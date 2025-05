Panasonic onthult extreem heldere Z95B OLED TV met Primary RGB Tandem Panel

Prijs en beschikbaarheid Het is momenteel nog niet bekend wanneer de nieuwe OLED TV's van Panasonic beschikbaar zullen zijn en wat hun adviesprijzen worden.

Vandaag onthult Panasonic zijn volledige assortiment OLED TV's voor 2025. Deze OLED TV's zijn ontworpen om elk element van Home Entertainment meer impact te geven. Elk nieuw model valt binnen "Panasonic TV Premium" met ingebouwde Fire TV. Of je nu een filmliefhebber of fanatiek gamer bent, deze tv's kunnen het allemaal en dan vooral het topmodel, de Panasonic Z95B met het nieuwe Primary RGB Tandem Panel.

Panasonic Z95B gaat voor ultieme prestaties

De Z95B (verkrijgbaar in 55", 65" en 77") OLED TV-serie blijft vernieuwen met geavanceerde technologie. Dit is de eerste tv van Panasonic met een Primary RGB Tandem Panel en ThermalFlow-koelsysteem. Het nieuwe OLED-scherm maakt gebruik van een vierlaagse emissiestructuur die de golflengte van het licht finetunet en de kleurzuiverheid verhoogt. De lichtefficiëntie neemt daardoor toe met 40 procent.

Deze grote stap voorwaarts in prestaties is mede te danken aan het ThermalFlow-systeem. Het chassis van de Z95B-serie is namelijk voorzien van een volledig vernieuwde constructie voor de thermische luchtstroom. Hierdoor blijft het scherm optimaal presteren en is een constante grote helderheid mogelijk zonder dat dit ten koste gaat van de nauwkeurigheid.

De HCX Pro AI Processor MK II en 4K Remaster Engine verbeteren de upscaling, terwijl Dolby Vision IQ het contrast en de textuur van compatibele content optimaliseert. Met behulp van de omgevingslichtsensoren past de Panasonic Z95B het beeld dynamisch aan op basis van het omgevingslicht.

Het geluid wordt geproduceerd door het 360° Soundscape Pro-systeem met voorwaarts-, omhoog- en zijwaartsgerichte speakers. Verder maken geïntegreerde Space Tune- en Sound Focus-technologie custom ruimtelijke audio mogelijk. Het vermogen van de woofer is op zijn beurt verhoogd van 20W naar 30W voor extra bas.

Tot slot ondersteunt de Z95B NVIDIA G-SYNC en AMD Freesync Premium, een lage latentie, een verversingsfrequentie van 144Hz en True Game Mode.

Panasonic Z90B biedt gelijkaardige prestaties op minder fel scherm

Net onder de Panasonic Z95B zien we de Panasonic Z90B (verkrijgbaar in 42", 48", 55", 65" en nu ook 77"). Die bevat enkele kenmerken van het topmodel, waaronder Panasonic TV Premium met ingebouwde Fire TV. Hier wordt een ander type paneel gebruikt, met name een Master OLED Pro-scherm, maar wel dezelfde processor.

De krachtige HCX Pro AI Processor MK II helpt kleuren, contrasten en helderheid te produceren voor een buitengewone kijkervaring. Filmliefhebbers kunnen genieten van de de Filmmaker Mode, ontwikkeld door de UHD Alliance in samenwerking met regisseurs uit Hollywood. In combinatie met de Intelligent Sensing-technologie van Panasonic, past de tv ook automatisch elementen zoals kleurtemperatuur en schaduwdetails aan.

Ook de Panasonic Z90B is voorzien van Dolby Vision IQ, Dynamic Theater Surround Pro met Dolby Atmos en een subwoofer van 30W. Gamers krijgen eveneens dezelfde functies, waaronder Game Mode Extreme, HDMI 2.1, een refresh rate tot 144Hz, VRR, NVIDIA G-SYNC en AMD FreeSync Premium.

Panasonic Z80B wordt het nieuwe instapmodel

Ten slotte is de Panasonic Z80B (verkrijgbaar in 48", 55" en 65") het instapmodel binnen het OLED-assortiment. Deze tv maakt gebruik van een traditioneel W-OLED-paneel met beperkte helderheid, dus let goed op in welke ruimte je hem plaatst.

Ook hier krijg je nog enkele premium functies, zoals Filmmaker Mode en HDR10+. Panasonic Surround Sound Pro en Dolby Atmos zijn beide aanwezig en er is een eenvoudige ingebouwde sub. Net zoals de duurdere modellen valt de Z80B binnen het Panasonic TV Premium-aanbod en is hij uitgerust met Fire TV als besturingssysteem.

Gamers krijgen niet precies hetzelfde pakket functies, maar toch een ijzersterke basis. De Panasonic Z80B ondersteunt de Game Mode Extreme, AMD FreeSync Premium en VRR. HDMI 2.1 zorgt hier voor refresh rates van maximaal 120Hz.