De Samsung Galaxy S26 Ultra is in het wild verschenen en de nieuwe Privacy Display-functie is ook al te zien

We hoeven nog maar een paar dagen te wachten op de lancering van de Samsung Galaxy S26-serie (die zal plaatsvinden op 25 februari), maar blijkbaar had één retailer in Dubai geen zin meer om te wachten, want er lijkt al in ieder geval één Galaxy S26 Ultra verkocht te zijn.

De gebruiker @KaroulSahil op X (via PhoneArena) claimt al een nieuw Ultra-model te hebben gekocht in het land en heeft ook al beelden van de telefoon gedeeld. In verschillende posts van de gebruiker zien we de verpakking van de telefoon, een vergelijking met een aantal andere toestellen, en we zien zelfs de nieuwe Privacy Display-feature in actie.

Hierboven zie je een afbeelding van de vergelijking, waarin de telefoon van achteren te zien is naast een iPhone 17 Pro Max en toestellen van Vivo en OPPO. De (zogenaamde) Galaxy S26 Ultra lijkt een vergelijkbaar formaat te hebben, maar is zelfs iets groter dan deze andere toestellen. Over het algemeen lijkt hij erg op de Samsung Galaxy S25 Ultra, alleen zitten drie van de camera's achterop nu samen op een soort camera-eiland.

Het design is in dit geval misschien dus niet heel interessant, maar de nieuwe Privacy Display-feature is dat wel. Dit is een belangrijke nieuwe feature die Samsung zelf ook al geteased heeft, maar waar we tot nu toe nog niet veel van gezien hebben.

In een kort clipje is nu te zien hoe het scherm erg donker wordt vanaf wat bredere kijkhoeken wanneer het Privacy Display is ingeschakeld. Zo kunnen mensen minder goed zien wat jij op je telefoon aan het doen bent.

Er is ook een optie te zien genaamd 'Maximum privacy protection'. Aan de hand van informatie uit eerdere leaks gokken we dat deze optie de helderheid van het scherm verlaagt om dingen in beeld nog minder goed zichtbaar te maken voor mensen die vanaf de zijkant mee willen gluren. In dat geval is de helderheid voor de gebruiker ook wel lager. Die omschrijving, die dus wel bij deze feature aan lijkt te sluiten, is echter nog niet officieel bevestigd.

Misschien niet zo slim als we hadden gehoopt

Sommige leaks suggereerden dat het Privacy Display erg aanpasbaar zou zijn. Zo zou je het bijvoorbeeld automatisch kunnen laten inschakelen in bepaalde situaties, zoals wanneer je je huis verlaat, of alleen bepaalde delen van het scherm kunnen laten verbergen. Deze clip suggereert echter dat dit misschien toch niet het geval is, want we zien in de beelden van de instellingen maar de twee sliders die je hierboven ziet.

Het is natuurlijk mogelijk dat er ergens anders in de instellingen nog meer opties zijn, of dat je meer opties te zien krijgt als je een van de sliders activeert. Het kan daarnaast ook nog zo zijn dat dit een vroege versie van Samsungs software is, waar nog het een en ander mist. We weten dus niet zeker of de andere opties uit eerdere geruchten aanwezig zullen zijn of niet, maar dit ziet er niet veelbelovend uit.

Ook zonder die extra uitgebreide opties lijkt het Privacy Display overigens nog steeds een handige feature te zijn, dus het is sowieso een leuke toevoeging. Volgens eerdere leaks moeten we niet te hoge verwachtingen hebben voor verdere grote upgrades, maar we zullen er op 25 februari achter komen wat de nieuwe toestellen precies te bieden hebben.