De strijd om de beste OLED-tv is in 2025 heviger dan ooit en dit keer draait het niet alleen om helderheid

Het is geen geheim dat LG en Samsung al jaren strijden om de titel van beste OLED-tv, sinds Samsung terugkeerde naar de OLED-markt met zijn QD-OLED-technologie. Ondertussen blijven andere OLED-merken zoals Panasonic, Sony en Philips achter bij de Koreaanse giganten als het gaat om marktaandeel.

Waarom is dat zo? OLED-tv’s van LG en Samsung leveren adembenemende beeldkwaliteit, maar dat doen de tv's van andere merken ook. Het verschil zit hem in het feit dat LG en Samsung een breder scala aan functies bieden dan hun concurrenten, zoals een beter smart-tv-platform, meer gamingopties en een slanker design. Hun tv’s sluiten simpelweg beter aan bij wat consumenten zoeken.

Dat betekent niet dat Panasonic-, Sony- en Philips-tv’s slecht zijn, integendeel. De eerste twee merken staan jaar na jaar bekend om hun uitstekende geluidskwaliteit, terwijl Philips zich weet te onderscheiden met de unieke Ambilight-technologie.

Een gebied waarop LG en Samsung de afgelopen jaren een duidelijk voordeel hadden, is de helderheid van het beeld. OLED-tv’s waren vroeger bijna onkijkbaar in fel verlichte ruimtes. Maar recente modellen van LG en Samsung zijn merkbaar helderder dan die van de concurrentie. Bovendien heeft Samsung met zijn innovatieve OLED Glare Free-scherm, voor het eerst toegepast in de Samsung S95D, een van de beste tv’s van 2024, de beeldkwaliteit in goed verlichte kamers aanzienlijk verbeterd.

Toch zijn het niet alleen de functies en helderheid die LG- en Samsung-OLED’s onderscheiden. Ook de prijs speelt een grote rol. LG en Samsung slaagden er jarenlang in om hun OLED-tv’s tegen aanzienlijk lagere prijzen aan te bieden dan hun concurrenten.

Adviesprijzen bij release

De LG G4 (op de foto), een model uit 2024, was aanzienlijk goedkoper dan de OLED-tv-concurrenten van Panasonic en Sony. (Image credit: Future)

LG en Samsung brachten allebei hun vlaggenschip-OLED’s uit in maart 2024: de LG G4 en de Samsung S95D. De Panasonic Z95A volgde in september 2024.

De 65-inch Z95A verscheen met een prijskaartje van 4.399 euro, terwijl de G4- en S95D-modellen van 65 inch tegen die tijd al rond de 3.450 euro verkrijgbaar waren. Hoewel de Z95A het voordeel had van een beter ingebouwd audiosysteem en (volgens velen) een betere beeldkwaliteit, moest het toestel het doen met een minder sterk smart-tv-platform en ontbraken er enkele gamingfuncties die de andere twee wél boden. Het was dus een lastige vraag voor consumenten om bijna 1.000 euro extra neer te tellen voor de Z95A.

Sony’s premium-tv voor 2024 was de Sony Bravia 9 mini-LED. Die ging bij lancering de deur uit voor 3.499 euro voor het 65-inch model (al verscheen de 65-inch Bravia 9 pas veel later in de Benelux). Qua prijs-kwaliteitverhouding was dat een iets betere deal, maar voor sommige kopers was overstappen op mini-LED in plaats van OLED geen optie. Het gevolg: in 2024 trokken LG en Samsung duidelijk aan het langste eind in de strijd om de meeste waar voor je geld.

Adviesprijzen nu

Waar Samsung (helemaal links) en LG (midden links) vroeger het prijsvoordeel hadden, trekken Sony (midden rechts) en Panasonic (helemaal rechts) dit jaar de prijzen flink naar beneden. (Image credit: Future)

Kijken we naar de premium OLED-tv’s van 2025, dan lanceerde de LG G5 met een prijs van 3.299 euro voor het 65-inch model. De Samsung S95F verscheen tegen exact dezelfde prijs voor de 65-inch-versie. De prijzen van beide toestellen daalden daarna al snel.

De Sony Bravia 8 II, een QD-OLED-tv, verscheen voor 3.699 euro voor het 65-inch model, terwijl de Panasonic Z95B uitkwam op 2.999 pond (de Z95B is nog niet beschikbaar in Nederland, maar omgerekend komt dat neer op ongeveer 3.460 euro) voor het 65-inch model.

Op het moment van schrijven, medio augustus 2025, zien de prijzen van deze tv’s er als volgt uit:

LG G5 65-inch: 2,999 euro

Samsung S95F 65-inch: 2.349 euro

Panasonic Z95B 65-inch: Omgerekend 3.460 euro

Sony Bravia 8 II 65-inch: 3.699 euro

Dit krijg je voor je geld

Panasonic (links) en Sony (rechts) zijn in 2025 veel aantrekkelijkere vlaggenschip-OLED-opties. (Image credit: Future)

Het is een understatement om te zeggen dat de meningen over deze tv’s verdeeld zijn. In de voorbije weken deden we twee blindtests met deze vier modellen. De uitkomsten liepen sterk uiteen: ons panel gaf de voorkeur aan de Samsung S95F en LG G5 vanwege hun helderheid en sterke kleuren, terwijl de experts kozen voor de Sony Bravia 8 II en Panasonic Z95B (al scoorde de S95F daar ook opvallend goed) om hun nauwkeurige SDR- en HDR-weergave.

De Z95B en Bravia 8 II missen wel een paar gaming-extra’s die we op de G5 en S95F zien: denk aan 4K op 165Hz, vier HDMI 2.1-poorten en een input-lag onder 10 ms. Daar staat wel duidelijk betere ingebouwde audio tegenover.

We hebben het ingebouwde geluid van de Panasonic Z95B en Sony Bravia 8 II rechtstreeks met elkaar vergeleken. De Z95B kwam als winnaar uit de bus, maar beide bliezen de ingebouwde speakers van de LG- en Samsung-modellen weg. Bij Panasonic en Sony kun je daardoor mogelijk een soundbar overslaan (dat scheelt kosten), terwijl we bij LG en Samsung wél een soundbar aanraden.

Ja, LG en Samsung houden nog steeds een voorsprong qua helderheid uit de doos. Maar verder merkten we tijdens onze testperiode dat het op vrijwel alle andere aspecten van beeldkwaliteit een nek-aan-nek-race is.

Naarmate 2025 vordert, verwachten we een felle strijd tussen deze OLED-tv’s. LG en Samsung moeten op hun tellen passen, en de titel ‘OLED-tv van het jaar’ kiezen wordt allesbehalve eenvoudig.