behouden bij het bekijken van Alien: Romulus in een felverlichte ruimte. (Image credit: 20th Century Studios / Future )

Voor onze tests in een felverlichte ruimte, hebben we een vrij donkere film gebruikt: Alien: Romulus. Zo konden we goed zien hoe deze OLED TV's om zouden gaan met de felle verlichting van onze testruimte. We hebben specifiek twee scènes gekozen: eentje aan het begin van de film, waarbij de crew opstijgt richting de ruimte, en een tweede scène in een donkere gang dichtbij het Alien-nest.

De S95F wist het beste met reflecties om te gaan dankzij zijn Glare Free-scherm, maar de Bravia 8 II ging er ook erg goed mee om. De Z95B en G5 hadden wat meer last van weerspiegelingen, waarbij objecten in onze testruimte goed zichtbaar waren op het scherm tijdens de donkerdere ruimtescènes in Alien: Romulus.

Ondanks dit alles, vonden we wel weer dat de Z95B en G5 de rijkste zwartwaardes wisten te leveren en ook het meest accurate contrast in een felverlichte ruimte. De balans tussen het oranje van de planeet en het zwart van de ruimte in Alien: Romulus was hier uitstekend. De nauwkeurigheid van de zwartwaardes werden bij de S95F en Bravia 8 II wel meer (negatief) beïnvloed door de felle verlichting in de testruimte.

Upscaling

Image 1 of 2 Alle vier de tv's leverden uitstekende upscaling, maar de helderheid van de G5 (helemaal rechts) zorgden bij dit model voor net wat betere resultaten. (Image credit: Sony / Future ) (Image credit: Future)

Voor onze laatste test, upscaling, hebben we dezelfde DVD van The Amazing Spider-Man gebruikt die we ook voor de blinde test hebben gebruikt.

Elke tv wist een goede upscaling te bieden, waarbij de film er gedetailleerder en meer 3D-achtig uit kwam te zien. Het beeld was echter merkbaar feller en gewoon opvallender bij de G5 dan bij de andere tv's. De upscaling leek wel wat preciezer te zijn bij de Z95B en Bravia 8 II.

Het is het ook waard om te vermelden dat SDR-helderheid bij de G5 standaard op 80 van de 100 staat in de Filmmaker-modus. De andere tv's hadden standaard een veel lagere helderheid in deze modus. Je kan de helderheid wel nog verhogen bij die tv's, maar dat heeft wel een effect op de nauwkeurigheid van de beelden. Uiteindelijk vonden we de LG G5 dus de beste optie voor het bekijken van content met lagere resoluties zoals DVD's of lineaire tv.

Conclusie

Er zijn meer dan genoeg goede opties om uit te kiezen als je dit jaar op zoek bent naar een nieuwe flagship OLED TV. (Image credit: Future)

Het is interessant om te zien hoeveel verschil het veranderen van beeldmodus op je tv kan maken. In onze blinde test waar deze tv's al eerder met elkaar werden vergeleken, gebruikten we de Cinema/Film-modus van elke tv. Toen waren de Samsung S95F en LG G5 uiteindelijk de winnaars. In deze nieuwe vergelijking stonden de tv's allemaal in hun Filmmaker-modus en vonden we juist vooral de accurate beelden, het rijke contrast en de verfijnde details van de Panasonic Z95B erg opvallend.

Dat wil echter niet zeggen dat de andere tv's slechte resultaten leverden. Elk model uit deze vergelijking zag er over het algemeen prachtig uit. Als je op zoek bent naar een nieuwe premium OLED TV in 2025 zijn er dus meer dan genoeg geweldige opties om uit te kiezen.

Elke tv in deze vergelijking had zo zijn eigen sterktepunt: helderheid en details voor de LG G5; helderheid, kleurweergave en prestaties in felverlichte ruimtes voor de Samsung S95F; accurate en verfijnde beelden voor de Sony Bravia 8 II. Uiteindelijk is de Panasonic Z95B voor ons echter de winnaar aan het einde van deze vergelijking. Dit bleek de beste tv te zijn in een vrij donkere thuisbioscoopsetup.