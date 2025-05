Samsung maakt timing voor One UI 8 bekend: deze telefoons krijgen de update

We hebben nog maar net kennisgemaakt met One UI 7 (Samsungs versie van Android 15), dat voor het eerst verscheen op de Samsung Galaxy S25-serie in januari en pas enkele weken geleden beschikbaar werd op oudere toestellen. Toch komt One UI 8 (Samsungs versie van Android 16) er binnen een paar maanden aan.

Dit nieuws komt van Samsungs Vice President en Hoofd Smartphone Planning, Minseok Kang (via GSMArena). Kang zei tijdens Google's recente Android Show-evenement in aanloop naar Google I/O dat One UI 8 “deze zomer” in de VS wordt gelanceerd. Gewoonlijk wordt One UI tegelijkertijd in Europa en de VS uitgerold, dus we verwachten dat wij ook rond die tijd de update zullen ontvangen.

Dat zou dus in juni, juli of augustus moeten zijn. Tijdens hetzelfde evenement zei Google dat Android 16 in juni zou worden uitgebracht nadat de bètatesten afgerond zijn. Eerdere lekken suggereren dat dinsdag 3 juni de grote dag zal zijn.

We weten al een tijdje dat Google van plan is om zijn grote jaarlijkse Android-update eerder uit te brengen, ruim voor de onthullingen van de nieuwe Pixels. Het lijkt erop dat Samsung ook in deze stroomversnelling wil meegaan en One UI sneller wil lanceren.

Welke telefoons zullen One UI 8 ontvangen?

Great News ‼️Galaxy S22 Ultra spotted running Android 16 with One UI 8 on GeekBench!!Single-Core: 1581Multi-Core: 3680Build Version: S908USQU8GYCB pic.twitter.com/p4aeOGAteHMay 14, 2025

De volgende vraag is natuurlijk welke Galaxy-telefoons One UI 8 krijgen. Samsung heeft hier nog niet veel over gezegd en het is niet meteen duidelijk of er toestellen zijn die wel in aanmerking komen voor One UI 7 maar niet voor One UI 8.

Bekende leaker @tarunvats33 heeft een benchmark gespot die laat zien dat de Samsung Galaxy S22 Ultra uit 2022 een vroege versie van One UI 8 draait, wat aangeeft dat de nieuwe software terug zal gaan naar telefoons die minstens drie jaar oud zijn. De Galaxy S22-serie ontvangt (volgens Samsung zelf) vier Android-updates en is gelanceerd met Android 12, waardoor deze update naar Android 16 ook meteen de laatste is.

We mogen er daarom ook vanuit gaan dat de Galaxy S23-, Galaxy S24- en Galaxy S25-serie de update zullen ontvangen. Hetzelfde geldt voor de Galaxy Z Flip/Fold-series die in datzelfde jaar zijn uitgebracht, aangezien ze hetzelfde updatebeleid hebben. Enkele telefoons in de Galaxy A-serie, waaronder de Galaxy A33 tot en met A36 en Galaxy A53 tot en met A56, zullen de update ook krijgen, maar wellicht ietsje later. De A-serie moet namelijk altijd een maand of twee langer wachten op de One UI-update.

Eerdere geruchten geven ten slotte aan dat de Samsung Galaxy Z Fold 7 en Samsung Galaxy Z Flip 7, die in juli worden verwacht, al One UI 8 uit de doos zouden draaien. Op basis van de nieuwe opmerkingen van Minseok Kang lijkt het erop dat dit inderdaad het geval zal zijn.