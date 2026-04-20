Samsung legt eindelijk uit waarom het geen kleine smartphones meer maakt

Een tijdje geleden vond je bij allerlei verschillende smartphonemerken nog opties voor compacte modellen, zoals bij Apple, Sony, ASUS en ook bij Samsung, maar tegenwoordig is het nog verrassend lastig om een echt compacte smartphone van een bekend merk te vinden. Samsung heeft nu in ieder geval uitgelegd waarom het is gestopt met het maken van dit soort smartphones.

Tijdens een Reddit AMA werd Annika Bizon, VP van 'Product and Marketing for Mobile Experience' bij Samsung Electronics VK en Ierland, gevraagd waarom het bedrijf geen kleine smartphones meer maakt. Deze VP claimde vervolgens dat het "eerlijke antwoord" is dat dit het resultaat is van wat de meeste mensen willen doen op hun apparaten.

Ze legde verder uit dat "mensen ze tegenwoordig gebruiken voor werk, voor streaming, voor gaming, voor contentcreatie... al deze [categorieën] profiteren van grotere schermen". Bizon had echter nog wel een suggestie: "als compactheid je prioriteit is, is de Galaxy Z Flip-serie het overwegen waard. Hij is echt broekzakvriendelijk wanneer dichtgevouwen, met een display van volledige grootte wanneer je deze nodig hebt".

Daar zit wel iets in. Klaptelefoons zoals de Samsung Galaxy Z Flip 7 en de Samsung Galaxy Z Flip 7 FE zijn erg compact... totdat je ze openvouwt. Deze modellen zijn wel vrij dik, maar moeten nog steeds vrij gemakkelijk in wat kleinere broekzakken of tassen passen.

De Samsung Galaxy Z Flip 7 is redelijk compact wanneer dichtgevouwen. (Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Een goede compromis?

Als je vooral gewoon een telefoon zoekt die je gemakkelijk kwijt kan in je broekzak of een klein handtasje, dan is een klaptelefoon dus misschien nog niet zo'n slecht idee. Je kan ook vrij veel regelen vanaf het coverscherm, waardoor je ze niet altijd hoeft open te vouwen tot een toestel dat wel weer wat groter is.

Toch krijg je wel pas toegang tot de volledige functionaliteit als je dit soort toestellen openvouwt en dan is het formaat dus redelijk vergelijkbaar met veel andere smartphones op de markt. Als je dus vooral een toestel zoekt met een wat kleiner scherm (maar wel een volwaardig smartphonescherm) dat gemakkelijker met één hand te bedienen is, dan is de Samsung Galaxy Z Flip-serie weer wat minder geschikt.

De Galaxy Z Flip 7 (of Z Flip 7 FE) is dus geen perfecte oplossing voor dit probleem, maar klaptelefoons komen misschien vandaag de dag toch wel het dichtst in de buurt van de compacte smartphones van een aantal jaar geleden. Het lijkt er ook op dat dit in de nabije toekomst de beste optie zal blijven... in ieder geval voor Samsung.