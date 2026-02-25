Samsung Galaxy S26 Ultra is opnieuw gelekt in een nieuwe hands-on video en lijkt vrij heet te worden

Een paar dagen geleden zagen we al wat beelden verschijnen van iemand die zogenaamd de Samsung Galaxy S26 Ultra al in handen had gekregen. Die persoon deelde onder andere beelden van de nieuwe 'Privacy Display'-feature. Nu lijkt nog iemand het toestel al vroegtijdig te hebben bemachtigd en deze nieuwe bron heeft ook weer wat nieuwe informatie gedeeld over de aankomende telefoon.

Op het YouTube-kanaal SamZone (via Phone Arena) zijn beelden gedeeld van wat lijkt op een werkende Galaxy S26 Ultra. Wat hier te zien is, komt grotendeels overeen met informatie uit eerdere leaks, met één belangrijke uitzondering en die uitzondering is dat deze video suggereert dat de Samsung Galaxy S26 Ultra weer een titanium frame heeft, net als de Samsung Galaxy S25 Ultra. Dat klinkt misschien niet heel vreemd, maar eerdere geruchten wezen op een terugkeer naar aluminium om zo voor betere warmteafvoer te kunnen zorgen.

Die terugkeer was misschien ook wel handig geweest, want de S26 Ultra schijnt vrij heet te worden wanneer je de camera's gebruikt en zelfs wanneer je gewoon video's bekijkt.

Samsung S26 Ultra First Impression - স্যামসাং কি অ্যাপলের পথেই হাঁটছে! - YouTube Watch On

Natuurlijk weten we niet zeker of alle informatie uit de nieuwe video ook daadwerkelijk accuraat is en zelfs als dit YouTube-kanaal wel een echte Samsung Galaxy S26 Ultra in handen heeft gekregen (en hij inderdaad snel heet wordt), wil dat niet zeggen dat iedereen last zal hebben van dezelfde problemen. Als het wel een bekend probleem is, kan het ook nog zo zijn dat Samsung voor de officiële release nog een software-update uitrolt die het (grotendeels) oplost.

De video haalt verder ook nog een probleem met Wi-Fi-connectiviteit aan, maar we kunnen ons niet voorstellen dat daar voor de release geen patch voor wordt uitgebracht (of in ieder geval zo snel mogelijk).

Grotendeels zoals verwacht

Verder lijken we te maken te hebben met specs en features waar eerdere geruchten ook al naar hintten. Zo wijst de leak op een Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip, een 5.000mAh-batterij, 60W-snelladen, een gewicht van 214 gram en een dikte van 7,9 mm. De telefoon zou dus net iets dunner en lichter zijn dan zijn voorganger.

We krijgen hier ook weer opnieuw het Privacy Display te zien. Deze feature dimt het scherm voor mensen die er vanaf de zijkant naar kijken, om zo gevoelige informatie beter te beschermen. Dit kan een van de grootste nieuwe features van de telefoon worden en dat is deels omdat het een erg handige functie kan zijn, maar het zegt misschien ook iets over het gebrek aan andere grote upgrades.

We zullen er vanavond achter komen of (sommige van) deze informatie accuraat is of niet. Samsung lanceert zijn nieuwe S26-toestellen om 19u onze tijd tijdens het aankomende Galaxy Unpacked-evenement. Als je de onthulling zelf wil bekijken, lees je hier hoe je dat doet.