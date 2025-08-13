Deze Sony-tv's krijgen binnenkort een grote gratis update

Sommige Sony-tv's zouden Android TV 14 hebben ontvangen in een recente software-update, bijna een jaar na de lancering ervan medio 2024. Android TV 14 werd aanvankelijk gelanceerd op de eigen streaming-apparaten van Google en nu lijkt het erop dat er een grote uitrol plaatsvindt naar een aantal Sony-tv's.

Volgens Android Authority zijn de compatibele modellen niet wat je zou verwachten, aangezien het overwegend om basis- tot middenklasse lcd-tv's gaat. De uitrol werd voor het eerst opgemerkt door Reddit-gebruiker Proshis_Saha_Swoopna, wiens eigen tv werd geüpdatet van Android TV 11 naar 14.

Enkele tv's die de update ontvangen, zijn de Sony X77L, Sony Bravia 2, Sony X75L, X74L, X75K, X74K, X70L, X64L en meer, waarvan sommige teruggaan tot 2022. Interessant is dat alle toestellen die in de update worden vermeld, zijn uitgerust met Realtek-chipsets en niet met MediaTek-chips, die worden gebruikt in duurdere Sony-tv's zoals de Sony A95L en Sony X90L.

Het is nog niet duidelijk welke updates in Android TV 14 deze Sony-tv's zullen ontvangen. Enkele functies zijn onder meer een energiezuinige en geoptimaliseerde energiemodus, een picture-in-picture-functie en een prestatieboost voor tv's met weinig RAM.

Hoewel er voor sommige tv's geen grote updates meer komen, zullen er trouwens nog steeds regelmatig bug- en beveiligingsupdates plaatsvinden voor modellen met Google TV.

Hieronder staat de volledige lijst met Sony-tv's die de Android TV 14-update zullen ontvangen:

De Bravia 8 II van dit jaar begint op Android TV 12 (Image credit: Future)

Het heeft lang geduurd, maar het is eindelijk goed om wat vooruitgang te zien met Android TV 14. Bijna een jaar na de lancering is het alleen beschikbaar op specifieke Google-streamers, terwijl veel tv's nog steeds vastzitten op Android 10, 11 en 12.

Eerder dit jaar kondigde Google Android TV 16 aan, maar er zijn geen duidelijke plannen voor een uitrol of zelfs een releasedatum. Er wordt aangenomen dat dit pas in 2026 zal zijn, aangezien Android TV blijkbaar is overgestapt op een halfjaarlijkse updatecyclus.

Hoewel het fijn is dat de uitrol voor Sony is begonnen, lijkt het vreemd dat dit alleen geldt voor specifieke modellen met de Realtek-chipset. Dat is goed nieuws als je een lcd-tv hebt, maar slecht nieuws als je een duurder model hebt.