YouTube Music test een nieuwe functie die sterk lijkt op Spotify’s AI DJ

YouTube Music-gebruikers in de VS krijgen mogelijk een nieuwe experimentele functie om uit te proberen. De functie wordt geïntroduceerd als onderdeel van wat YouTube YouTube Labs noemt, wat erop wijst dat er in de toekomst nog meer experimenten zullen volgen.

YouTube Labs is volgens het bedrijf “toegewijd aan het verkennen van het potentieel van AI op YouTube”, en de eerste test die wordt uitgerold heet AI music hosts. Deze hosts moeten je “luisterervaring verdiepen” door relevante verhalen, weetjes en “leuk” commentaar te delen tussen de nummers door in de YouTube Music-app.

Volgens de officiële aankondiging is de functie beschikbaar voor een “beperkt aantal” gebruikers in de VS, dus we kunnen je nog niet precies vertellen hoe het werkt. Het klinkt echter vergelijkbaar met de AI DJ die beschikbaar is voor Spotify Premium.

De mensen van 9to5Google hebben de functie al werkend gekregen, en ontdekten dat er een nieuwe knop verschijnt op het now playing-scherm, net rechts van de duim omhoog- en duim omlaag-knoppen. Door hierop te tikken, kun je de AI-gestuurde intermezzo’s inschakelen.

Niet helemaal nieuw

Dit is niet nieuw. (Image credit: YouTube)

Dit lijkt meer op een rebranding dan op een volledig nieuw initiatief. YouTube Premium-gebruikers konden namelijk al enige tijd via www.youtube.com/new verschillende experimentele functies uitproberen.

Diezelfde URL wordt nu gebruikt voor YouTube Labs, dus het lijkt erop dat het simpelweg een nieuwe naam én een AI-focus heeft gekregen (geen verrassing daar). Eigenlijk had de pagina nooit echt een oude naam, want het werd gewoon aangeduid als de pagina voor experimentele functies. Eerdere experimenten omvatten onder andere extra opties voor audiokwaliteit en afspeelsnelheid.

Hoewel in de aankondiging op de YouTube-blog niet expliciet staat dat de functies exclusief zijn voor YouTube Premium, is de post wel voorzien van een YouTube Premium-label. Vermoedelijk moet je dus geabonneerd zijn om gebruik te kunnen maken van deze functie.

In het verleden waren experimenten vaak beperkt tot specifieke regio’s en apparaten, maar soms werden ze uiteindelijk voor iedereen beschikbaar gesteld. We zullen moeten afwachten hoe deze AI music hosts-functie precies werkt, en welke andere functies er nog op de planning staan.